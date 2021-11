Saksa kehottaa EU:ta ryhtymään toimiin Puolan ulkorajan turvaamiseksi – Saksa valmis lähettämään poliiseja naapurinsa avuksi

Puolan ja Valko-Venäjän rajalle on kertynyt tuhansia ihmisiä, joiden kerrotaan olevan valkovenäläisten tiukassa valvonnassa. Puola torjui maanantaina satojen ihmisten yrityksen ylittää raja laittomasti.

Berliini

Saksan sisäministeri peräänkuuluttaa EU:lta toimia Puolan auttamiseksi maan rajatilanteen kanssa. Puola sanoi maanantaina torjuneensa satojen ihmisten yrityksen ylittää raja laittomasti.

Euroopan unioni on syyttänyt Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa siirtolaisten usuttamisesta EU-maiden rajoille. Lukashenka on kiistänyt syytökset.

Saksan virkaa tekevä sisäministeri Horst Seehofer kertoi saksalaislehti Bildille, että unionin tulisi auttaa Puolan hallintoa turvaamaan maan ulkorajaa. Seehoferin mukaan tehtävä kuuluisi Euroopan komissiolle, jonka puoleen hän kertookin vetoavansa.

Seehofer kertoi Bildille tukevansa Puolan päätöstä rakentaa raja-aita ja painottaa maan pyrkivän turvaamaan EU:n ulkorajoja. Hän kuitenkin painottaa, ettei tuliaseiden käyttöä tulisi tukea vaan muita käytössä olevia keinoja.

Puolan naapurimaana Saksaan on tullut viime aikoina enenevässä määrin siirtolaisia, jotka tulevat maahan Valko-Venäjältä Puolan kautta. Saksa on tämän seurauksena muun muassa tiukentanut rajakontrollia.

Sisäministeriön Stephan Mayerin mukaan Saksa on myös valmiina lähettämään poliisitukea Puolaan.

”Saksa voisi hyvin nopeasti lähettää poliisivoimia auttamaan Puolaa, jos Puola niin toivoo”, Mayer kertoi Bildille.

Ainakin kymmenen kuollut rajalla

Puolan hallituksen tiedottajan Piotr Mullerin mukaan Puolan ja Valko-Venäjän välisen rajan läheisyyteen on saapunut 3 000–4 000 ihmistä.

Mullerin mukaan Puola odottaa, että tilanne voi kiihtyä ja rajan yli saatetaan yrittää aseellisesti.

Puolan sisäministerin Mariusz Kaminskin mukaan maan hallinto on lisännyt poliiseja ja sotilaita raja-alueella. Sisäministerin mukaan rajalla on nyt yhteensä 12 000 sotilasta.

Puolan viranomaisten tiedottaja Stanislaw Zaryn sanoi maanantaina rajalle suunnanneen ryhmän olevan aseistettujen valkovenäläisten tiukassa valvonnassa.

”Nämä päättävät, mihin suuntaan ryhmä kulkee”, Zaryn sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Monet Puolaan pyrkineet ovat kertoneet, että Valko-Venäjän viranomaiset pakottivat heidät ylittämään rajan ja sitten Puolan viranomaiset työnsivät heidät takaisin Valko-Venäjän alueelle.

Puolalaisen Gazeta Wyborcza -lehden mukaan alueella on tähän mennessä kuollut ainakin kymmenen maahanpyrkijää, joista seitsemän kuoli Puolan puolella rajaa.

Puola on lähettänyt alueelle tuhansia sotilaita, ottanut alueella käyttöön hätätilan, rakentanut teräslanka-aidan ja hyväksynyt muurin rakentamisen.

Von der Leyen vaati lisäpakotteita

EU on tulkinnut Valko-Venäjän linjan kostoksi siitä, että Bryssel on asettanut pakotteita Lukashenkan hallinnolle maan opposition raa'asta kohtelusta. Lukashenka on kiistänyt syytteet.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vetosi maanantai-iltana EU:n jäsenvaltioihin, että nämä hyväksyisivät lisää pakotteita ”hybridihyökkäyksestä” vastuussa olevia Valko-Venäjän viranomaisia vastaan.

Valko-Venäjän tapaa käyttää siirtolaisia välineenä poliittisiin tarkoituksiin ei von der Leyenin mukaan voi hyväksyä.

”Valko-Venäjän on lopetettava ihmisten henkien vaarantaminen”, hän sanoi lausunnossaan.

Von der Leyen kertoi EU:n myös selvittävän, millaisia sanktioita siirtolaisia Valko-Venäjälle tuoneita muiden maiden lentoyhtiöitä vastaan voitaisiin ottaa käyttöön.

Rajan yli yritetään tuhansia kertoja viikossa

Euroopan komission tiedottaja Adalbert Janhz sanoi maanantaina, että puolalaisviranomaiset ovat viime viikkoina raportoineet viikoittain yli 3 000 yrityksestä ylittää raja.

Suomen sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) tuomitsi maanantaina Valko-Venäjän toiminnan Puolan ja muiden EU-maiden rajoilla.

Sotilasliitto Nato sanoi maanantaina lausunnossaan olevansa huolissaan tilanteen kiihtymisestä rajalla ja kehotti Valko-Venäjää noudattamaan kansainvälistä oikeutta. Naton mukaan maan ”hybriditaktiikkaa” ei voi hyväksyä.

”Nato on valmiina avustamaan liittolaisiaan ja säilyttämään alueen turvallisena”, sotilasliitto kommentoi lausunnossaan.

Myös Yhdysvallat tuomitsi maanantaina Valko-Venäjän toiminnan ja vaati maata lopettamaan ”siirtolaisten orkestroimisen” rajalle.