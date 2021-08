Louisianassa yli miljoona asukasta ilman sähköjä Ida-myrskyn jäljiltä – sähköverkkotuhojen kartoittamisessa menee päiviä

Koko New Orleansin kaupungista katkesivat sähköt Idan edetessä Louisianan osavaltiossa.

Washington/Helsinki

Yhdysvalloissa hirmumyrsky Idan moukaroimassa Louisianan osavaltiossa yli miljoona asukasta oli maanantaina vielä ilman sähköjä, kertoi uutiskanava CNN.

Paikallisen sähköyhtiön mukaan sähköverkon vaurioiden kartoittamisessa menee aikaa vielä useita päiviä, CNN uutisoi.

Koko New Orleansin kaupungista katkesivat sähköt Idan edetessä Louisianan osavaltiossa. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset Twitterissä. Sähköt toimivat ainoastaan generaattoreilla.

CNN uutisoi, että paikoin Louisianassa hätänumero ei ole ollut toiminnassa. Katkolle ei kerrottu syytä, mutta Ida on tuonut alueelle rankkasateita ja kovia tuulia.

Hätänumeron toiminnassa on teknisiä ongelmia ainakin New Orleansissa, kertoi CNN.

Myös viereisessä Mississippin osavaltiossa yli 93 000 ihmistä on sähköttä.

Sunnuntaina Yhdysvaltoihin iskenyt hirmumyrsky Ida oli maanantaina vaimentunut ykköskategorian hurrikaanista trooppiseksi myrskyksi. Sunnuntaina Ida ehti edetä voimakkaana, neloskategorian hurrikaanina, jolloin kovimmat puuskat olivat yli 60 metriä sekunnissa.

Sairaalapotilaita jouduttiin siirtämään myrskyn vuoksi

Louisianan osavaltiossa useita potilaita siirrettiin muualle sen jälkeen, kun Ochsnerin alueen terveydenhuoltopiirin sairaaloiden tiloissa havaittiin myrskytuhoja, kertoi CNN.

Terveydenhuoltopiirin johtajan mukaan kahdesta eri sairaalasta on siirretty toisaalle yhteensä 66 potilasta.

CNN:n mukaan Louisianan sähkökatko vaikuttaa myös Ochsnerin terveyskeskukseen. Terveyskeskuksessa joudutaan käyttämään kaivovettä vesijohtoveden sijasta.

Yhdysvaltalaiskanava CNN kirjoitti aiemmin, että New Orleansin asukkaita on kehotettu rajoittamaan veden käyttöä, sillä sähkökatko vaikuttaa veden pumppaamiseen viemäreissä.

Presidentti julisti katastrofialueeksi

Presidentti Joe Biden hyväksyi sunnuntaina Louisianan osavaltion pyynnön tehdä katastrofijulistus hirmumyrsky Idan runtelemalle alueelle. Valkoinen talo kertoi asiasta verkkosivuillaan.

Katastrofijulistus mahdollistaa liittovaltiotason rahallista tukea muun muassa osavaltiolle ja 25 piirikunnan asukkaille. Uutiskanava CNN kertoi, että alueilla asuvat voivat saada tukea muun muassa väliaikaiseen asumiseen ja kotien kunnostamiseen.

Hirmumyrsky Ida saapui sunnuntaina Yhdysvaltoihin ja toi mukanaan rankkasateita, kovia tuulia ja tulvia. Paikoin osavaltiossa annettiin tulvavaroitus ja asukkaita kehotetaan etsimään välittömästi turvaa korkeammalla olevilta alueilta.

Ainakin yksi ihminen kuollut

Yhdysvaltalaismediat kertovat, että ainakin yksi ihminen on kuollut Idan seurauksena saatuaan vammoja kaatuneesta puusta.

Louisianan kuvernööri John Bell Edwards sanoi maanantaina, että hän odottaa uhriluvun vielä nousevan huomattavasti päivän mittaan, uutisoi CNN.

Vaikka Ida vaimeni maanantain aikana trooppiseksi myrskyksi, ovat voimakkaat tuulenpuuskat ja runsaat sademäärät edelleen huomattava uhka alueen asukkaille.

Louisianan osavaltioon on julistettu Idan vuoksi hätätila ja useita ihmisiä on evakuoitu myrskyalueelta. 16 vuotta sitten hirmumyrsky Katrina kylvi tuhoa alueella ja lähes 1 800 ihmistä kuoli. Mississippijoen alajuoksulla sijaitseva New Orleansin kaupunki peittyi tuolloin lähes kokonaan tulvavesiin.