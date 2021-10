Aiemmin tiistaina ilmoitettiin yli kolmelletuhannelle La Palman asukkaalle, että he voivat taas poistua kodeistaan.

Espanjan viranomaiset määräsivät tiistaina satoja asukkaita poistumaan kodeistaan Kanarialla La Palman saarella.

Viranomaiset kertoivat tiistaina Twitterissä, että uusi evakuointimääräys annettiin laavavirran etenemisennusteen takia. Viranomaisten mukaan määräys koskee 700–800 ihmistä.

Aiemmin tiistaina yli kolmelletuhannelle La Palman asukkaalle ilmoitettiin, että he voivat taas poistua kodeistaan, uutistoimisto Reuters kertoo. Espanjan La Palman tulivuorenpurkaus jatkuu edelleen.

Cumbre Viejan tulivuorelta virtaava laava valtasi maanantaina sementtitehtaan, nosti ilmaan tummia savupilviä ja pakotti viranomaiset määräämään ihmiset pysymään kotona.

Pelastuslaitos kehotti maanantaina ihmisiä kahdessa La Palman kaupungissa pysymään sisällä, sulkemaan ikkunat ja ilmastoinnin, jotta ihmiset eivät joutuisi hengittämään myrkyllisiä höyryjä, joita sementtitehtaan palamisesta aiheutui.

Nyt ilmanlaatu on parantunut, joten asukkaille on kerrottu, että he voivat jälleen liikkua ulkona.

Espanjan kansallisen geologian instituutin mukaan tiistaina alueella koettiin jälleen järistyksiä, joista vahvimman voimakkuus oli 3,8.

Tulivuori on purkautunut jo kolmen viikon ajan, ja laava on tuhonnut lähes 1 200 rakennusta. Laava on vallannut noin 500 hehtaarin kokoisen alueen ja laajentanut saarta merelle. Yli 6 000 saaren asukasta on evakuoitu laavan alta.

Sunnuntaina jättimäiset, yli 1 200 asteen lämpöisinä hehkuvat laavamöhkäleet valuivat alas rinteitä.