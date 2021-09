Sudania koettelevat rajut tulvat: kymmeniä kyliä jäänyt tulvavesien alle, kuolleita yli 80

Khartum / Helsinki

Afrikan koillisosassa sijaitsevassa Sudanissa on kuollut ainakin yli 80 ihmistä ja loukkaantunut yli 60 rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa sitten sadekauden alun, kertoivat maan viranomaiset. Lisäksi tulvissa on tuhoutunut tuhansien ihmisten koteja.

Sudanissa on sadekausi kesä- ja lokakuun välillä, ja maassa on vuosittain rankkasateiden vuoksi tulvia, jotka vaurioittavat muun muassa infrastruktuuria sekä satoa.

Kuolemat ovat johtuneet hukkumisista, sähköiskuista ja talojen romahtamisista.

YK:n mukaan arviolta noin 65 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa maan eteläosassa, kun 50 kylää on jäänyt tulvavesien alle. Siirtymään on joutunut myös jo valmiiksi pakolaisleirillä asuneita ihmisiä.