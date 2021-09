Sotilasjuntta on ottanut presidentti Alpha Conden kiinni ja hajottanut hallituksen.

Guineassa Länsi-Afrikassa armeija on kaapannut vallan. Se kertoi uutistoimisto AFP:lle lähettämällään videolla ottaneensa kiinni presidentti Alpha Conden ja hajottaneensa hallituksen. Armeijan mukaan Guinean ilma- ja maarajat on suljettu.

Tilanne oli aluksi epäselvä, sillä Conden hallitus väitti omassa lausunnossaan, että armeijan erikoisjoukkojen hyökkäys presidentinpalatsiin on torjuttu. Myöhemmin armeija lähetti AFP:lle uuden videon, jossa sekavan oloinen presidentti Conde on istutettu sohvalle sotilaiden ympäröimänä.

Illemmalla Guinean armeijan komentaja Mamady Doumbouya esiintyi televisiossa maan lippuun kääriytyneenä ja julisti uuden ajan koittaneen.

YK:n pääsihteeri António Guterres on tuominnut vallankaappauksen.

”Seuraan Guinean tilannetta hyvin tarkkaan. Tuomitsen jyrkästi kaikki aseelliset vallankaappaukset ja vaadin presidentti Alpha Conden välitöntä vapauttamista”, sanoi Guterres Twitterissä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan myös Afrikan unioni on tuominnut vallankaappauksen ja vaatii Conden vapauttamista.

Tilanne Guinean pääkaupungissa Conakryssa kärjistyi aiemmin sunnuntaina. Silminnäkijät raportoivat hallintokortteleista kuuluneista laukauksista ja sotilaista kaduilla.

Nimettömänä puhuneen läntisen diplomaatin mukaan kaappausyritys sai alkunsa erikoisjoukkojen korkea-arvoisen komentajan erottamisesta, mikä johti sotilaiden kapinaan.

Videollaan armeija kertoo vallankaappauksen johtuneen muun muassa hallituksen toimimattomuudesta, korruptiosta ja "kansalaisten oikeuksien polkemisesta". Ainakin osassa Conakrya väki juhli vallankaappausta.

Conde, 83, aloitti kolmannen virkakautensa vajaa vuosi sitten voitettuaan vilpillisiksi syytetyt presidentinvaalit. Sen jälkeen hän muun muassa pidätytti opposition edustajia.

Condesta tuli runsaat kymmenen vuotta sitten Guinean ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti. Sittemmin hän muuttui yhä autoritaarisemmaksi.

13 miljoonan asukkaan Guinea on yksi maailman köyhimmistä maista siitä huolimatta, että sillä on mittavat mineraalivarat. Maa on ollut pitkään poliittisesti epävakaa.

AFP:n mukaan Marokon jalkapallomaajoukkue on jäänyt jumiin Conakryyn rauhattomuuksien vuoksi. Joukkueen oli tarkoitus kohdata Guinea maanantain maailmanmestaruuskisojen karsintaottelussa, mutta joukkue odottaa nyt evakuointia maasta.