Mikä tekee Afganistanin operaatiosta historiallisen?  Aamulehti selvitti, mitä suomalaisten sotilaiden lähettäminen maahan tarkoittaa

Miksi suomalaisjoukon turvaamalla evakuointioperaatiolla on niin kova kiire? Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak ja ulkoministeriön oikeuspäällikkö Kaija Suvanto selvittivät Aamulehdelle maan tilannetta.

Aamulehti

Suomi päätti perjantaina sotilaallisen avun lähettämisestä Afganistaniin.

Puolustusvoimien joukkojen on tarkoitus auttaa maan pääkaupungin Kabulin evakuointioperaatiota suorittavaa ulkoministeriön avustustiimiä. Valtioneuvosto antoi torstaina asiasta erillisen selonteon eduskunnalle, jossa tilannetta Afganistanissa kuvataan erittäin vaativaksi ja ilmaistaan, että tilanteeseen on reagoitava kiireellisesti.

Lue lisää: Selonteko: Suomen evakuointi­operaatiolla Kabulissa on kiire, suomalais­sotilaat voivat joutua käyttämään sotilaallista voimaa

Suomalaisten joukkojen lähettämispäätöstä on kuvailtu historialliseksi. Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak vastasi pikaviestipalvelu Whatsappin välityksellä Aamulehden kysymyksiin siitä, mitä Afganistanissa nyt tapahtuu, ja millaisia ulkopoliittisia vaikutuksia aseistettujen joukkojen lähettämisellä maahan on.

Historiallinen toimi

Salonius-Pasternakin mukaan suomalaisten joukkojen lähettäminen Afganistaniin on historiallista, sillä nyt lähetetään aseistetun sotilasosasto toiseen maahan tilanteessa, jossa kyseessä ei ole kriisinhallintaoperaatio tai jossa Suomella olisi YK:n, EU:n tai jonkun muun mandaatti toimia.

– Muut maat tietenkin ovat tehneet tämän tyyppisiä evakuointioperaatioita vuosia, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomi toteuttaa tällaisen operaation tämmöisessä tilanteessa.

Suomen lisäksi Afganistanissa on useiden muiden maiden osastoja. Salonius- Pasternakin mukaan ainakin Norja, Tanska ja Saksa ovat lähettäneet joukkoja Afganistaniin. Suurin osasto maassa on Yhdysvalloilla ja toiseksi isoin Isolla- Britannialla.

Salonius-Pasternak uskoo, että eri maiden joukkojen välillä on jonkinlaista yhteydenpitoa.

– Mutta se ei missään nimessä ole samalla tasolla kuin normaalissa kriisinhallinta­operaatiossa. Sitten tietenkin yhteistyö ruohonjuuritasolla siellä olevien yksittäisten sotilaiden ja sotilasosastojen välillä voi olla hyvääkin ja sitä on varmasti järkevää tehdä.

Lue lisää: Ensimmäisen Afganistaniin lähetetyn suomalais­osaston komentaja: Tällaiset ovat Suomen poikkeuksellisen operaation riskit – ”Pärjäämme mille tahansa alueella toimivalle joukolle”

Yhdysvaltain sotilaat vahtivat afganistanilaisia, jotka odottivat Kabulin lentokentällä Yhdysvaltojen sotilaslentokoneeseen pääsyä. Kuva on otettu perjantaina 19. elokuuta.

Lähdettävä kiireesti

Valtioneuvoston eduskunnalle tekemän selonteon mukaan evakuointioperaatiolla ja sotilaallisen avun lähettämisellä Afganistaniin on kiire. Selonteossa todetaan, että Taleban ei vielä estä ihmisten pääsyä Kabulissa sijaitsevalle lentokentälle, mutta tilanne saattaa muuttua. Selonteon mukaan Taleban kuitenkin kontrolloi kaupungin tarkastuspisteitä, mukaan lukien kaikkia reittejä lentokentälle.

Salonius-Pasternak toteaa, että suurin syy operaation kiireellisyydelle on se, että Yhdysvallat aikovat vetää joukkonsa maasta todennäköisesti viikkojen sisällä.

– Yhdysvallat on tehnyt selväksi, että se on käytännössä valmis ja toteuttaa tätä kaikkia suojaavaa suurta operaatiota jonkun viikon vielä, kuukauden loppuun ehkä. Se on tämä strateginen näkökulma, että syyskuussa ei voi olla enää yhtään varma pääseekö kukaan laskeutumaan sinne [Kabulin kentälle].

Selonteossa operaation on arvioitu kestävän enintään kuukauden ajan. Salonius-Pasternak toteaa, että muilla kansainvälisillä osastoilla ei ole mahdollisuutta jatkaa toimintaansa Afganistanissa Yhdysvaltojen vetäytymisen jälkeen, ellei Taleban hyväksy niitä.

