Ruotsin poliisi etsii yhä viisikymppistä miestä, jota epäillään tiistaisesta Göteborgin räjähdyksestä

Poliisin edustaja arvioi, että mies olisi hakeutunut poliisin puheille, jos olisi syytön.

Göteborg

Ruotsissa poliisi etsii edelleen viisikymppistä miestä, jota epäillään Göteborgin tiistaisen räjähdyksen aiheuttamisesta.

Ruotsalaislehti Expressenin mukaan poliisin etsimän miehen kuvat ovat kiertäneet ympäri maata. Lehden mukaan poliisipartioille on kerrottu miehen voivan olla vaarallinen.

Poliisin edustaja Christer Fuxborg kertoo uutistoimisto TT:n mukaan poliisin saaneen paljon vinkkejä, mutta tähän mennessä miestä ei ole vielä onnistuttu saamaan kiinni.

Fuxborg arvelee, että miehen kannalta olisi toivottavaa mennä poliisiasemalle kertomaan oma näkemyksensä tapahtumista, jos hän on syytön. ”Näin olisimme päässeet eroon tästä jatkuvasta epävarmuudesta”, hän lisää.

Expressen: Mies voinut paeta maasta

Expressenin mukaan mies olisi voinut paeta maasta. Lehden tietojen mukaan poliisitutkinta perustuisi tällä hetkellä ajatukselle, että mies on Ruotsin rajojen ulkopuolella. Lehti kertoo epäillyn myös tehneen viime kuukausien aikana lukuisia pienimuotoisia maksuja eri maihin.

Uutistoimisto TT:n mukaan poliisi ei kuitenkaan pidä luultavana, että mies olisi Ruotsin ulkopuolella.

"On selvää, että Tanskaan voisi uida. Mutta kaikki on nykyään niin kontrolloitua. Hänet on etsintäkuulutettu järjestelmissämme, joten jos hän yrittäisi nousta lennolle, tulisi tästä hälytys tietokoneillemme”, Fuxborg arvioi TT:n mukaan.

Tutkintaa johtavan syyttäjän Maria Thorellin mukaan tutkinta perustuu ajatukselle, että mies olisi edelleen Göteborgin alueella.

Miehestä ei ole vielä annettu kansainvälistä etsintäkuulutusta. Thorellin mukaan tilanteen kehittymistä kuitenkin seurataan.

Kerrostalon asukkaat edelleen tilapäismajoituksessa

Tiistaiaamuna tapahtuneessa räjähdyksessä haavoittui 16 ihmistä, joista neljä vakavasti.

Räjähdyksessä vaurioituneen kerrostalon asukkaat joutuvat edelleen olemaan tilapäismajoituksessa.

"Koska meillä ei ole pääsyä kaikkialle kiinteistössä, emme ole pystyneet tekemään vielä arviota vahinkojen laajuudesta”, kertoo Jessica Bengtsson kiinteistöstä vastaavasta yhtiöstä.

Vaurioitunut kerrostalo sijaitsee Göteborgin keskustan lounaispuolella Annedalissa. Rakennuksessa tehdään yhä poliisin teknistä tutkintaa, ja seitsemästä rappukäytävästä kolme on poliisin eristämiä.

Kiinteistöyhtiön mukaan 140 huoneistoa käsittävän talon vähemmän kärsineiden rappukäytävien asukkaat ovat päässeet asuntoihinsa hakemaan tavaroitaan, mutta kukaan ei voi tällä hetkellä asua talossa.

Ei arviota mahdollisesta kotiinpääsystä

Kiinteistöyhtiöllä ei ole vielä arviota, milloin asukkaat voisivat palata koteihinsa. ”Vesi- ja lämmitysjärjestelmät vaurioituivat räjähdyksessä ja tulipalossa. Olemme siksi sulkeneet koko kiinteistöstä veden ja lämmön”, Bengtsson kertoo.

Bengtssonin mukaan kiinteistöstä on katkaistu myös sähkö, ja se pitää kytkeä uudelleen veden ja lämmityksen ohella sekä tarkastaa järjestelmien toiminta. Sen jälkeen asukkaat voivat alkaa palata takaisin koteihinsa.

Kiinteistön asukkaat ovat hakeutuneet tilapäismajoituksen hotelleihin sekä ystävien luokse.