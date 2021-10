Turkin presidentti määräsi julistamaan Suomen ja yhdeksän muun maan suurlähettiläät ei-toivotuiksi henkilöiksi

Päätöksen taustalla on kymmenen maan allekirjoittama julkilausuma, jossa vaaditaan suurliikemies Osman Kavalan vapauttamista.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on määrännyt maan ulkoministeriön julistamaan muun muassa Suomen suurlähettilään persona non grataksi, eli ei-toivotuksi henkilöksi, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

Kaikkiaan määräys koskee kymmenen maan suurlähettiläitä. Suomen Turkin-suurlähettiläs on Ari Mäki.

”Annoin tarvittavan käskyn ulkoministerillemme ja sanoin, mitä on tehtävä: nämä kymmenen suurlähettilästä täytyy julistaa persona non grataksi välittömäksi. Te [ulkoministeriö] teette järjestelyt heti”, Erdoğan sanoi puheessaan Eskişehirin kaupungissa

Ei-toivotuksi henkilöksi julistaminen tyypillisesti ennakoi karkottamista.

Suurlähettiläät kutsuttiin Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlun puhutteluun tiistaina, ja presidentti Erdoğan uhkasi karkottaa heidät torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Päätös liittyy kymmenen maan allekirjoittamaan julkilausumaan, jossa vaaditaan liikemies Osman Kavalan vapauttamista.

Julkilausuman allekirjoittivat Suomen lisäksi Yhdysvallat, Saksa, Ranska, Kanada, Uusi-Seelanti, Hollanti, Ruotsi, Tanska ja Norja.

Kavala on kansalaisaktivisti, joka on rahoittanut turkkilaisia kansalaisjärjestöjä 1990-luvulta lähtien. Hän on myöntänyt rahoitusta erityisesti sananvapaus- ja kulttuuriprojekteihin, mutta myös historiantutkimukseen ja ympäristönsuojeluun.

Kavalaa syytetään Gezin puiston laajojen mielenosoitusten lietsonnasta 2013 ja vuoden 2016 vallankaappausyritykseen osallistumisesta. Syytekirjelmä Kavalaa vastaan maaliskuussa 2019 esittää, että unkarilaislähtöinen miljardööri George Soros olisi Kavalan ja 15:n muun syytetyn mukana salaliitossa Turkin hallituksen kaatamiseksi väkivaltaiseksi.

Puheessaan Erdoğan syytti suurlähettiläitä säädyttömyydestä ja siitä, etteivät he ”tunteneet” tai ”ymmärtäneet” Turkkia. Hän myös syytti CNN Türkin mukaan Kavalaa liitoksista Sorosiin.

Kavala vangittiin marraskuun 1. päivänä 2017, ja hän on siitä lähtien ollut Silivrin vankilassa Istanbulissa. Hänet on useasti määrätty vapautettavaksi, mutta heti perään hänelle on luettu uudet syytteet.

Kavala on kiistänyt tehneensä mitään väärää