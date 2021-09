Venäjän duuman vaaleissa kolmas ja viimeinen äänestyspäivä

Vaalien alla todellisia opposition edustajia on estetty asettumasta ehdolle.

Moskova

Venäjän duuman vaaleissa on tänään sunnuntaina kolmas ja viimeinen äänestyspäivä. Parlamenttivaalit antavat venäläisille mahdollisuuden äänestää myös verkossa.

Lauantaina Venäjän vaalilautakunta ilmoitti, että se oli havainnut ulkomaisten puuttumisen meneillään oleviin vaaleihin. Lautakunnan mukaan kolme hakkerien hyökkäystä tehtiin vaalien verkkojärjestelmään.

Vaaliviranomaiset kertoivat varautuvansa siihen, että tänään saatetaan tehdä vaaleja vastaan uusia verkkoiskuja.

Valtapuolue Yhtenäisen Venäjän odotetaan varmistavan itselleen kahden kolmasosan enemmistön 450 kansanedustajan paikasta, vaikka puolueen suosio on laskenut selvästi edellisistä vaaleista.

Vaalien alla todellisia opposition edustajia on estetty asettumasta ehdolle. Hallinnon vastustajia on myös vangittu ja ajettu maanpakoon. Riippumattoman median toimintaa on rajoitettu määrittelemällä tiedotusvälineitä ulkomaisiksi agenteiksi.

Lisäksi hallinnon odotetaan turvautuvan vaalivilppiin halutun lopputuloksen varmistamiseksi.

Vaaleihin liittyy se, että teknologiajätit Google ja Apple taipuivat Venäjän hallinnon painostukseen ja poistivat Venäjän opposition sovelluksen sovelluskaupastaan. Poistettu sovellus suosittelee äänestäjille ehdokasta, jolla on vaalipiirissä paras mahdollisuus päihittää valtapuolue Yhtenäisen Venäjän ehdokas.