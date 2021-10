Hongkongin oppositio on kommunistipuolueen kuristusotteessa – ”Käytännössä vaalituloksia kumotaan parhaillaan”

Yli puolet demokraattisen opposition edustajista on joko eronnut tai erotettu paikallisista piirihallituksista.

STT, Hongkong

Demokratiaa kuristetaan nyt kaikilla tasoilla Hongkongissa. Demokraattinen oppositio on jo hävitetty Hongkongin parlamentista, ja se on joutunut hyökkäyksen kohteeksi myös Suomen kunnanvaltuustoja vastaavissa elimissä, piirihallituksissa.

Hyökkäys alkoi, kun Kiinaa hallitseva kommunistipuolue päätti aiemmin tänä vuonna, että ainoastaan niin kutsutut patriootit saavat istua muodollisesti autonomisen Hongkongin kansan valitsemissa elimissä. Sen jälkeen reilusti yli puolet demokraattisten puolueiden edustajista on joko eronnut tai erotettu piirihallituksista.

”Kommunistipuolue pitää meitä vihollisinaan. Puolue ei hyväksy sitä, että enemmistö hongkongilaisista kannattaa meitä”, Demokraattisen puolueen puheenjohtaja Lo Kin-hei sanoo STT:lle.

Lo viittaa demokraattiseen leiriin kuuluvien puolueiden murskavoittoon päättyneisiin piirihallitusvaaleihin vuonna 2019. Demokraatit saivat silloin hallintaansa peräti 17 Hongkongin 18 piirihallituksesta.

”Käytännössä vaalituloksia kumotaan parhaillaan. Demokraatteja äänestäneet hongkongilaiset syrjäytetään siten poliittisesti”, Lo sanoo.

Mielenosoituksilla kohtalokkaat seuraukset

Myös Lo on eronnut piirihallituksestaan. Hän on varma siitä, että hän olisi muussa tapauksessa pian joutunut erotetuksi, sillä hän on osallistunut lukuisiin Hongkongin johdon ja kommunistipuolueen vastaisiin mielenosoituksiin.

”Puolueen mielestä mielenosoittajat eivät ole patriootteja. Patrioottien on oltava täysin uskollisia puolueelle”, Lo selittää.

Satojatuhansia hongkongilaisia osallistui Hongkongia kuusi kuukautta lamauttaneisiin, usein väkivaltaisuuksiin päättyneisiin mielenosoituksiin vuonna 2019. Kommunistipuolue reagoi säätämällä räätälintyönä Hongkongille uudet tiukat turvallisuuslait, joiden katsotaan heikentäneen merkittävästi asukkaiden oikeusturvaa.

Lo nimitettiin Demokraattisen puolueen puheenjohtajaksi vajaa vuosi sitten. Hänen edeltäjäänsä Wu Chi-waita syytetään rikoksesta turvallisuuslakeja vastaan, ja tämä voi pahimmillaan saada jopa elinkautisen vankeustuomion.

Demokraattinen puolue on vanhin ja suurin Hongkongin täysimittaiseen demokratiaan siirtymisen puolesta taistelleista puolueista. Muitakin tällaisia puolueita on, ja Demokraattisen puolueen lisäksi neljä muuta oli aiemmin edustettuna parlamentissa. Sittemmin kaikki parlamentin demokraattiset jäsenet ovat joko eronneet tai heidät on erotettu.

Demokratia yhä kaukaisempi haave

Piirihallitusten tulevaisuus huolestuttaa Lota. Hongkongin johto on jo ilmoittanut, ettei täytevaaleja järjestetä lainkaan, vaikka yli 60 prosenttia piirihallituspaikoista on nyt vapautunut.

”Johdon epäillään harkitsevan piirihallitusten lakkauttamista. Ne ovat demokraattisimmat Hongkongin kansan valitsemista elimistä”, Lo sanoo.

Lähes kaikki piirihallitusten paikoista ratkaistaan välittömissä vaaleissa, kun taas parlamentin paikoista puolet on ratkaistu suppeissa eri ammattiryhmien keskinäisissä vaaleissa. Vaalijärjestelmä on muotoiltu siten, ettei demokraattinen oppositio ole voinut päästä enemmistöön, vaikka se on saanut yli puolet äänistä jokaisissa parlamenttivaaleissa.

Hongkongin johto on lisäksi säätänyt uusia vaalilakeja, joiden myötä vaalijärjestelmä on entistäkin vähemmän demokraattinen. Seuraavissa vaaleissa vain 20 parlamentin 90 paikasta ratkaistaan välittömissä vaaleissa.