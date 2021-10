Saudi-Arabia lisää kierroksia kilpailussa naapurimaidensa kanssa – jalkapallo-ostokset ja muut pehmeän vallan välineet auttavat häivyttämään ihmisoikeusrikkomuksia

Urheilun ja viihteen avulla rakennetaan maabrändiä maailmalla, mutta myös vahvistetaan hallinnon asemaa kotimaassa.

Newcastle Unitedin kannattajat pukeutuivat saudityylisiin asuihin omistajanvaihdoksen jälkeen osoittaakseen riemuaan uudesta rikkaasta omistajasta. Kuva on otettu 8. lokakuuta 2021.

STT

Kun englantilaisen jalkapalloseuran Newcastle Unitedin siirtyminen Saudi-Arabian valtion sijoitusyhtiön PIF:n omistukseen vahvistettiin toissa viikolla, joukkueen fanit kokoontuivat juhlimaan seuran stadionin ulkopuolelle. Viime sunnuntaina joukkueen ensimmäisessä ottelussa omistajanvaihdoksen jälkeen moni seuran faneista oli pukeutunut saudityylisiin asuihin osoittaakseen riemuaan uudesta rikkaasta omistajasta.

Pohjoisenglantilaisten ilonhetkien taustalla on geopoliittinen kilpailu, joka Saudi-Arabialla on käynnissä naapureidensa kanssa, sekä maan sisäinen kehitys. Pehmeä valta on STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Saudi-Arabian hallinnolle tärkeä tapa vahvistaa niin kansainvälistä imagoaan kuin myös asemaansa kansalaistensa silmissä.

”Ulkopolitiikkaahan on aina myös sisäpolitiikkaa. Kun rakennetaan kansainvälistä kuvaa, jossa kysymys on mitä muut ajattelevat meistä, samaan aikaan rakennetaan myös sitä mitä me itse ajattelemme itsestämme”, sanoo jalkapallobisnestä tutkinut mediakulttuurin dosentti Sami Kolamo.

”Viihde, urheilu ja tällaiset asiat sekä projektoivat kuvaa Saudi-Arabiasta globaalilla näyttämöllä että tekevät vaikutuksen kotimaiseen yleisöön”, sanoo Saudi-Arabia-tutkija Anne Vidén Ruotsin ulkopoliittisesta instituutista.

Talousuudistukset korostavat imagon merkitystä

Saudi-Arabia on ollut viime vuodet kovassa muutoksessa, kun maan tosiasialliseksi johtajaksi noussut kruununprinssi Mohammed bin Salman on alkanut modernisoida äärivanhoillista kuningaskuntaa.

Vuonna 2016 julkistettu huiman kunnianhimoinen Vision 2030 -ohjelma tähtää öljystä ja maakaasusta riippuvaisen talouden monipuolistamiseen. Ohjelmaan kuuluu monenlaisia näyttäviä megaprojekteja, ja osana tätä perinteisesti sulkeutunut maa on alkanut avautua turismille. Sen mahdollistamiseksi myös naisten asemaa on vähitellen parannettu ja uskonnollisen poliisin valtaa kavennettu.

Saudihallinnolle on tärkeää, että maa näyttäytyy kansainvälisesti modernina ja keskeisenä toimijana. Vaikka rahahanat öljyn myynnistä eivät sulkeudu vielä vähään aikaan, ei Saudi-Arabia voi tukeutua energiatuloihin loputtomiin. Niinpä kansainvälisen imagon merkitys on keskeisempi kuin vielä 10 vuotta sitten.

”Pehmeä valta on keino houkutella ulkomaisia investointeja Saudi-Arabiaan. He tarvitsevat niitä kipeästi onnistuakseen talouden uudistamisessa”, Vidén muistuttaa.

Vidénin mukaan Saudi-Arabian turismi-infrastruktuuri on kiiltokuvamaisesta markkinoinnista huolimatta vielä pahasti jäljessä pienempiä naapurimaitaan.

Osana talousuudistuksia kruununprinssi on pyrkinyt kasvattamaan yksityissektorin roolia ja tekemään siitä kansainvälisesti kilpailukykyistä. Samalla monien sauditoimijoiden perinteistä riippuvuutta valtion avokätisestä tuesta on pyritty vähentämään.

”Siinä on tyhjiö, joka hallinnon pitää täyttää, koska yhteiskuntasopimus on muuttumassa.”

Tyhjiön täyttämiseksi kelpaavat erilaiset sirkushuvit, kuten urheilutapahtumat ja megaprojektit.

