Donald Trumpin käytös baseballkatsomossa suututti alkuperäisväestön

Kirveenlyönti-kannustus Atlantan ja Houstonin finaalisarjan pelissä herättää pahennusta. Alkuperäisväestö haluaa liigan poistavan halventavat nimet, maskotit ja eleet baseballista.

Atlanta

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump sai Yhdysvaltain alkuperäisväestön kiihdyksiin lauantaina. Trump oli seuraamassa Atlanta Bravesin kotiottelua Houston Aerosia vastaan ja osallistui ennen pelin alkua yleisön "tomahawk chop" -kannustukseen.

Yhdysvaltain alkuperäisväestö kokee kirveeniskun kaltaisen eleen rasistiseksi loukkaukseksi.

Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön etujärjestön puheenjohtaja Fawn Sharp on huomauttanut Atlantan Bravesin johdolle, etteivät "alkuperäisasukkaat ole maskotteja ja että he kokevat tomahawk chop -kannustuksen halventavaksi". Kirveskannustus on silti edelleen yleistä Bravesin otteluissa.

Trump seurasi finaalisarjan neljättä ottelua aitiosta seuranaan puoliso Melania Trump, joka niin ikään yhtyi paheksuttuun kannustusliikkeeseen. Trumpien seurassa oli entinen jalkapallotähti Herschel Walker, joka on pyrkimässä senaattiin Trumpin tuella.

Trump seurasi baseballin World Series -loppuottelusarjan peliä paikanpäällä myös lokakuussa 2019 Washingtonissa. Tuolloin hän joutui kuuntelemaan yleisön äänekästä buuausta, kun hänen kuvaansa näytettiin stadionin videotaululla.

Vaalilait siirsivät tähdistöpelin

Atlanta sijaitsee Georgiassa, ja Trump kärsi osavaltiossa niukan tappion vuoden 2020 presidentinvaalissa. Sen jälkeen osavaltiossa on säädetty republikaanien ajamana äänestämistä rajoittavia lakeja.

Huhtikuussa baseballin MLB-liiga siirsi liigan tähdistöpelin Atlantasta Coloradoon vastalauseena äänestämisen vaikeuttamisesta.

Uusien vaalilakien katsotaan rajoittavan suurimmalta osin demokraattien kannattajien äänestysmahdollisuuksia.

Tähdistöpelin huhtikuussa päätetystä protestisiirrosta närkästynyt Trump kannusti keväällä ihmisiä boikotoimaan MLB-liigaa.

Baseballissa on jo tehty merkittäviä muutoksia Yhdysvaltain alkuperäisväestön paheksunnan takia. Cleveland Indians vaihtaa ensi kaudeksi nimensä muotoon Guardians. Seura on myös luopunut Chief Wahoo -logostaan.

Voiton päässä World Series -mestaruudesta oleva Atlanta johtaa finaalisarjaa 3–1.