Etelä-Korean koirarakas presidentti ehdottaa koiranlihan syömisen kieltämistä

Soul

Etelä-Koreassa presidentti Moon Jae-in on ehdottanut koiranlihan syömisen kieltämistä. Asiasta kertoo presidentin kanslia.

Koiranliha on pitkään ollut osa eteläkorealaista ruokakulttuuria. Noin miljoonan koiran uskotaan päätyvän ruoaksi maassa vuosittain. Kulutus on kuitenkin vähentynyt, kun koirien pitäminen lemmikkeinä on yleistynyt.

Presidentin kanslian mukaan presidentti esitti ehdotuksensa pääministeri Kim Boo-kyumille johtajien viikoittaisessa tapaamisessa. Koirarakkaana tunnetulla presidentillä on itsellään lemmikkikoiria.