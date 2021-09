SVT kertoo, että poliisi on suorittanut kotietsinnän Annedalissa torstaina alkuillasta. Kotietsintä liittyy tiistain räjähdykseen.

Göteborgissa Ruotsissa oli käynnissä kaksi suurta poliisioperaatiota kahdessa eri osassa kaupunkia. Edelleen ainakin Annedalin alueella poliisioperaatio jatkuu, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Tiistaina Göteborgissa tapahtui räjähdys asuintalossa Annedalin alueella. Poliisi on kertonut etsivänsä 55-vuotiasta miestä, jota epäillään räjähdyksestä.

SVT:n mukaan kotietsintä suoritettiin epäillyn miehen ystävän kotiin.

Poliisi vahvisti muun muassa SVT:n mukaan torstaina alkuillasta, että sekä Annedalin että Olivedalin operaatioilla on yhteys tiistain räjähdykseen.

Aftonbladet kertoi aiemmin torstaina omiin tietoihinsa nojaten, että operaatio Annedalissa liittyisi poliisin etsimään mieheen.

Aftonbladetin mukaan Annedalissa poliisi on eristänyt suuren alueen, poliisihelikopteri lentää alueen yllä ja paikalla on monia poliisin yksikköjä. SVT:n paikalla olevan toimittajan mukaan paikalla on myös pommiryhmä.

Iltapäivällä myös toinen operaatio oli käynnissä, kun Olivedalin alueelle tuli hälytys pommiuhan vuoksi. Alkuillasta poliisi kertoo SVT:n mukaan, ettei vaarallisia esineitä löytynyt ja alueen eristys on päättynyt.

Aftonbladetin mukaan keskuksen lääkäri oli kutsunut poliisin paikalle, koska joku oli uhannut räjäyttää pommin. Terveyskeskuksen henkilökunta evakuoitiin aiemmin, kertoo SVT. Myös yksi päiväkoti evakuoitiin.

Myös Olivedalissa paikalla oli useita poliisin yksiköitä, ensihoidon yksikkö ja pelastustoimen yksiköitä. Poliisin mukaan tiistain räjähdyksestä epäiltyä miestä ei kuitenkaan epäillä pommiuhasta Olivedalissa, SVT kertoo.

Alueet sijaitsevat lähellä toisiaan.

Tiistain räjähdykseen liittyen toistaiseksi tavoittamattomissa olevaa henkilöä epäillään todennäköisin syin yleisvaaraa aiheuttaneesta törkeästä tuhotyöstä.

Tällä hetkellä mikään ei viittaa siihen, että räjähdys liittyisi jengirikollisuuteen.