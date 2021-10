Ruotsin Lyckselen teoista epäilty on tunnustanut hyökkäyksen – kahdelle lapselle ja 75-vuotiaalle naiselle vakavat vammat

Syyttäjän mukaan loukkaantuneilla lapsilla ja naisella on läheinen suhde epäiltyyn.

Tukholma

Ruotsissa kahden lapsen ja 75-vuotiaan naisen murhayrityksestä epäilty mies on tunnustanut aiheuttaneensa uhrien vammat.

Epäillyn asianajaja Kristian Shumkovin mukaan tekoon johtaneista syistä ei voi kertoa tarkemmin, kuten ei myöskään sitä, miten teot pitäisi nimetä. Mies siis tunnustaa rikoksen, vaikka tarkemmin ei ole täsmennetty, mistä rikoksesta on kyse, Shumkov sanoo.

Poliisi on kuulustellut tänään miestä.

Lyckselessä Pohjois-Ruotsin Västerbottenissa eilen tapahtuneesta teosta epäillään noin 50-vuotiasta miestä, joka on pidätettynä epäiltynä todennäköisin syin kolmen murhan yrityksestä. Loukkaantuneet lapset ovat alle 10-vuotiaita. Poliisin edustaja David Helgesson on kertonut TV4:lle, että sekä lasten että naisen vammat ovat vakavat. Poliisi ei ole pystynyt vielä kuulemaan naista.

Ei aiempaa merkintää rikosrekisterissä

Poliisi sai maanantaiaamuna hälytyksen epäillystä väkivallanteosta, joka oli tapahtunut talossa Lyckselen kunnassa.

Syyttäjä Andreas Nybergin mukaan on selkeitä merkkejä siitä, että tekojen yhteydessä on voitu käyttää yhtä tai useampia astaloita. Nyberg sanoi myös, että loukkaantuneilla lapsilla ja naisella on läheinen suhde epäiltyyn.

Mediatietojen mukaan epäilty on viime vuosina ollut kahdesti hoidossa suljetulla psykiatrisella osastolla.

Epäillyllä ei ole ennestään merkintöjä rikosrekisterissä. Mediatietojen mukaan miehen aseet on aiemmin otettu takavarikkoon, koska katsottiin, ettei hän ollut sovelias pitämään hallussaan aseita ja ammuksia.