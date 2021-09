Kiinassa kaksi ihmistä on kuollut maanjäristyksessä, kymmeniä loukkaantunut

Järistys tapahtui arviolta noin 10 kilometrin syvyydessä.

Peking

Kiinassa kaksi ihmistä on kuollut ja kymmeniä on loukkaantunut paikallista aikaa aikaisin torstaina sattuneessa maanjäristyksessä. Valtion tiedotusvälineiden mukaan maanjäristysalueelle on lähetetty valtion pelastushenkilökuntaa.

Kiinan keskiosassa sijaitsevassa Sichuanin maakunnassa tapahtunut maanjäristys oli Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen (USGS) mukaan voimakkuudeltaan 5,4. Kiinalaiskeskus mittasi sen voimakkuudeksi 6,0. Molempien mukaan maanjäristys tapahtui lähellä maapallon pintaa, 10 kilometrin syvyydessä.

Maanjäristys tapahtui noin 120 kilometrin päässä Chongqingin miljoonakaupungista. Kaupungissa ja sen lähialueilla asuu noin 30 miljoonaa ihmistä.

Kymmenien talojen kerrotaan romahtaneen Luxianin alueella. Lisäksi useat rakennukset ovat vaurioituneet. Viranomaisten mukaan järistyksellä on ollut vaikutuksia kymmenien tuhansien tietoliikenneyhteyksiin. Kymmenet tuhannet taloudet jäivät ilman sähköjä.

Paikallismedian mukaan asukkaita on kehotettu pysymään kotiensa ulkopuolella. Videokuvissa näkyy, kuinka opiskelijoita evakuoitui pimeydessä asuntoloista.

Viranomaisten mukaan jälkijäristyksen uhka oli epätodennäköinen.

USGS arvioi alustavasti, että maanjäristys on voinut aiheuttaa merkittäviä vahinkoja ja että vaikutukset voivat olla laajoja.