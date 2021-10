Kuvaaja Hutchinsin tappanut luoti löytyi leikkauksessa ohjaaja Souzan olkapäästä.

Santa Fen poliisi on kerännyt 600 kappaletta todistusaineistoa lännenelokuva Rustin kuvauspaikalta. Todisteiden joukossa on kolme asetta ja 500 patruunaa, joista osa on paukkupatruunoita ja osa oikeita panoksia, Santa Fen sheriffi Adan Mendoza kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa.

Rustin kuvauksissa Yhdysvalloissa tapahtui viime viikon torstaina ampumavälikohtaus, jossa kuoli yksi ihminen. Elokuvan pääosaa näyttelevä Alec Baldwin ampui kuvauksissa rekvisiitaksi tarkoitetulla aseella elokuvan kuvaaja Halyna Hutchinsia ja ohjaaja Joel Souzaa.

Hutchins kuoli saamiinsa vammoihin ja hänen takanaan ollut Souza loukkasi olkapäänsä.

Poliisilla on myös hallussaan Baldwinin käyttämä ase. Mendozan mukaan kaikki todistuskappaleet luovutetaan Yhdysvaltain liittovaltion poliisille FBI:lle tutkimuksia varten.

Hutchinsin tappanut luoti löytyi leikkauksessa Souzan olkapäästä, Mendoza kertoi keskiviikkona.

Poliisi on aiemmin kertonut, että Baldwinille annettiin käytettäväksi ase, jota tämä todennäköisesti luuli turvalliseksi, mutta jossa olikin oikeita luoteja. Mendoza kertoi tiedotustilaisuudessa, että poliisi on tunnistanut Baldwinin lisäksi kaksi ihmistä, jotka käsittelivät asetta ennen Baldwinia: apulaisohjaaja David Halls ja elokuvan asevastaava Hannah Gutierrez-Reed.

Sheriffin mukaan kaikki kolme ovat tehneet yhteistyötä poliisin kanssa tapauksen selvittämiseksi. Tiedotustilaisuudessa mukana ollut syyttäjä Mary Carmack-Altwies sanoi, että vielä on liian aikaista kommentoida mahdollisia syytteitä.

”Kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä”, Carmack-Altwies painotti.

Pöydällä on myös vaihtoehto, että Baldwin saa syytteen. Hän on myös Rust-elokuvan tuottaja. Sheriffin mukaan jää syyttäjän vastuulle päättää rikostutkinnan päätteeksi, millainen vastuu Baldwinilla oli tuottajana.

Sheriffi tai syyttäjä eivät ottaneet kantaa siihen, miten oli mahdollista, että Baldwinille annettiin ase, jossa oli oikea panos. Sheriffi totesi, että tapahtumapaikalta löytyi ainakin yksi oikea panos: se, joka tappoi Hutchinsin. Hänen mukaansa poliisit tutkivat nyt, oliko tapahtumapaikalla muitakin oikeita panoksia.

”Juuri nyt yritämme määrittää, miten kovat ammukset päätyivät kuvauspaikalle, miksi ne olivat siellä – koska niitä ei olisi saanut olla siellä lainkaan”, sheriffi Mendoza totesi tiedotustilaisuudessa.

Ketään ei ole pidätetty tapauksen vuoksi.