Kilpailu naapureiden kanssa kiristyy

Saudi-Arabian tärkeimmät taloudelliset kilpakumppanit Lähi-idässä ovat sen rikkaat naapurimaat Persianlahdella, Arabiemiirikunnat ja Qatar. Ne ovat molemmat paljon pienempiä kuin Saudi-Arabia, mutta myös paljon suurta naapuriaan edellä talouden uudistamisessa.

”Arabiemiirikunnat on ollut paljon menestyksekkäämpi talouden monipuolistamisessa, turismisektorin kehittämisessä ja kansainvälisten yhtiöiden houkuttelemisessa. Se on pakottanut Saudi-Arabian avautumaan ja kilpailemaan”, Vidén sanoo.

Arabiemiirikunnat on perinteisesti ollut Saudi-Arabian läheinen liittolainen ja on sitä edelleen, mutta viime vuosina kilpailuasetelma maiden ja niiden johtajien välillä on korostunut. Maat kilpailevat esimerkiksi kansainvälisten yhtiöiden konttoreista.

Saudien välit Qatariin puolestaan tulehtuivat pahasti vuonna 2017, ja maat palauttivat diplomaattisuhteet vasta tänä vuonna.

Qatarilla on ollut ehkäpä kaikkein onnistunein pehmeän vallan operaatio, jonka kruununjalokivenä voidaan pitää ensi vuonna maassa järjestettäviä jalkapallon MM-kisoja.

Manchester City ja PsG suunnannäyttäjinä

Myös jalkapallo-ostoksessa saudit ottavat mallia naapureistaan. Arabiemiirikuntien johtava emiraatti Abu Dhabi osti Manchester Cityn jo vuonna 2008, ja Qatar hankki ranskalaisseura Paris Saint-Germainin vuonna 2011. Molemmat seurat kuuluvat maailman rikkaimpiin ja ovat saavuttaneet rutkasti menestystä omistajiensa valtavien varojen ansiosta.

Tänä syksynä PsG-paitaan Qatarin mannekiiniksi siirtyi myös maailman tunnetuin jalkapalloilija Lionel Messi.

Saudi-Arabialla lompakko on vielä pulleampi, joten Newcastlella on teoriassa käytettävissään vieläkin enemmän rahaa. Jalkapallostakin on tullut yksi geopolitiikan rintamalinjoista.

”Jos aikaisemmin kehitys oli sitä, että yksittäiset sheikit tai miljardöörit ostivat seuroja, niin nyt valtiot ostavat niitä. Onhan siinä sellaista keskinäistä nokittelua, joka on siirretty symbolisesti jalkapallokentille”, sanoo urheilumarkkinoinnin asiantuntija Arto Kuuluvainen.

”Isoin tekijä on maabrändin ja maan imagon rakentaminen.”

Kuuluvainen uskoo, että kannatuspohjaltaan iso, nukkuvana jättiläisenä pidetty Newcastle on oiva markkinointikanava Saudi-Arabialle. Englannissa seuroja on myös helpompi saada ostettua kuin vaikka Saksassa tai Espanjassa, minkä lisäksi Valioliigan puolesta puhuu sen suosio.

”Valioliiga on maailman seuratuin sarja, ehkä paras näyteikkuna. Kun miettii miten suosittu Valioliiga on myös vaikka Aasiassa, se ei ole vain brittien tai edes Euroopan juttu.”

Urheilutapahtumien isännöinnissäkin Saudi-Arabia tulee jälkijunassa naapureihinsa nähden. Se on nyt kuitenkin alkanut satsata tähän isosti, ja maassa on järjestetty esimerkiksi ammattinyrkkeilyn MM-otteluita, golfturnauksia ja kansainvälisiä jalkapallo-otteluita. Joulukuussa Saudi-Arabian Jeddassa ajetaan ensi kertaa formula ykkösten gp.

Kova valta yritetään häivyttää

Pehmeän vallan yksi tavoite on myös viedä huomiota kovasta vallasta ja Saudi-Arabian väkivaltakoneistosta. Maa on tarvinnut positiivista mediajulkisuutta erityisesti vuonna 2018 tapahtuneen sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhan jälkeen, joka sai monet sijoittajat kääntämään selkänsä saudihallinnolle.

”Siinä suostutellaan oman maan kansalaiset ja kansainvälinen seurajalkapalloväki katsomaan tällaisia positiivisia urheiluun liittyviä kuvastoja, ja samalla huomio siirretään pois väkivaltakoneistosta ja ihmisoikeusrikoksista”, Kolamo sanoo.

