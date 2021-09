Kuka on Angela Merkelin seuraaja? Olof Scholzin arvioitiin pärjänneen parhaiten Saksan viimeisessä liittokansleri­ehdokkaiden väittelyssä

Kristillisdemokraattien Laschet jatkoi Scholzin grillaamista valtiovarainministeriön väärinkäytösepäilyjen vuoksi

Berliini

Sosiaalidemokraattien (SPD) liittokansleriehdokkaan Olaf Scholzin arvioitiin menestyneen parhaiten Saksan viimeisessä kolmen suurimman puolueen liittokansleriehdokkaan tv-väittelyssä sunnuntaina. Scholzin arvioitiin olleen myös viikkoa aiemmin pidetyn väittelyn voittaja.

42 prosenttia tv-katsojista näki valtiovarainministerinä toimivan Scholzin voittaneen väittelyn. Luku oli selvästi suurempi kuin kristillisdemokraattien (CDU) Armin Laschetin 27 prosenttia ja vihreiden Annalena Baerbockin 25 prosenttia.

Saksalaislehti Bild arvioi Scholzin olleen hieman terävämpi kuin aiemmissa väittelyissä, mutta silti eniten nykyisen liittokanslerin Angela Merkelin kaltainen ja valtiomiesmäinen.

Epävarmoja äänestäjiä noin 40 prosenttia

Saksan väkirikkaimman osavaltion Nordrhein-Westfalenin pääministerinä toimiva Laschet jatkoi edellisen sunnuntain tavoin Scholzin grillaamista valtiovarainministeriön rahanpesua tutkivan yksikön väärinkäytöksistä, joita on alettu tutkia.

Laschet on sanonut, että tutkinta on viimeisin esimerkki siitä miten vastuuministeri Scholz on jättänyt hoitamatta valvontavastuunsa viimeaikaisissa talousskandaalien sarjassa. Scholz kiisti Laschetin syytöksen ja sanoi toteuttaneensa useita uudistuksia rahanpesun ja petosten torjumiseksi. Scholz joutuu joka tapauksessa uusimman skandaalin vuoksi kuultavaksi parlamentissa maanantaina.

Ennen ensi sunnuntain vaaleja kannastaan epävarmoja äänestäjiä on tällä hetkellä noin 40 prosenttia. Scholzin sosiaalidemokraatit ovat arvioissa kärjessä noin 25 prosentin kannatusosuudella. Laschetin kristillisdemokraatit ovat SPD:tä 2–6 prosenttiyksikköä perässä. Tämän hetken arvion mukaan Laschet näyttäisi johtavan CDU:n heikoimpaan vaalitulokseen sitten toisen maailmansodan.

Keväällä vahvan kampanjastartin ottaneet Baerbockin vihreät olisivat saamassa 15–17 prosentin kannatusosuuden.

Vasemmistopuolue hallitukseen mukaan?

Laschet hyökkäsi Scholzia vastaan myös sillä kärjellä, että tämä olisi valmis muodostamaan hallituksen yhdessä vihreiden sekä vasemmistopuolue Linken kanssa.

– Itse jättäisin yhteistyön ääriliikkeiden kanssa, Laschet tiivisti näkemyksensä.

Scholz ja Baerbock ovat sanoneet, että Linken Nato-vastustus on kynnyskysymyshallitusneuvotteluissa, mutta puolueet eivät ole sulkeneet pois yhteistyömahdollisuutta. Linken kannatus on noin kuuden prosentin paikkeilla.

Kaikki kolme kansleriehdokasta sanoivat, etteivät ryhdy minkäänlaiseen yhteistyöhön äärioikeistolaisen AfD-puolueen kanssa, jonka kannatus on 11 prosenttia.