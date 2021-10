EU-parlamentti aloittaa oikeustoimet komissiota vastaan toimettomuudesta Puolan ja Unkarin suhteen

Parlamentin mukaan komissio ei ole soveltanut mekanismia, joka sitoo oikeusvaltioperiaatteen EU:n budjettiin.

EU-parlamentti aloittaa oikeustoimet komissiota vastaan. Parlamentti perustelee oikeustoimia sillä, että komissio ei ole soveltanut mekanismia, joka sitoo oikeusvaltioperiaatteen EU:n budjettiin. Oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta syytetään Puolaa ja Unkaria.

Oikeusvaltion kytkemisen EU:n rahahanoihin mahdollistava niin sanottu ehdollisuusasetus on ollut voimassa tämän vuoden alusta lähtien.

Ehdollisuusasetuksen pääneuvottelija, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) kertoo tiedotteessa, että EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on luvannut käynnistää oikeusvaltiomekanismin soveltamisen oikeusvaltioperiaatetta rikkovia jäsenmaita kohtaan. Näin ei kuitenkaan ole käynyt.

”Näiltä mailta voitaisiin leikata tai jäädyttää EU-tukia, sillä ne väärinkäyttävät unionin ja veronmaksajien varoja rikkoessaan EU:n perusperiaatteita. Harmillisesti komissio ei ole lupauksistaan huolimatta toiminut”, Sarvamaa sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa lain tarkoituksena on antaa komissiolle keino puuttua EU:n varojen väärinkäytöksiin ja oikeusvaltiorikkomuksiin. ”Euro on hyvä kannustin. Mikäli jäsenmaa rikkoo yhteisiä periaatteita ja sääntöjä, ei sen kuulu nauttia yhteisistä eduistakaan”, Sarvamaa perustelee.

Puola ei ole osoittanut perääntymisen merkkejä

Unkari on jo pitkään ollut riidoissa EU:n kanssa. Tänä syksynä suurin huomio on kuitenkin kääntynyt Puolaan. Puolan perustuslakituomioistuin on linjannut, että osa EU:n perussopimusten artikloista on ristiriidassa maan perustuslain kanssa. Linjaus kyseenalaistaa näin EU-oikeuden aseman Puolassa. Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ollaan myös huolissaan EU:ssa.

Puola ei ole osoittanut asiassa perääntymisen merkkejä, vaan pääministeri Mateusz Morawiecki on puolustanut maansa linjausta ja syyttänyt EU:ta kiristyksestä.

Puola ja Unkari ovat tehneet valituksen mekanismista Euroopan unionin tuomioistuimeen, jossa asian käsittely on vielä kesken.

Tuomioistuinkäsittely ei estä komissiota aloittamasta mekanismin käyttöä. Komissio on kuitenkin kokenut tärkeäksi, että tuomioistuimen päätös kuullaan ennen kuin mekanismin käytössä edetään kovin pitkälle.