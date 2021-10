Turma-aseen Baldwinille ojentanut apulaisohjaaja myöntää, ettei tarkistanut asetta kunnolla – kuvaaja kuoli rekvisiitta-aseen luotiin

Yhdysvaltalaismediassa on esitetty syytöksiä sekä apulaisohjaajan että kuvauksissa aseista vastanneen asemestarin aiemmista laiminlyönneistä.

Santa Fen piirisyyttäjä Mary Carmack-Altwies puhui tiedotustilaisuudessa, joka pidettiin 27. lokakuuta. Yksi kuoli ja toinen loukkaantui lännenelokuvan kuvauksissa viime viikolla New Mexicon osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Santa Fe

Viime viikolla kuvaajan kuolemaan johtaneessa turmassa Hollywood-tähti Alec Baldwinille ladatun aseen antanut apulaisohjaaja on myöntänyt, ettei ollut tarkistanut asetta täysin. Asia selviää apulaisohjaajan poliisille antamasta lausunnosta.

Rust-lännenelokuvan kuvauspaikalla Yhdysvaltain New Mexicossa sattuneessa turmassa kuoli kuvaaja ja haavoittui ohjaaja Joel Souza.

Lue lisää: Kuvaaja kuoli tultuaan ammutuksi lännenelokuvan kuvauksissa Yhdysvalloissa – näyttelijä Alec Baldwin: ”Ei ole sanoja kuvaamaan järkytystäni”

Elokuvan tuottaja ja elokuvassa pääosaa esittävä Baldwin oli ennen aseen laukaisemista osoittanut kyseisellä Colt.45 -käsiaseella kameraa. Aseesta singonnut ammus oli lävistänyt kuvaajan kehon, minkä jälkeen surmanluoti oli jatkanut matkaansa osuen Souzaa olkapäähän.

Apulaisohjaaja Dave Halls oli kertonut Baldwinille aseen olleen turvallinen, mutta todellisuudessa ase olikin ollut ladattu oikeilla patruunoilla.

Halls kertoi tapausta tutkiville etsiville, että muistaa nähneensä aseessa olleen ammuksia, ennen kuin hän ojensi sen Baldwinille. Toisinaan aseisiin laitetaan kuvauksien aikana valeammuksia.

Apulaisohjaaja kertoo, että hänen olisi pitänyt tarkistaa kaikki ammukset, muttei tehnyt niin. Hän ei myöskään muistanut oliko tuotannon asemestari pyöräyttänyt aseen rullaa näyttääkseen tälle, mitä aseen sisällä oli.

Muutama päivä sitten kävi ilmi, että Halls oli saanut aiemmin potkut aseturvallisuusrikkomuksen vuoksi. Apulaisohjaaja oli saanut vuonna 2019 potkut kesken Freedom's Path -elokuvan kuvauksien, kun tuotannon työntekijä loukkaantui aseen lauettua yllättäen.

New Mexicon osavaltion Santa Fen piirisyyttäjä Mary Carmack-Altwiesin mukaan apulaisohjaajan tausta voi vaikuttaa siihen, nostetaanko tapauksesta syytteitä vai ei.

Nuorta asemestaria kuvailtu kokemattomaksi

Rustin kuvauksissa rekvisiitta-aseista vastannut asemestari Hannah Gutierrez-Reed on niin ikään joutunut viime päivinä myrskyn silmään ampumisen vuoksi. Vasta 24-vuotiasta asemestaria on kuvailtu viime päivinä yhdysvaltalaismediassa kokemattomaksi.

Gutierrez-Reedin on kerrottu muun muassa saaneen toisen lännenelokuvan The Old Wayn kuvauksissa näyttelijä Nicolas Cagen raivonpartaalle. Gutierrez-Reediin kohdistuvista väitteistä kertovat muun muassa yhdysvaltalaiset verkkomediat Daily Beast ja Wrap. Gutierrez-Reedin edesottamuksista ovat kertoneet Suomessa aiemmin muun muassa Ilta-Sanomat ja elokuvalehti Episodi.

Cagen hän oli suututtanut laukaisemalla varoittamatta ladatun aseen näyttelijän lähellä. Cage ripitti välittömästi kovin sanavalinnoin asemestarin hajottaneen näyttelijän tärykalvon. Gutierrez-Reedistä on tehty aiemman elokuvan kuvauspaikalta useita valituksia.

