Äänestys Saksan liittopäivävaaleissa on alkanut – vaaleissa haetaan seuraajaa Angela Merkelille

Viimeisten mielipidemittausten mukaan ykköspuolueen paikasta on tulossa äärimmäisen tiukka kisa.

Saksassa on käynnistynyt äänestys liittopäivävaaleissa. Vaaleissa haetaan seuraajaa maata 16 vuotta johtaneelle liittokansleri Angela Merkelille.

Kiivaimmin liittokanslerin paikasta kilvoittelevat sosiaalidemokraattien (SPD) Olaf Scholz ja Merkelin puolueen kristillisdemokraattien (CDU/CSU) Armin Laschet. Sosiaalidemokraattinen puolue on ollut viimeisissä mielipidemittauksissa niukasti kristillisdemokraattien edellä, mutta puolueiden välinen ero mahtuu virhemarginaalin sisään.

Allensbach-instituutin perjantaina julkaistussa mittauksessa sosiaalidemokraattien ennakoidaan saavan 26 prosenttia äänistä ja kristillisdemokraateille povataan 25 prosentin kannatusta. Vihreät ovat keräämässä äänistä 16 prosenttia ja liberaalipuolue FDP reilut 10 prosenttia.

Äärioikeistolainen AfD on myös keräämässä kymmenisen prosenttia äänistä, mutta muut puolueet ovat jo ennalta kieltäytyneet hallitusyhteistyöstä sen kanssa. Laitavasemmistopuolue Linkelle ennakoidaan viiden prosentin kannatusta. Kristillisdemokraattien Laschet on tuonut eri yhteyksissä esiin Linken Nato-vastaisuutta.

Kristillisdemokraateille heikoin tulos sitten toisen maailmansodan?

Laschetin on arvioitu vievän kristillisdemokraatit heikoimpaan vaalitulokseen sitten toisen maailmansodan. Laschet ajautui vaikeuksiin, kun hänet nähtiin naureskelemassa taustalla liittopresidentin puhuessa Saksan tulva-alueella heinäkuussa.

Laschet on hyökännyt vaaliväittelyissä tiukasti Scholzia vastaan, kun tämän johtamassa valtiovarainministeriössä on paljastunut väärinkäytöksiä. Scholz on kiistänyt toimineensa väärin.

Matalaa profiilia pitänyt liittokansleri Merkel astui vaalikentille viime viikolla Laschetin avuksi, kun Scholz oli vahvalla esiintymisellä vaaliväittelyissä paisuttanut suosiotaan. Scholz on onnistunut profiloitumaan vahvasti Merkelin politiikan jatkuvuutta edustavaksi ehdokkaaksi.

Tulosta odotetaan maanantaiaamuna

Äänestyskopissa äänestäjät tekevät kaksi valintaa. Äänestyslipukkeessa ensimmäinen ääni annetaan äänestäjän vaalipiiriä edustavalle ehdokkaalle, toinen ääni annetaan poliittiselle puolueelle.

Ensimmäisellä valinnalla pyritään varmistamaan jokaisen lähes 300 vaalipiirin edustus Saksan liittopäivillä. Puolueen saamat äänet puolestaan määrittävät paikkamäärän. Eniten puolueääniä saanut puolue saa suurimman edustuksen liittopäivillä.

Saksan parlamentin koko vaihtelee, koska äänestäjät voivat jakaa äänensä eli voivat äänestää yhtä puoluetta ja antaa suoran ehdokasäänensä toisen puolueen ehdokkaalle. Jos puolue saa suorilla ehdokasäänillä enemmän paikkoja kuin mihin se olisi oikeutettu puolueäänten valossa, saa se pitää "ylimääräiset" paikkansa.

Esimerkiksi vuoden 2017 äänestyksessä liittopäiville valittiin 709 edustajaa, kun liittopäivien pienin mahdollinen paikkamäärä on 598. Tänä vuonna on ennakoitu, että paikkamäärä voi kasvaa entisestään.

Vaalihuoneistot ovat auki kymmenen tunnin ajan eli äänestys päättyy kello 19 Suomen aikaa. Vaalituloksen laskemisen odotetaan kestävän maanantain aamutunneille saakka.

Päivitys: 26.9. kello 9.36 korjattu tieto äänestyksen kestosta yhdeksästä kymmeneksi tunniksi ja vaihdettu äänestyksen päättymisen ajankohta Saksan ajasta Suomen aikaan.