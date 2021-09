Pohjois-Korea sanoo tehneensä ohjuskokeita pitkän kantaman risteilyohjuksella

Pohjois-Korea oli tehnyt edellisen ohjuskokeen maaliskuussa. Uutta koetta pidetään vastauksena Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen sotaharjoituksille.

Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto KCNA kertoo maan testanneen viikonloppuna uudentyyppistä pitkän kantaman risteilyohjusta. KCNA kuvailee testejä onnistuneiksi.

KCNA:n mukaan testejä tehtiin sekä lauantaina että sunnuntaina ja niitä olivat seuraamassa korkean tason viranomaiset.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö pitää ohjuskoetta uhkana Pohjois-Korean naapurimaille.

Pohjois-Korea järjesti viime torstaina sotilasparaatin pääkaupunki Pjongjangissa, jossa poikkeuksellisesti ei esitelty ohjuksia. Järeimmät aseet paraatissa olivat traktorien vetämät pienet tykit.

Paraati järjestettiin Korean demokraattisen kansantasavallan perustamisen 73. vuosipäivän kunniaksi.

Kaikista kokeista ei kerrota julkisuuteen

Pohjois-Korea on ydinasevalta ja se ilmoitti lokakuussa 2006 tehneensä ensimmäisen ydinkokeensa. Se ei ole kuitenkaan tehnyt ydinkokeita tai ohjuskokeita mannertenvälisillä ohjuksilla sitten vuoden 2017.

Edellisen julkisuudessa olleen ohjuskokeen Pohjois-Korea oli tehnyt maaliskuussa.

– Risteilyohjukset havaitaan usein vasta kokeiden jälkikäteen, sillä ne lentävät matalalla. Pohjois-Korea on tehnyt jo aiemmin tänä vuonna kaksi risteilyohjuskoetta, mutta emme paljastaneet niitä, koska emme paljasta kaikkia havaitsemiamme ohjuskokeita, Etelä-Korean puolustusministeriön viranhaltija sanoi CNN:lle.

Pohjois-Korean ohjuskoe tapahtui vain hieman ennen Etelä-Korean lähettilään matkaa Japaniin keskustelemaan Pohjois-Korean tilanteesta Japanin sekä Yhdysvaltojen edustajien kanssa maanantaina ja tiistaina.

Pohjois-Korean tutkimuksen professori Park Won-Gon Ewha-yliopistosta kommentoi AFP:lle, että risteilyohjukset muodostavat merkittävän uhan.

– Mikäli Pohjois-Korea on onnistunut pienentämään ydinkärkeä, se voidaan ladata myös risteilyohjukseen. On todennäköistä, että erilaisten asejärjestelmien kokeita on tulossa lisää, Park sanoi.

Ohjuskoe vastaus sotaharjoituksiin

Park arvioi, että viikonlopun ohjuskokeet olivat vastaus Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisille sotaharjoituksille elokuussa.

Kiinan ulkoministeri Wang Yi on matkustamassa tiistaina vierailulle Etelä-Korean pääkaupunkiin Souliin.

– Valitsemalla risteilyohjuskokeen, Pohjois-Korea ei yrittänyt provosoida Yhdysvaltoja ja Kiinaa liikaa, Park lisäsi.

Kiina on yksi Pohjois-Korean rajanaapureista Etelä-Korean sekä Venäjän ohella. Se on myös perinteisesti ollut ainoa Pohjois-Koreaa tukeva ulkovalta, mutta erakkovaltion ydinaseohjelma on rasittanut maiden välistä suhdetta.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) kertoi elokuussa olevansa "syvästi huolissaan" Pohjois-Korean näytettyä käynnistäneen uudelleen plutoniumia tuottavan jälleenkäsittelyreaktorin Yongbyonin ydinvoimalaitoksessa.

Pohjois-Korealle on asetettu lukuisia kansainvälisiä pakotteita sen tekemien ydinkokeiden ja ballististen ohjushankkeiden vuoksi.