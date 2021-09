La Palman tulivuoren laavavirta saavutti meren – pelot myrkkykaasujen muodostumisesta lisääntyvät

Myrkyllisten kaasujen ohella laavan valumisen mereen on arvioitu voivan aiheuttaa räjähdyksiä.

Madrid

Kanarialla La Palman saarella purkautuneen tulivuoren laavaa on valunut mereen saakka. Alueella on pelätty myrkyllisten kaasujen muodostumista, kun erittäin kuuma laava osuu meriveteen.

Asiasta kertoi Kanariansaarten tulivuortentutkimuslaitos Involcan Suomen aikaa alkuyöstä Twitterissä. Laitoksen tviitin mukaan laava on saavuttanut meren Playa Nuevan alueella. Televisiokuvien perusteella laava aiheutti suuren savupilven kohdatessaan meriveden.

La Cumbre Vieja -tulivuori purkautui 19. syyskuuta ja laavavirrat ovat sen jälkeen edenneet pikkuhiljaa kohti merta. Tiistaina iltapäivästä laavavirta oli vielä lähes kilometrin päässä rannikosta. Tuolloin oli mahdotonta ennakoida, koska virta yhyttäisi meriveden. Kanariansaarten paikallishallinto oli jo eristänyt alueen, jolla laavavirran odotettiin päätyvän mereen saakka. Asukkaat on määrätty pysymään kotonaan turvallisuussyistä.

Involcanin mukaan myrkyllisille kaasuille tai nesteille altistuminen voi ärsyttää ihoa, silmiä ja hengitystiehyitä. Siitä voi myös aiheutua hengitysvaikeuksia erityisesti niillä, joilla on jo ennestään todettuja hengityssairauksia. Myrkyllisten kaasujen ohella laavan valumisen mereen on arvioitu voivan aiheuttaa räjähdyksiä, ja lisäksi laavankappaleita saattaa lentää luotien lailla.

Laavavirrat tuhonneet yli 600 rakennusta

EU:n Copernicus-ohjelman mukaan tulivuoresta purkautunut laava on tuhonnut yli 650 rakennusta ja peittänyt yli 268 hehtaaria maata. Saari on julistettu katastrofialueeksi. Tiistaina hallinto lupasi 10,5 miljoonaa euroa tulivuorenpurkauksen uhrien auttamiseksi. Erityisesti määrärahoilla on tarkoitus järjestää majoitusta niille, joilta laavavirrat ovat vieneet kodin. Yli 6 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa purkauksen vuoksi.

Toistaiseksi tulivuorenpurkaus ei ole aiheuttanut ihmisuhreja, mutta ympäristö- ja omaisuusvahingot ovat Kanarian aluejohtaja Angel Victor Torresin mukaan valtavat. Torres arvioi viime viikolla, että vahingot ovat reilusti yli 400 miljoonaa euroa.

La Palman lentokenttä suljettiin myös väliaikaisesti viikonloppuna. Kenttä on sittemmin avautunut uudelleen, mutta lennot ovat edelleen keskeytettynä. Asiantuntijat ovat arvioineet, että tulivuorenpurkaus voi jatkua useita viikkoja tai jopa kuukausia.

Kanariansaaret on tunnettu matkailukohde, mutta La Palma ei ole saariryhmän keskeisiä turistikohteita. Muiden saariryhmän saarien tavoin La Palman tärkeimmät elinkeinot ovat turismi ja banaaninviljelys. Saarella on noin 85 000 asukasta. Saarella on ollut edellisen kerran tulivuorenpurkauksia vuosina 1949 ja 1971. Näissä purkauksissa surmansa sai kaikkiaan kolme ihmistä, joista kaksi kuoli hengitettyään purkauksista aiheutuneita kaasuja.