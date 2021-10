Paavi sai haluamansa kutsun Intiaan – edellisestä paavin vierailusta 22 vuotta

Vatikaani

Paavi Franciscus on saanut vierailukutsun Intiaan. Tämä on merkittävä avaus katolisen kirkon johtajalle, joka on pitkään halunnut virallista kutsua hinduenemmistöiseen Aasian maahan.

Kutsun esitti lauantaina Intian pääministeri Narendra Modi, joka osallistuu viikonloppuna Italiassa G20-huippukokoukseen. Paavi ja Modi keskustelivat Vatikaanissa lauantaina liki tunnin.

Franciscus haluaa vierailla maailman toiseksi väkirikkaimmassa maassa puolustaakseen uskonnonvapautta. On arvioitu, että uskonnolliset vähemmistöt Intiassa ovat kohdanneet lisääntyvää syrjintää ja väkivaltaa.

Intiassa on osapuilleen 25 miljoonaa kristittyä, mikä on runsaat kaksi prosenttia väkiluvusta.

Edellinen paavi, joka vieraili Intiassa, on ollut Johannes Paavali II. Hän kävi maassa vuonna 1999.