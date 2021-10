Lääketieteen Nobel-palkinnon saavat lämmön ja kosketuksen aistimisen tutkijat

Lääketieteen palkinto avasi tämän vuoden Nobel-kauden.

Lääketieteen Nobelin palkinnon saavat tänä vuonna tutkijat David Julius ja Ardem Patapoutian heidän työstään lämpöä ja kosketusta aistivien reseptorien tutkimisesta.

Julius on yhdysvaltalainen professori, joka on työskennellyt pitkään Kalifornian yliopiston San Fransiscon kampuksella. Patapoutian on syntynyt Libanonissa mutta asunut pitkään Yhdysvalloissa, niin ikään Kaliforniassa.

Julkistus käynnistää jokasyksyisen Nobel-kauden.

Lääketieteen palkinto on virallisesti fysiologian tai lääketieteen palkinto. Saajat valitsee ehdotettujen nimien joukosta Karoliinisen instituutin Nobel-toimikunta. Siinä on 50 jäsentä.

Lääketieteen palkintoja on jaettu vuosina 1901–2020 yhteensä 111 kappaletta. Palkinto on jäänyt jakamatta yhdeksänä vuotena, joista useimmat ajoittuvat maailmansotien vuosiin.

Palkinnon saaneista 222:sta henkilöstä naisia on 12.

Mahdollisiksi lääketieteen palkinnon saajiksi veikattiin myös muiden muassa mrna-rokotetekniikan kehittäjiä Katalin Karikóa ja Drew Weissmania. Suomessakin käytetyt Biontechin ja Pfizerin sekä Modernan koronarokotteet perustuvat niin sanottua lähetti-rna-molekyyliä hyödyntävään tekniikkaan.

”Tämä tekniikka saa palkinnon ennemmin tai myöhemmin, siitä olen varma”, arvioi Ruotsin Karoliinisen instituutin laboratorio­lääketieteen professori Ali Mirazami uutistoimisto Reutersille ennalta.

”Kysymys on siitä, milloin.”

Tieteellisten löydösten varmentaminen vie pitkään. Nobel-palkinto myönnetään yleensä vasta vuosien tai vuosikymmenten päästä alkuperäisestä tutkimuksesta.

Mrna-tekniikkaan pohjautuvat rokotteet ovat tehneet läpimurron juuri koronapandemiassa, ja monet asiantuntijat olivatkin jo ennalta sitä mieltä, että mrna-teknologian palkitseminen Nobelilla on vielä liian aikaista.

Karikó ja hänen pitkäaikainen työparinsa Weissmann ovat tosin kehittäneet mrna-tekniikkaa jo 1990-luvulta lähtien. Siinä elimistöön viedään rna:n pätkiä, jotka sisältävät ohjeet lääkinnällisten molekyylien valmistukseen.

Sekin olisi tosin mahdollista, että kaksikko saisi keskiviikkona julkistettavan kemian palkinnon eikä lääketieteen tunnustusta.

Tiistaina jaetaan fysiikan ja keskiviikkona kemian palkinnot. Sen jälkeen vuorossa ovat suurelle yleisölle tutuimmat palkinnot: kirjallisuuden palkinto torstaina ja rauhanpalkinto perjantaina.

Ensi viikon maanantaina ratkeaa vielä taloustieteen Nobeliksi kutsuttu tunnustus. Tarkalleen ottaen se on Ruotsin keskuspankin palkinto Alfred Nobelin muistoksi, sillä Nobel ei maininnut talouden palkintoa testamentissaan.

Alfred Bernhard Nobel oli vuosina 1833–1896 elänyt ruotsalainen kemisti ja insinööri, joka rikastui dynamiittikeksinnöllään. Hän määräsi viiden samansuuruisen palkinnon jakamisesta testamentissaan.

Palkinnot ovat nykyään kukin arvoltaan kymmenen miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 986 000 euroa.