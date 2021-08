Kabulin lentokentälle lähtee todennäköisesti Utin jääkärirykmentin erikoisjääkäreistä muodostettu erikoisoperaatio-osasto. Suomen puolustushallinto ei vielä vahvista asiaa.

Suomen puolustushallinto ei perjantaina suostunut kertomaan tarkemmin, minkä joukon Suomi lähettää Kabulin lentokentälle suomalaisten suojajoukoksi.

Pääesikunnasta kerrottiin vain, että ”emme kommentoi, mistä joukko tulee, sen kokoa, ajoitusta, suorituskykyä tai kuljetusjärjestelyjä. Mitään näistä ei kommentoida tässä vaiheessa”.

Monet muut maat ovat kuitenkin kertoneet, mitä joukkoja Kabulissa olevat sotilaiden tai poliisien erikoisjoukot ovat ja jopa niiden tarkkoja lukumääriä.

Apulaisosastopäällikkö Janne Kuusela puolustusministeriöstä kertoo, että Suomi on lähettämässä Kabulin lentokentälle ”kokeneen, hyvin koulutetun ja Puolustusvoimien kantahenkilökunnasta koostuvan vapaaehtoisen joukon”.

– Palvelusturvallisuuden vuoksi on sovittu, mitä kommunikoidaan julkisuuteen, Kuusela sanoo.

Lue lisää: Pirkanmaalaisedustajat lähes yksimielisiä sotilaiden lähettämisestä – Näin 17 kansanedustajaa perustelee historiallista operaatiota

Käytännössä kyse on kuitenkin muutamasta kymmenestä Utin jääkärirykmentin erikoisjääkärikomppanian palkatusta erikoissotilaasta.

Tämän voi päätellä jo siitä, ettei Puolustusvoimilla ole muita välittömässä lähtövalmiudessa olevia kantahenkilökunnasta muodostettuja joukkoja. Mukana saattaa olla sotilaita myös Rannikkoprikaatissa toimivasta Merivoimien erikoistoimintaosastosta, jonka sotilailla on sama peruskoulutus kuin Utin erikoisjääkäreillä.

Erikoisjääkärit ovat myös luonteva valinta, sillä erikoisjoukkojen koulutustoiminta on hyvin kansainvälistä ja toimintakenttä kansainvälinen.

Ei raskasta kalustoa

Suomalaiset sotilaat ottavat mukaansa Afganistaniin vain henkilökohtaisen suojavarustuksen ja aseistuksen.

– Emme ole sinne raskasta kalustoa lähettämässä tällaiseen nopeaan tehtävään, eikä sille ole varmasti tarvettakaan, Kuusela sanoo.

Kuuselan mukaan on mahdollista, että suomalainen sotilasjoukko lähtee Suomesta omalla lentokoneella eli esimerkiksi Ilmavoimien Casa-kuljetuskoneella. Kone ei kuitenkaan välttämättä lentäisi Kabulin kentälle asti vaan jonnekin Afganistanin lähistölle, josta jatkettaisiin matkaa jollain toisella kuljetuksella.

– Lentäminen Kabuliin on aika tarkkaan organisoitua ja koordinoitua. Sinne ei voi noin vain pölähtää paikalle, Kuusela sanoo.

Eri mailla on erilaisia käytäntöjä ihmisten kuljettamiseksi Kabulista pois. Esimerkiksi Espanja on perustanut evakuointitukikohdan Uzbekistaniin.

– Kuulin juuri, että Tanskalla on oma kansallinen ilmasilta Islamabadiin. Monilla muilla mailla on muita kohteita. Varmaan prioriteettina on se, että väkeä pitää saada mahdollisimman tehokkaasti pois Kabulista jonnekin toiseen kohteeseen, josta heidät voidaan kuljettaa eteenpäin.

