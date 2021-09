Vankilajengien yhteenotto vaati lähes 120 kuolonuhria Ecuadorissa

Guayaquil

Ecuadorissa Latinalaisessa Amerikassa lähes 120 ihmistä on kuollut vankilajengien yhteenotossa suurkaupunki Guayaquilissa sijaitsevassa vankilassa, kertoi maan presidentti Guillermo Lasso keskiviikkona paikallista aikaa.

Lisäksi lähes 80 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen.

Yhteydenoton arvioidaan liittyvän meksikolaisten huumekartellien välienselvittelyyn. Vankien kerrotaan aseistautuneen ampuma-asein ja kranaatein.

Kyseessä oli viides suurempi yhteenotto Guayaquilin vankilassa reilun vuoden aikana.

Veriset yhteenotot vankiloissa ovat Ecuadorissa yleisiä. Tänä vuonna Ecuadorin vankiloissa on kuollut kaikkiaan noin 200 vankia. Vankiloista on tullut taistelukenttiä tuhansille vangeille, joilla on yhteyksiä Meksikon voimakkaisiin huumekartelleihin.