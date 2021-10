Myanmarissa vapautetaan tuhansia mielenosoittajia – vain päiviä sen jälkeen, kun komentaja suljettiin ulos Aseanin kokouksesta

Yangon

Myanmarissa sotilasjuntta kertoi maanantaina vapauttavansa yli 5 000 ihmistä, jotka on vangittu mielenosoituksista vallankaappausta vastaan. Juntan komentaja Min Aung Hlaingin mukaan kaikkiaan 5 636 vankia vapautetaan myöhemmin lokakuussa.

Ilmoitus mielenosoittajien vapauttamisesta annettiin vain päiviä sen jälkeen, kun juntan komentaja suljettiin ulkopuolelle Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön (Asean) tulevasta kokouksesta.

Myanmarissa on puhjennut helmikuisen vallankaappauksen jälkeen useita mielenosoituksia, joita juntta on tukahduttanut väkivaltaisesti. Paikallisen tarkkailujärjestön mukaan mielenosoituksissa on saanut surmansa yli 1 100 ihmistä. Vangittuna on tällä hetkellä yli 7 000 mielenosoittajaa.