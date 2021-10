Yhdysvaltalaislehdet: Haitissa siepatuista vaaditaan 17 miljoonan dollarin lunnaita

Lunnassumman vahvistaneen Haitin oikeusministerin mukaan asejengi ei ole asettanut vaatimukselle aikarajaa.

Port-au-Prince

Joukon kristittyjä lähetystyöntekijöitä ja heidän perheenjäseniään lauantaina Haitissa siepannut asejengi vaatii kaikkiaan 17 miljoonan dollarin lunnaita.

Haitin oikeusministeri Liszt Quitel on vahvistanut summan sekä yhdysvaltalaislehti The Washington Postille että The New York Timesille.

Maan pääkaupungin Port-au-Princen ulkopuolella siepattujen 16 yhdysvaltalaisen ja yhden kanadalaisen joukossa on viisi lasta. Yksi lapsista on vasta kahdeksan kuukauden ikäinen vauva. Haitin oikeusministerin mukaan on toistaiseksi epäselvää, haluaako jengi lunnasrahat myös lapsista.

Oikeusministerin tietojen mukaan asejengi ei ole asettanut lunnaiden saamiseen aikarajaa. ”Nämä jengit tietävät usein vaativansa liikaa ja odottavat perheiltä vastatarjousta”, oikeusministeri Quitel kertoi.

Asejengi sieppasi lähetyssaarnaajien ja heidän perheenjäseniensä joukon Haitin pääkaupungin Port-au-Princen ulkopuolella, mutta sieppauksen yksityiskohdista ei ole tietoa.

Synkät tilastot

Sieppauksen takana on joukkosieppauksista ja uskonnollisten ryhmien jäsenten sieppauksista tunnetuksi tullut 400 Mawozo -nimeä kantava jengi. Huhtikuussa asejengi sieppasi viisi pappia ja kaksi nunnaa, jotka kaikki vapautettiin myöhemmin.

Karibialla sijaitseva, läntisen pallonpuoliskon köyhin maa pitää hallussaan kyseenalaista kärkisijaa. Sieppausten lukumäärä suhteutettuna Haitin asukasmäärään on maailman korkein.

Haitin pääkaupungissa toimivan ihmisoikeusjärjestön mukaan vuoden 2021 ensimmäisten kolmen vuosineljänneksen aikana kirjattiin yli 600 sieppausta. Edellisvuonna vastaavana ajanjaksona tehtiin 231 sieppausta.

Valkoisen talon lehdistösihteerin Jen Psakin mukaan maan presidentti Joe Biden saa siepattujen vapauttamiseen pyrkiviltä FBI:ltä ja Yhdysvaltain ulkoministeriöltä jatkuvasti päivityksiä. Yhdysvallat ei perinteisesti maksa ulkomailla siepattujen kansalaistensa lunnaita.