Kansainvälinen rikostuomioistuin alkaa tutkia Filippiinien huumesotaa – presidentti kehotti tappamaan huumeidenkäyttäjiä

Presidentti Rodrigo Duterten hallinnon epäillään surmanneen kymmeniä tuhansia siviilejä.

Haag

Haagissa kansainvälinen rikostuomioistuin ICC näytti keskiviikkona vihreää valoa tutkinnan avaamiselle Filippiinien niin sanotusta huumesodasta. Rikostuomioistuin selvittää, onko kampanjan aikana syyllistytty rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja onko poliisi tappanut jopa kymmeniä tuhansia siviilejä. Tutkinnan kohteena ovat vuodet 2011–2019.

Filippiinien huumesota on presidentti Rodrigo Duterten huumeiden käyttäjien ja huumekauppiaiden vastainen kampanja.

Duterte valittiin presidentiksi vuonna 2016, jolloin hän lupasi hankkiutua eroon maan huumeongelmasta. Duterten toimet herättivät heti alussa järkytystä, sillä hän suoraan kannusti niin poliiseja kuin tavallisia kansalaisia jopa tappamaan huumeiden käyttäjiä.

– Jos tunnette addikteja, menkää ja tappakaa heidät itse, hän sanoi virkaanastujaispuheessaan.

Hallinnon tilastojen mukaan huumeiden vastaisessa operaatiossa on kuollut heinäkuun 2016 jälkeen yli 6 000 ihmistä. Ihmisoikeusjärjestöt arvioivat kuitenkin, että lukema on tätä paljon suurempi, ja että siviilejä on tapettu systemaattisesti. Järjestöjen mukaan moni surmatuista on ollut köyhiä ihmisiä tai pikkurikollisia.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty onkin kutsunut huumesotaa ennen kaikkea sodaksi "köyhiä vastaan". Lisäksi järjestön mukaan surmatuiksi on joutunut myös ihmisiä, joilla ei ole ollut mitään tekemistä huumekaupan kanssa.

– On olemassa raportteja, joiden mukaan ihmisten henkilöiminen väärin on johtanut sellaisten kansalaisten murhaamiseen, joilla ei ole mitään tekemistä huumekaupan kanssa. Lisäksi olemme kuulleet tapauksista, joissa poliisi on ampunut kuoliaaksi aseistamattomia ihmisiä – mukaan lukien niitä, jotka ovat olleet valmiita antautumaan, Amnesty totesi raportissaan.

Filippiinit erosi ICC:stä vastalauseena

Myös ICC arvioi, että huumeiden vastaista sotaa ei voida pitää laillisena viranomaisten suorittamana operaationa. Se kuvasi keskiviikkona aineiston viittaavan siihen suuntaan, että kyseessä oli laajalle levinnyt ja systemaattinen hyökkäys siviilejä vastaan.

Filippiinit on eronnut tuomioistuimen jäsenyydestä vuonna 2019 johtuen tuomioistuimen avaamasta alustavasta selvityksestä Duterten toimista. ICC:n mukaan tutkinta on kuitenkin mahdollista suorittaa ajanjaksolta, jolloin Filippiinit oli tuomioistuimen jäsen.