– Ellei Taleban hyväksy näitä kansainvälisiä pieniä osastoja, niin ei ole mitään edellytyksiä toimia ilman tätä Yhdysvaltojen laajaa suojaa ja tukea, Salonius-Pasternak kommentoi.

– Voi olla ihan järkevää, että tässä tilanteessa ei ole haluttu sitoa käsiä sen suhteen, miten pitkään operaatio kestää. Sen takia on ehkä laitettu vain kuukausi sen sijaan, että aletaan miettiä, onko kyseessä viikko, kaksi tai kolme.

Lue lisää: Tampereella asuva Sebghatullah Noori pelkää Afganistanissa olevan perheensä puolesta – ”Olen elänyt alueilla, joilla Taleban hallitsi”

Avointa puhetta

Ulkoministeriön oikeuspäällikkö Kaija Suvanto kommentoi Aamulehdelle sähköpostitse, että suomalaisten joukkojen lähettämisellä Afganistaniin on merkitystä ulkopoliittisesta näkökulmasta.

– Suomen evakuointioperaatiossa kotiutetaan myös EU:n paikalta palkattua henkilökuntaa sekä Naton RS-kriisinhallintaoperaation palveluksessa olleita henkilöitä ja heidän perheenjäseniään, Suvanto toteaa.

Julkisuuteen ei ole kerrottu, koska operaatiolle lähtö olisi määrä toteuttaa, kuinka monta henkilöä matkaan lähtisi, millaisia varusteita heillä on tai mitkä ovat voimankäyttösäännökset.

– Operaation valmistelut ovat yleensä salamyhkäisiä ja on tiettyjä loogisia asioita, miksi osa yksityiskohdista pidetään salaisina, Salonius-Pasternak toteaa.

– Toisaalta täytyy sanoa, kun kuuntelin eduskuntakeskustelua, että kyllä asia on jo käyty läpi ja selvästi kerrotaan avoimesti erilaisista riskeistä, jopa enemmän kuin normaalissa kriisinhallintaoperaation käsittelyssä.

Uusi laki

Vuonna 2017 Suomessa tuli voimaan laki, joka koskee päätöksentekoa liittyen kansainvälisen avun antamiseen ja pyytämiseen. Oikeuspäällikkö Suvannon mukaan lailla pyrittiin paikkaamaan muun muassa sotilaallista kriisinhallintaa koskevassa laissa olevia säätelyaukkoja.

– Kyseisellä lailla kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta pyrittiin sitä säätäessä vastaamaan tilanteisiin, jossa Suomi pyytää tai antaa kansainvälistä apua, jossa ei ole kyse virka-avusta tai sotilaallisesta kriisinhallinnasta, Suvanto toteaa.

Hän kertoo, että ennen lain voimaantuloa tämän kaltaisessa tilanteessa ratkaisua olisi yritetty hakea esimerkiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain kautta.

– Päätöksentekomenettely sotilaallista kriisinhallintaa koskevassa laissa on myös ”kolmen lukon” takana eli päätökseen tarvitaan valtioneuvoston, tasavallan presidentin ja eduskunnan yhteistoimintaa, hän summaa.

Tausta Afganistanin tilanne Yhdysvallat aloitti niin kutsutun terrorismin vastaisen sodan vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen. Yhtenä sodan tarkoituksena oli eliminoida iskut suunnitellut Al-Qaidan johtaja Osama bin Laden, jota Taleban auttoi. Yhdysvaltojen ja Talebanin alustava rauhansopimus solmittiin helmikuussa 2020. Presidentti Donald Trump aloitti vetäytymisen ja presidentti Joe Biden päätti vetää kaikki Yhdysvaltain ja Naton joukot pois maasta alkuvuodesta 2021. Vetäytyminen alkoi toukokuussa. Taleban eteni sen jälkeen nopeasti Afganistanin haltuunotossa. Valtaosa kaupungeista ja seuduista antautui taisteluitta ja Taleban valtasi pääkaupunki Kabulin 15. elokuuta. Varmuutta siitä, kuinka kauan Yhdysvaltain Kabulin kentän turvaamisoperaatio jatkuu, ei ole. Kyse saattaa olla kuitenkin alle viikosta, todetaan valtioneuvoston selonteossa.

Lue lisää: Pirkanmaalaisedustajat lähes yksimielisiä sotilaiden lähettämisestä – Näin 17 kansanedustajaa perustelee historiallista operaatiota

Lue lisää: Aamulehti seuraa Afganistanin tilannetta: Eduskunta­puolueet yksimielisiä Suomen suojausoperaatiosta – Joukkojen lähettäminen saamassa viimeisen sinetin