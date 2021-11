Poikkeustilan rajalle julistanut Liettua varautuu Valko-Venäjältä tuleviin siirtolaisiin – viime päivinä ei havaintoja suurista ihmismääristä

Liettua on käännyttänyt Valko-Venäjän rajaltaan tuhansia siirtolaisia sitten elokuun.

STT, Vilna

Liettua julisti kuluneella viikolla poikkeustilan Valko-Venäjän vastaiselle rajalleen ja varautuu siirtolaisten tuloon Valko-Venäjältä. Maan presidentti Gitanas Nauseda ilmoitti perjantaina Liettuan varautuvan rajalla kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin.

Toistaiseksi Liettuan tilanne ei ole samanlainen kuin Puolassa, sanoo Liettuan rajavartiolaitoksen lehdistövastaava Rokas Pukinskas STT:lle.

”Emme ole havainneet viime päivinä mitään suuria siirtolaismääriä rajalla”, ainakaan sellaisia kuin Puolassa.

Pukinskasin mukaan Liettua oli perjantaiaamuun mennessä käännyttänyt vuorokauden aikana rajalta hieman yli 100 tulijaa.

Liettuan median mukaan rajalla olisi havaittu viime päivinä muutamia kymmenen ihmisen joukkoja.

”Olemme kuulleet, että tuhannet ihmiset saattavat pyrkiä tänne, mutta he eivät ole keskittyneet yhteen paikkaan. Meillä ei ole tietoa tästä”, sanoi Liettuan parlamentin kansallisen turvallisuuden komitean puheenjohtaja Laurynas Kasciunas Liettuan median mukaan.

Poikkeustila rajoittaa muun muassa toimittajien työskentelyä rajalla ja rajakaupungeissa. Liettuan Valko-Venäjän vastaiselle rajalle pääsy on kielletty, kuten myös vastaanottokeskuksiin. Vastaanottokeskuksissa olevien ihmisten yhteyksiä ulkomaailmaan on rajoitettu. Myöskään Liettuaan saapuneet STT:n toimittaja ja Lehtikuvan kuvaaja eivät päässeet perjantaina rajalle kuvaamaan tai haastattelemaan ihmisiä eikä myöskään vastaanottokeskuksiin.

Liettua ja muut Baltian maat ovat vaatineet Punaiselle Ristille pääsyä auttamaan siirtolaisia, jotka ovat jumissa Valko-Venäjän ja EU-maiden rajamaastossa.

Vastaanottokeskusten olot herättäneet keskustelua

Liettuaan saapui siirtolaisia Valko-Venäjältä etenkin loppukesästä ja alkusyksystä. Maahan on saapunut vuoden sisällä reilut nelisentuhatta siirtolaista, joista valtaosa on nyt vastaanottokeskuksissa. Noin 6 000 on käännytetty takaisin sitten elokuun.

”Verrattuna aiempiin vuosiin rajan luvattomasti ylittäneiden siirtolaisten määrä on ollut noin 40-kertainen”, kertoo Liettuan Punaisen Ristin edustaja Monika Alimiene STT:lle.

Liettuan kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet muun muassa siirtolaisten takaisin käännyttämistä ja sanoneet maan rajoittavan oikeutta hakea turvapaikkaa. Liettuan oikeusasiamies on taas kiinnittänyt huomiota muun muassa siirtolaisten rajoitettuun liikkumiseen ja sanonut sen rikkovan YK:n sopimuksia. Oikeusasiamies myös kritisoi monien maan vastaanottokeskusten oloja lokakuussa julkaistussa raportissa.

Liettuan Punaisen Ristin mukaan siirtolaisten majoitusolosuhteet Liettuassa ovat parantuneet, mutta esimerkiksi vastaanottokeskuksissa olevien ihmisten yhteydenpidon rajoittamiseen tulee heidän mukaansa kiinnittää huomiota. Vielä ei kuitenkaan ole selvää, miten yhteydenpitoa on poikkeustilan aikana rajoitettu.

Punainen Risti kertoo STT:lle seuraavansa tilannetta.