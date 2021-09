Työväenpuolue on voittamassa vaalit, valta vaihtuu Norjassa – ”Me teimme sen”

Työväenpuolueen odotetaan muodostavan hallituksen keskustan ja vasemmistopuolueen kanssa.

Norjan työväenpuolue on voittamassa suurkäräjävaalit. Suurkäräjät on Norjan kansanedustuslaitos.

Kun äänistä on laskettu 99,7 prosenttia, Jonas Gahr Stören johtama työväenpuolue on saanut 26,4 prosenttia äänistä. Suurkäräjien 169 paikasta työväenpuolue on saamassa 48.

– Nyt voimme vihdoin sanoa sen: Me teimme sen, Störe aloitti puheensa puolueen vaalivalvojaisissa.

Störe muistutti puheessa, että se on noussut talven hankalista ajoista suurimmaksi.

– Suurimpana puolueena voimme nyt varmistaa, että Norja saa uuden hallituksen ja suunnan. Haluan kiittää myös ystäviämme keskustassa ja vasemmistopuolueessa hyvästä yhteistyöstä vaalien aikana, Störe sanoi.

Lue lisää: Norjassa äänestetään uudesta parlamentista – näistä asemista vaali-iltaan lähdetään

Työväenpuolue on saamassa enemmistön yhdessä keskustapuolueen ja vasemmistopuolueen kanssa, 89 paikkaa. Enemmistöön tarvitaan 85 paikkaa. Keskusta on saamassa 28 paikkaa ja vasemmistopuolue 13 paikkaa.

Störe sanoi keskustelevansa myös punaisten eli kommunistien sekä ympäristöpuolue vihreiden kanssa. Punaiset on saamassa kahdeksan ja vihreät kolme paikkaa.

Uusissa paikkamäärissä laskettuna vaalien suurimmaksi voittajaksi on nousemassa keskustapuolue, joka on saamassa yhdeksän uutta paikkaa.

Konservatiivipuolueen Erna Solberg on toiminut Norjan pääministerinä kahdeksan edellistä vuotta. Solberg saapui puolueensa vaalivalvojaisiin kameroiden ympäröimänä.

Konservatiivipuolueelle iso tappio

Norjan pääministerinä kahdeksan edellistä vuotta toimineen konservatiivipuolueen puheenjohtaja Erna Solberg on myöntänyt tappionsa.

Konservatiivipuolue oli saamassa 20,5 prosenttia äänistä. Suurkäräjien paikoista konservatiivipuolue oli saamassa 36, mikä tarkoitti yhdeksän paikan menettämistä.

Äänestysprosentti oli jäämässä 76,5:een, kun 99,7 prosenttia äänistä oli laskettu. Neljä vuotta sitten äänestysprosentti oli 78,2.

Kiitteli edeltäjäänsä

Störestä on tulossa Norjan 36:s pääministeri. Hän antoi kiitosta Solbergille puheessaan.

– Hän on ollut hyvä ja vakaa pääministeri. Hän on johtanut Norjaa läpi useiden kriisien ja tehnyt tärkeitä kansainvälisiä aloitteita. Me olemme monista poliittisista asioista eri mieltä, mutta Solberg on ollut osaava ja vakaa pääministeri. Tuhannet kiitokset siitä kovasta työstä, jota olet tehnyt kahdeksan vuoden aikana pääministerinä, Störe sanoi.

Störe myös kosiskeli porvaripuolueiden äänestäjiä puheensa lopussa.

– Olemme olemassa kaikkia varten Norjassa, ei vain niitä varten, jotka ovat äänestäneet meitä. Aiomme olla hallituksena sellainen, joka kuuntelee myös oppositiota ja tekee yhteistyötä, Störe lisäsi.