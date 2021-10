Helmetin johtoryhmässä on käyty ajoittain keskustelua myöhästymismaksujen poistamisesta, kertoo Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen.

New Yorkin kaupunginkirjasto Yhdysvalloissa ei enää peri pitkäksi venähtäneiden lainojen palautuksista myöhästymismaksuja. Kirjasto ilmoitti asiasta lokakuun alussa.

Aivan kaikkia maksuja ei kuitenkaan poisteta: jos kirja on palauttamatta vielä 30 päivää laina-ajan päättymisen jälkeen, kirjaston käyttäjältä peritään aineiston uusimismaksu. Mikäli uusintamaksuja on rästissä yli sadan dollarin edestä, käyttäjän lainausoikeudet evätään. Toisaalta jos lainaaja palauttaa kirjan vielä sen jälkeen kun se on määritelty kadonneeksi, uusimismaksu poistetaan käyttäjän tililtä.

Aiemmin tänä vuonna myös Bostonin kaupunginkirjasto Yhdysvalloissa ilmoitti poistavansa myöhästymismaksut. San Diegon ja Chicagon kaupunginkirjastot poistivat myöhästymismaksut jo vuonna 2019.

”[Myöhästymismaksut] ovat vanhanaikainen ja tehoton tapa kannustaa asiakkaita palauttamaan kirjat. Heille, joilla on varaa maksuihin, ne ovat hädin tuskin kannustin. Heille, joilla ei ole varaa maksuihin, niistä tulee todellinen este, jota emme voi enää hyväksyä. Tämä on askel kohti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa suurempi osa newyorkilaisista lukee ja käyttää kirjastoja, ja olemme ylpeitä toteuttaessamme sen”, sanoi New Yorkin kaupunginkirjaston pääjohtaja Anthony W. Marx tiedotteessa.

Myös Ruotsissa harkitaan paikoitellen myöhästymismaksujen lopettamista, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Sekä Göteborgin että Malmön kaupunginkirjastot poistivat myöhästymismaksut pandemian aikana, jottei kellään olisi syytä tulla sairaana kirjastoon.

Malmön kaupunginkirjasto otti maksut taas käyttöön noin kaksi viikkoa sitten. Pika-analyysin perusteella kirjoja palautettiin kuitenkin pandemia-aikana samaan tahtiin kuin silloin, kun myöhästymismaksut olivat aiemmin käytössä, kertoo Biblioteksbladet.

”Mitä tulee kirjoihin, emme yleisesti ottaen näe vaikutusta. Emme myöskään näe, että varausjonomme ovat kasvaneet”, sanoi Malmön kirjaston yksikönpäällikkö Karin Ahlstedt lehdelle. Tämä fakta on saanut hänet miettimään, ovatko myöhästymismaksut edes tarpeen.

Myös Göteborgissa harkitaan myöhästymismaksujen poistamista pysyvästi, SVT kertoo. Göteborgin kaupunginkirjasto jatkaa ilman myöhästymismaksuja ainakin loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022.

”Täällä on tahto poistaa myöhästymismaksut, jos se helpottaa lukemisen edistämistä”, sanoi Göteborgin kirjaston yksikönpäällikkö Helena Jannert SVT:lle.

Muutamalla pienemmällä paikkakunnalla Ruotsissa myöhästymismaksut on jo poistettu pysyvästi.

Pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen kirjastoverkon Helmetin johtoryhmässä on käyty ajoittain keskustelua myöhästymismaksujen poistamisesta, kertoo Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen.

”Maailmalta on kuultu lukuisia uutisia maksujen poistamisesta viime vuosina ja asia on nostettu keskusteluun, mutta emme ole tehneet päätöstä sen suhteen, milloin samaa mahdollisesti harkittaisiin täällä.”

Toistaiseksi peruste myöhästymismaksuille on ollut, että ne ovat ”kohtalaisen tehokas tapa saada aineisto liikkumaan lainaajalta toiselle”.

”Ainakin minä ennakoin, että myöhästymismaksujen poistaminen voisi aiheuttaa aineiston kierron hidastumista ja sitä kautta paljon negatiivista asiakaspalautetta”, Vänttinen sanoo.

Hän kertoo, että myös toinen puoli asiasta on tiedostettu, eli että myöhästymismaksut voivat olla joillekin liian pelottavia.

”Jättävätkö ihmiset kokonaan asioimatta kirjastoissa, jos palautus tai uusiminen on hankala muistaa ja siitä tulee maksuvelvoite ja jopa lainakielto? Se on toisessa vaakakupissa.”

Tällä hetkellä Helmetin keräämän datan perusteella näyttää, että ”kaikki erilaiset asiakasryhmät asioivat kohtalaisen laajalti ja maksujen olemassaolosta tulee positiivista palautetta eli ne kannustavat toimimaan nykyisten sääntöjen mukaan”, Vänttinen kertoo.

Malmön kaupunginkirjaston analyysi siitä, että kirjojen palauttamisessa ei ollut eroa pandemia-aikana verrattuna siihen, kun myöhästymismaksut olivat käytössä, on Vänttisen mukaan kiinnostava.

Helmetin osalta on Vänttisen mukaan ollut laajemmassa pohdinnassa, pitäisikö kirjastojen siirtyä lainausten automaattisen uusimiseen, mikäli lainattuun aineistoon ei ole tehty varauksia. Näin meneteltiin pandemia-aikana.

Tällöin myöhästymismaksuja ei enää kertyisi uusimisen unohtamisesta. Helmetissä lainan voi uusia viisi kertaa, mikäli sitä ei ole varattu seuraavalle lainaajalle.