Raportti: Maailman hiilidioksidipäästöt palaamassa pandemiaa edeltävälle tasolle – Kiinan kontolla jo lähes kolmasosa päästöistä

EU:ssa hiilidioksidipäästöjen määrää on saatu tasaisesti laskettua. Koko päästömäärästä EU:n osuus on seitsemän prosenttia. Yksi hiiliriippuvaisimmista maista on Bulgaria. Kuvassa voimala Kovachevon kaupungissa 29. lokakuuta. Bulgaria on ilmoittanut, että se pyrkii hiilestä eroon noin vuonna 2040.