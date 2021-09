Nykyisen pääministerin vasemmistolainen vihreä puolue oli ainoa hallitus­puolue, joka menetti paikkoja maan parlamenttivaaleissa.

Islanti äänesti lauantaina parlamentti­vaaleissa, ja maan hallituspuolueet saivat enemmistön parlamenttiin. Äänet oli saatu laskettua noin sunnuntain aamu­yhdeksään mennessä eli Suomen aikaa noin kello 12 mennessä.

Vaaleihin lähteneessä hallituksessa oli kolme puoluetta: Vihreä vasemmisto (Vinstri grænir), Itsenäisyyspuolue (Sjálfstæðisflokkurinn) ja Edistyspuolue (Framsóknarflokkurinn). 63-paikkaisesta parlamentista eli Alltingista hallituspuolueet saivat 37 paikkaa, kertovat islantilaismediat, muun muassa Islannin kansallinen yleisradioyhtiö Ríkisútvarpið (RÚV).

Äänien tarkastuslaskentaa tehdään yhä.

Nykyisen pääministerin Katrín Jakobsdóttirin puolue Vihreä vasemmisto (Vinstri grænir) menetti ainoana hallituspuolueena paikkoja. Morgunblaðið-lehden vaaliseurannan mukaan puolue menetti yhteensä kolme paikkaa. Puolue sai siis Alltingiin kahdeksan paikkaa.

Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir puhui medialle äänestyspaikalla Reykjavíkissa lauantaina. Puolue menetti parlamenttipaikkoja vaaleissa.

Suurimman puolueen aseman piti konservatiivinen Itsenäisyyspuolue 16 paikalla. Sen kannatus laski hieman, mutta paikkoja Alltingista vaalit eivät vieneet.

Keskusta-oikeistolainen Edistyspuolue oli vaalien selkein voittaja, jos tarkastellaan paikkojen muutosta. Se sai yhteensä viisi uutta parlamenttipaikkaa, yhteensä 13.

Hallituspuolueet lupasivat islantilaismedioiden mukaan ennen vaaleja, että jos ne saavat yli puolet paikoista, hallitusneuvottelut aloitetaan vanhan hallituksen pohjalta.

Ei kuitenkaan ole kiveen hakattua, että hallitus muodostuu Vihreän vasemmiston, Itsenäisyyspuolueen ja Edistyspuolueen kesken. Vihreän vasemmiston kannatuspudotus voi vähintään viedä pääministeripaikan puolueelta.

Itsenäisyyspuolue on ollut vuodesta 2013 lähtien Alltingin suurin puolue. Viime vaaleissa vuonna 2017 Itsenäisyyspuolue kuitenkin menetti merkittävästi kannatustaan, selkeää enemmistöä ei syntynyt vasemmalle eikä oikealle, ja hallitusneuvottelut olivat vaikeat. Siksi pääministeriksi ei noussut Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja Bjarni Benediktsson vaan Vihreän vasemmiston Katrín Jakobsdóttir.

Koska tällä kertaa kannatus ei heilahtanut rajusti alaspäin, Bjarni Benediktsson saattaa tähyillä pääministeripaikkaa.

Itsenäisyyspuolue on liberaalikonservatiivinen ja suhtautuu muun muassa Euroopan unioniin skeptisesti. Puolue kannattaa Islannin Nato-jäsenyyttä, ja sen kannatus on kovinta erityisesti maan pääkaupungissa Reykjavíkissa.

Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja Bjarni Benediktsson kävi äänestämässä Islannin parlamenttivaaleissa lauantaina.

Vaikka vaalitulos ei ollut historiallinen ainakaan suurimmille puolueille, se oli historiallinen naisille.

Parlamentin jäsenistä 33 eli yli puolet on naisia ensimmäistä kertaa Alltingin historiassa. Miespuolisia edustajia valittiin 30.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseessä on ylipäätään ensimmäinen kerta, kun naisilla on enemmistö missään eurooppalaisessa parlamentissa. Statista-tietokannan tammikuussa julkaiseman tilaston mukaan lähimmäksi naisenemmistöä pääsee Euroopan maista Ruotsi, jossa naisia on 47 prosenttia parlamentista.

Esimerkiksi Suomessa naiskansanedustajia on 91, kun miehiä on 109.

Alltingiin on viiden prosentin äänikynnys. Sen ylitti viikonlopun vaaleissa myös Sosiaalidemokraattinen puolue (Samfylkingin), joka sai 9,9 prosenttia äänistä ja kuusi paikkaa. Puolue menetti yhden paikan mutta säilyi Alltingin neljänneksi suurimpana.

Kansanpuolue (Flokkur fólksins) keräsi Edistyspuolueen tavoin uusia parlamentti­paikkoja. Sen kannatus nousi 8,8 prosenttiin, mikä tarkoittaa kuutta paikkaa, joista kaksi on uusia.

Eniten paikkoja menetti Keskustapuolue (Miðflokkurinn).

Se keräsi neljä vuotta sitten yli kymmenen prosenttia äänistä, mikä oli merkittävä saavutus samana vuonna perustetulle puolueelle. Keskustapuolueen perusti aiemmin Edistys­puoluetta edustanut entinen pääministeri Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.

Sigmundur Davíð erosi virastaan pääministerinä vuonna 2016 kun kävi ilmi, että hän omisti puoliksi veroparatiisiyhtiön, jolla oli omistuksia Islannin suurimmissa pankeissa. Paljastus liittyi niin kutsuttujen Panaman papereiden vuotoon.

Nyt Sigmundur Davíðin johtama Keskustapuolue pinnisti juuri ja juuri yli äänikynnyksen 5,4 prosentin kannatuksella. Se sai vain kolme paikkaa Alltingiin ja menetti neljä.

Kahdeksan vuotta sitten perustetun Piraattipuolueen (Píratar) kannatus ei muuttunut. Se sai kuusi paikkaa. Piraattipuolueen kannatus oli korkeimmillaan Panaman paperit -paljastusten aikaan, ja vuoden 2016 vaaleissa puolue keräsi 14,5 prosenttia äänistä. Vuoden 2017 vaaleissa kannatus oli jo pudonnut 9,2 prosenttiin, ja nyt se keräsi 8,6 prosentin kannatuksen.

Äänikynnyksen ylitti myös vuonna 2016 Itsenäisyyspuolueesta haarautunut Reformipuolue (Viðreisn). Se keräsi 8,3 prosentin kannatuksen ja sai viisi paikkaa, joista yksi on uusi. Reformipuolue kannattaa muun muassa vapaita markkinoita, EU-jäsenyyttä, euroa ja kansainvälistä ilmastotyötä.