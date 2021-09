Koronakriisi, elpymispaketti ja Afganistanin tilanne saattavat nousta esiin vuoden tärkeimmässä EU-puheessa

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin odotetaan puhuvan myös ilmastotoimista.

STT

Strasbourgissa Euroopan parlamentin täysistunnossa punnitaan keskiviikkona Euroopan unionin mennyttä ja tulevaa, kun komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää merkittävän Unionin tila -puheen.

Puheenvuoroa pidetään EU-vuoden tärkeimpänä, ja siinä von der Leyen linjaa näkemyksiään ajankohtaisiin kysymyksiin.

Von der Leyenin odotetaan käyvän läpi esimerkiksi EU:n selviytymistä koronakriisistä, talouden elpymispaketin vaikutusta sekä suuren ilmastopaketin etenemistä. Myös EU:n ulkosuhteiden odotetaan nousevan esiin, ja von der Leyen saattaa ottaa kantaa esimerkiksi Afganistanin tilanteeseen.

Komissio esitteli kesällä suuren ilmastopaketin, johon kuuluvien lakiesitysten käsittely on pääsemässä vauhtiin EU-koneistossa. Suomen kannalta paketissa keskeisiä kohtia ovat muun muassa metsien käyttöön ja talvimerenkulkuun liittyvät linjaukset.

Euroopan tasolla yksi merkittävistä kysymyksistä on, miten ilmastotoimien toteuttaminen sujuu reilulla ja tasapuolisella tavalla.

Heinäkuussa esittelemänsä ilmastopaketin yhteydessä komissio ehdotti sosiaalista rahastoa, jolla tuettaisiin pienituloisia ilmastotoimissa ja torjuttaisiin esimerkiksi energiaköyhyyttä.

Komissio on aiemmin arvioinut, että EU:ssa on 34–35 miljoonaa ihmistä, joilla ei nykyisellään ole varaa esimerkiksi riittävään lämmitykseen.

Puheessa esiin noussee myös koronakriisissä luodun elpymispaketin varojen käyttö EU-maissa. Ensimmäiset rahat elpymispaketista ovat jo virranneet jäsenmaihin.

Komissio näkee EU:n rokotestrategiassa onnistumisia

Puheen alla komissio julkaisi taustapaperin EU:n saavutuksista kuluneiden 12 kuukauden aikana. Sen perusteella von der Leyenin voi odottaa mainitsevan esimerkiksi koronarokotusten edistymisen yhtenä EU:n onnistumisista.

Komission mukaan tavoite 70 prosentista täysin rokotetusta aikuisväestöstä EU-maissa saavutettiin elokuun loppuun mennessä. Komissio oli asettanut 70 prosentin tavoitteen alkuvuodesta ja tavoitteli sen saavuttamista kesän loppuun mennessä.

Vielä helmikuussa rokotusten hidas eteneminen tuskastutti läpi Euroopan. Silloin parlamentille puhunut von der Leyen myönsi puutteet rokotehankinnoissa ja totesi EU:n olleen liian optimistinen rokotetuotannon silloisesta laajuudesta ja toimitusten sujuvuudesta.

Pullonkaulan ratkettua rokotteiden jakelu lähti kuitenkin vauhtiin ja kesään mennessä rokotukset etenivät jo vilkasta tahtia eri puolilla EU:ta.

Komissio katsookin nyt, että rokotteiden yhteishankinta ja laajan rokotesalkun kerääminen eli sopimusten solmiminen eri lääkeyhtiöiden kanssa ovat osoittautuneet onnistuneiksi valinnoiksi.

Viime aikoina keskustelussa on ollut mahdollisen kolmannen koronarokoteannoksen antaminen. Maailman terveysjärjestö WHO on kuitenkin kehottanut vauraita maita solidaarisuuteen, koska köyhemmissä maissa rokotekattavuus on edelleen pientä.

Samoja teemoja esillä vuosi sitten

Tämänpäiväinen puhe on von der Leyenin puheenjohtajakauden toinen Unionin tila -puhe. Puheen ennakoidut suuret teemat ovat samansuuntaisia kuin mitä von der Leyen nosti puheessaan esiin vuosi sitten. Silloinkin hän puhui muun muassa koronapandemian hoidosta, ilmastotoimista sekä ulkosuhteista.

Vuosi takaperin pandemiatilanne oli hieman erilainen, sillä pandemian toisen aallon vakavin isku Eurooppaan oli vielä edessä.

Ensimmäisessä Unionin tila -puheessaan von der Leyen jyrähti Venäjän tavasta toimia maailmalla ja muistutti, että vakavia rikkomuksia on nähty esimerkiksi Georgiassa, Ukrainassa, Syyriassa sekä tavassa, jolla Venäjä on puuttunut muiden maiden vaaleihin.