”He näkyvät isosti futiksen kautta ja tulee menestystä. Ehkä se pr-strategia toimii silloin, että se painaa näitä asioita vähän taka-alalle”, toteaa Kuuluvainen.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi suurin osa Newcastlen kannattajista on suhtautunut uusiin omistajiin myönteisesti.

”Ei sitä isoa massaa jalkapallon seuraajia taida oikeasti ihan hirveästi kiinnostaa, kuka sen omistaa. Eiväthän ne Saudi-Arabian ihmisoikeusrikkomukset briteille näyttäydy arjessa, on helppo sulkea silmät ja unohtaa se.”

Kolamo nostaa esiin jalkapallon televisioformaatin tarjoamat tunnekuvat, jotka leviävät perinteisen median ja sosiaalisen median kautta ympäri maailman.

”Siellä on 50 000 ihmistä. Sitten otetaan lähikuvia, poimitaan katsomosta faneja joilla on kaulahuivit päällä ja ovat aivan hulluna siellä, tulee surun eleitä ja ilon eleitä. Sitten poimitaan niitä omistajia sieltä. Tämmöinen tunnekuvien määrä, siinä on valtava potentiaali.”

Urheilupesun kritiikki jää vaisuksi

Viime vuosina tästä yleistyvästä ilmiöstä, jossa diktatuurit vievät urheilun avulla huomiota ihmisoikeusrikkomuksista, on alettu käyttää nimitystä ”sportswashing” eli urheilupesu. Esimerkkejä ovat olleet Venäjän isännöimät jalkapallon MM-kisat 2018 sekä Qatarin ensi vuoden MM-turnaus, kuten myös öljymaiden seuraostokset.

Länsimaissa esiintyy kritiikkiä näitä tapahtumia kohtaan, ja myös esimerkiksi Saudi-Arabian Newcastle-ostos herätti brittimediassa jonkin verran vastarintaa, mutta yleensä kritiikki jää tehottomaksi.

Kolamo muistuttaa, että monilla Euroopan mailla on tiiviit taloussuhteet Lähi-idän öljymaihin. Esimerkiksi Britannia ja Ranska ovat myyneet miljardien arvosta aseita ja lentokoneita Qatariin ja Saudi-Arabiaan. Euroopan hallitusten intresseissä ei siis ole mutkistaa suhteita näihin maihin.

Tämä on näkynyt esimerkiksi Qatarin MM-kisojen kohdalla. Kisojen boikotointia on pohdittu vakavissaan lähinnä Norjassa, joka on taloudellisesti riippumaton maa.

Kuuluvainen toteaa, että saudien pohjattoman kassan takia Newcastlelle ei olisi merkitystä, vaikka se menettäisi sponsoreita uusien omistajien takia.

Satojen miljardien dollarien kassalla operoiville omistajille jalkapallojoukkue on paitsi pr-väline myös tietynlainen leikkikalu. Kolamo huomauttaa, että jalkapallojoukkue on houkutteleva investointikohde, koska sen menestystä pystyy seuraamaan joka viikko televisiosta.

”Onhan se jalkapallon draama huomattavasti mielenkiintoisempaa kuin joku hammastahnafirmaan investoiminen. Siinä ollaan mukana hyvinkin voimakkaasti tunteella.”

Poliittisia uudistuksia ei näköpiirissä

Vaikka Saudi-Arabia on Mohammed bin Salmanin aikana ollut myllerryksessä ja yrittänyt uudistaa imagoaan, kaikki asiat maassa eivät ole muuttuneet.

”Olemme nähneet sosioekonomisia uudistuksia, joita ei olisi voinut vielä vähän aikaa sitten kuvitellakaan, mutta demokraattisia uudistuksia ei ole näköpiirissä. Hallitusta ei vieläkään saa kritisoida. Kaikki joita pidetään uhkana, voidaan laittaa vankilaan”, sanoo Vidén.

Kruununprinssi on keskittynyt talouden uudistumiseen, mutta poliittisen vallan jakaminen ei kiinnosta.

Yhtenä esimerkkinä Vidén nostaa sen, kuinka Saudi-Arabia antoi viimein vuonna 2018 naisille luvan ajaa autoa. Monet muutosta vaatineet naisaktivistit olivat vankilassa kun muutos astui voimaan.

”Hallinnolle on tärkeää, että kaikki uudistukset tulevat ylhäältä käsin, eivät alhaalta. Kaiken hyvän täytyy näyttää tulevan kuninkaalliselta perheeltä.”