Lue lisää: Ensimmäisen Afganistaniin lähetetyn suomalais­osaston komentaja: Tällaiset ovat Suomen poikkeuksellisen operaation riskit – ”Pärjäämme mille tahansa alueella toimivalle joukolle”

Vain lentokentällä ja sen läheisyydessä

Yhdysvallat on lähettänyt Kabulin lentokenttää suojaamaan noin 80 sotilasta maahanlaskudivisioonasta, joka on tällaisiin tehtäviin räätälöity ja hyvin varustettu kuuluisa erikoisjoukko.

– Amerikkalaiset ohjaavat kentän toimintaa ja lentoliikennettä. Heillä on siellä hyvin toimiva päivittäinen koordinaatio, Kuusela sanoo.

Amerikkalaisten lisäksi kentän alueella on sotilaallisia ja poliisin erikoisjoukkoja esimerkiksi Ranskasta, Britanniasta, Saksasta ja Espanjasta.

Suomaisia sotilaita on tarkoitus käyttää vain lentokenttäalueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Kuuselan mukaan välitön läheisyys tarkoittaa lentokentän portin välitöntä ulkopuolista aluetta portin ja Talebanin tarkastuspisteen välissä.

Käytännössä suomalaissotilaat suojaavat portilla toimivia suomalaisia viranhaltijoita, jotka tunnistavat ja ohjaavat eteenpäin Suomeen lähetettäviä ihmisiä.

– Kentän sisäpuolella on turvallisempi toimintaympäristö, Kuusela sanoo.

– Se on suojattu ja siellä tilanne on tällä hetkellä hyvinkin rauhallinen. Kokonaistilanteeseen liittyy ennakoimattomuutta ja arvaamattomuutta. Eskalaation mahdollisuus on aina olemassa.

Julkisuudessa liikkuneen tiedon mukaan esimerkiksi ranskalaiset ovat kuljettaneet ihmisiä erikoispoliisien suojaamassa kolonnassa suurlähetystöstä Kabulin lentokentälle. Kuuselan mukaan hän ei ole tällaisesta kuullut eikä sellainen kuulu suomalaisten suunnitelmiin.

Erikoisjääkärit tuttu näky Afganistanin operaatioissa

Suomi alkoi kouluttaa erikoisjääkäreitä Utissa kansainvälisen tason erikoisjoukoksi runsaat 15 vuotta sitten.

Utin jääkärirykmentin yhtenä ääneen lausuttuna tehtävänä on suorittaa Puolustusvoimien kansainväliseen toimintaan liittyviä erikoisoperaatioita myös ulkomailla.

Erikoisjääkärien eli erkkarien taustalla on vuoden pituinen erikoisjoukkokurssi, ja he ovat sen jälkeen jatkuvassa ja vaativassa lisäkoulutuksessa.

Erikoisjoukkotoimintaan kuuluu se, että erikoisjääkäreistä räätälöidään aina sopiva niin sanottu erikoisoperaatio-osasto, jonka koko ja varustus vaihtelee kulloisenkin tehtävän mukaan.

Suomalaiset erikoisjääkärit ovat olleet tuttu näky Afganistanin operaatioissa. He osallistuivat myös kurditaistelijoiden kouluttamiseen terroristijärjestö Isisin vastaisessa sodassa.

Tyypillinen erikoisjääkäri on hiukan alle kolmikymppinen mies, joka on palvellut Puolustusvoimissa seitsemän vuotta. Cooperin testissä hän juoksee lähes 3200 metriä ja penkkipunnerruksessa rautaa nousee noin 110 kiloa.

– Meillä kuuluu yhtenä skenaariona Puolustusvoimien tehtäviin varautua tukemaan siviilien evakuoinnissa kriisialueelta, Kuusela sanoo.

Vielä kuusi vuotta sitten Utin jääkärirykmentin silloinen komentaja Petri Mattila kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että Utin erikoisjoukon tehtäviin eivät kuulu ulkomailla tapahtuvat pelastustehtävät kuten esimerkiksi Ruotsin erikoisjoukkojen. Hän pitikin Suomen silloista tilannetta epäselvänä.

Erikoisjääkäreiden käyttö pelastusoperaatioissa ulkomailla mahdollistui vasta neljä vuotta sitten tehdyn lakimuutoksen jälkeen.