Asemestarin on kerrottu muun muassa vaarantaneen 11-vuotiaan lapsinäyttelijän turvallisuuden antamalla tälle rekvisiitta-aseen, jota ei ollut tätä ennen tarkistettu kunnolla.

Rust-elokuvan kuvauksissa käytettyjen aseiden turvallisuus on ollut Gutierrez-Reedin vastuulla. Samoin asemestarin kontolla on se, että aseiden olinpaikat ovat koko ajan tiedossa ja aseita pidetään lukkojen takana, kun ne eivät ole käytössä.

Gutierrez-Reed kertoi poliisille antamansa lausunnon mukaan, että turmapäivänä aseet olivat olleet turvallisessa säilytyksessä, kun kuvaustiimi söi lounasta. Asemestarin kertoman perusteella ammukset eivät sen sijaan olisi olleet turvattuna.

Lue lisää: Poliisin asiakirjasta selviää, että näyttelijä Alec Baldwinin aseessa oli oikea luoti – Yksi kuoli onnettomuudessa elokuvan kuvauksissa

Tuotannon turvatoimista useita valituksia

Kuvaajan kuolemaan johtanut ampuminen tapahtui viime viikon torstaina. Tutkinnan aikana kuvauspaikalta on Santa Fen piirikunnan sheriffin Adan Mendozan mukaan löydetty kaikkiaan viitisensataa ammusta.

Mendozan mukaan poliisi uskoo ammusten joukossa olleen räkäpäitä, valeluoteja sekä oikeita patruunoita.

Wrap-sivusto kertoi aiemmin tällä viikolla, että tuotannon henkilökunta oli käyttänyt rekvisiitta-aseita vain tunteja ennen kohtalokasta ampumista. Henkilöstön kerrotaan ampuneen harjoituksen vuoksi peltipurkkeja.

Mendozan mukaan poliisi on löytänyt kuvauspaikalta muitakin kovia panoksia kuvaajan tappaneen lisäksi.

”Aiomme selvittää, miten ne päätyivät sinne ja miksi ne olivat siellä, koska niiden ei olisi kuulunut olla siellä”, Mendoza kertoi toimittajille.

Mendozan mukaan poliisi aikoo esittää vielä lisäkysymyksiä niille henkilöille, jotka ovat tarkistaneet turma-aseen tai käsitelleet sitä ennen kuin se päätyi Alec Baldwinin käsiin.

”Aiomme selvittää, miten tuo tarkalleen tapahtui ja olisiko heidän pitänyt tietää, että aseessa on ollut oikea patruuna”, hän jatkoi.

Rustin henkilöstö oli esittänyt valituksia turvatoimien lepsuudesta kuvauspaikalla, useat yhdysvaltalaismediat kertovat. Lisäksi kuvaajan kuolemaa edeltävinä päivinä kuvauspaikalla oli ammuttu vahingossa aseella ainakin kahdesti.

Baldwinin rikossyytteet epätodennäköisiä

Piirisyyttäjä Carmack-Altwiesin mukaan rikossyytteet Baldwinia vastaan ”eivät ole poissuljettuja”. Hän kommentoi 63-vuotiaan Emmy-palkitun näyttelijän tilannetta keskiviikkona.

”Baldwin on päivänselvästi se henkilö, joka ampui aseella. Kaikki vaihtoehdot ovat tässä vaiheessa pöydällä”, syyttäjä sanoi.

Oikeusasiantuntijat kertoivat uutistoimisto AFP:lle, että rikossyytteiden nostaminen Baldwinia vastaan on epätodennäköistä, vaikka hän olikin viime kädessä se henkilö, joka veti liipaisimesta.

”(Baldwin) näyttää aiheellisesti uskoneen, että kyseessä ei ollut ladattu ase”, sanoi kalifornialaisyliopiston oikeustieteen professori Gregory Keating.

Oikeuskonsultti Bryan Sullivan puolestaan uskoo, että todennäköisempää on se, että Baldwinia ja hänen tuottajakollegoitansa vastaan voitaisiin nostaa siviilikanne.

”Uskon, että kaikkia haastetaan oikeuteen”, Sullivan sanoi ja alleviivasi, että Baldwin nimettäneen mahdollisissa oikeuskanteissa hänen varallisuutensa ja näkyvyytensä vuoksi.