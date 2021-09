Norjassa uudeksi pääministeriksi nousee Jonas Gahr Störe – Vahvoilla suunnitelma, johon kuuluvat työväenpuolue, keskusta ja vasemmisto

Störellä on takanaan pitkä poliittinen ura muun muassa Norjan ulkoministerinä.

Oslo / Helsinki

Norjan uudeksi pääministeriksi nouseva Jonas Gahr Störe sanoi tiistaina, että hallituksen muodostamisessa suunnitelma A on vahvoilla. Tämä tarkoittaa työväenpuolueen, keskustapuolueen ja vasemmistopuolueen enemmistöhallitusta.

Tiistaina iltapäivällä Störe kävi vaaleja läpi puolueväen kanssa.

– Olemme saaneet enemmistön suunnitelman A taakse. Eli keskustapuolueen ja vasemmistopuolueen kanssa muodostettavan enemmistöhallituksen taakse. Meillä ei ole muita vaihtoehtoja, Störe sanoi lehdistötilaisuudessa.

Hän sanoi keskustelleensa sekä keskustapuolueen johtajan Trygve Slagsvold Vedumin että vasemmistopuolueen johtajan Audun Lysbakkenin kanssa.

– Ja jatkamme näitä keskusteluja seuraavien päivien aikana.

Störe sanoi haluavansa keskusteluja myös punaisten eli kommunistien sekä ympäristöpuolue vihreiden kanssa.

Varsinaisten hallitusneuvottelujen arvellaan alkavan ensi viikolla.

Maanantain vaaleissa työväenpuolue, keskustapuolue ja vasemmistopuolue keräsivät yhteensä 89 paikkaa, mikä riittää suurkäräjillä enemmistöön.

Vallassa ollut konservatiivipuolue menetti jopa yhdeksän paikkaa suurkäräjillä.

Vaalitappiosta huolimatta konservatiivipuolueen johtaja ja väistyvä pääministeri Erna Solberg haluaa jatkaa puolueensa ruorissa vuonna 2025 pidettäviin seuraaviin vaaleihin asti.

Kultalusikka suussa syntynyt valitsi työväenpuolueen

Tuleva pääministeri Störe syntyi ja kasvoi varakkaassa perheessä Oslossa. Politiikasta hän kiinnostui kunnolla opiskellessaan 1980-luvulla Ranskassa, kun hän tarkkaili asuinmaansa taloudellisia ja sosiaalisia jännitteitä.

Häntä kosiskeltiin myös Norjan konservatiivien riveihin ulkopoliittiseksi neuvonantajaksi, mutta hän päätyi lopulta sosiaalidemokraatteihin vuonna 1995.

– Se oli vain tunne siitä, mihin kuulun poliittisesti. Minulle työväenpuolueen arvot ja vahva usko yhteisöön ja oikeudenmukaisuuteen olivat tärkeitä, hän sanoi Dagbladet-lehdelle vuonna 2008.

Störellä on takanaan pitkä poliittinen ura. Hän on toiminut Norjan ulkoministerinä vuosina 2005–2012 sekä sosiaali- ja terveysministerinä vuosina 2012–2013. Hän on naimisissa sosiologi Marit Slagsvoldin kanssa ja on kolmen lapsen isä.

Störe joutui vaaralliseen tilanteeseen ollessaan vuonna 2008 vierailulla Kabulissa Afganistanissa, kun ääriliike Taleban hyökkäsi hotelliin, jossa Störe majoittui. Iskussa kuoli kuusi ihmistä, muun muassa norjalainen toimittaja, mutta Störe selvisi iskusta.

Ajoi vahvaa ilmastopolitiikkaa

Störe on yhä rikas, sillä hän on perinyt vanhemmiltaan huomattavan omaisuuden. Häntä onkin kuvattu yhdeksi Norjan varakkaimmista poliitikoista.

Puolueessaan hän edustaa oikeampaa laitaa, mutta on profiloitunut aiemmin esimerkiksi vahvan ilmastopolitiikan ajajana. Tultuaan valituksi työväenpuolueen johtoon vuonna 2014 hän tavoitteli puheessaan päästöistä vapaata Norjaa.

Nyt ilmastotavoitteet näyttävät jääneen osin sivummalle. Tällä hetkellä näyttää, että työväenpuolue on yhä ajamassa öljy- ja kaasuvarantojen käytön jatkamista yhdessä keskustan kanssa, mitä vasemmistopuolue taas vastustaa.