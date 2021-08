Suora lähetys: Suomi päättää sotilaiden lähettämisestä Afganistaniin – Eduskunta vaikuttaa suhteellisen yksimieliseltä, mutta huoli sotilaista on ilmassa

Eduskunnan kuulemisen jälkeen tasavallan presidentti tekee päätöksen joukkojen lähettämisestä. Sotilaiden olisi tarkoitus auttaa Kabulissa evakuointioperaatiota suorittavaa ulkoministeriön avustustiimiä.

Suomen on määrä päättää tänään sotilaiden lähettämisestä Afganistaniin. Sotilaiden olisi tarkoitus auttaa Kabulissa evakuointioperaatiota suorittavaa ulkoministeriön avustustiimiä.

Valtioneuvosto antoi eilen asiasta selonteon eduskunnalle.

Kyseessä on historiallinen päätös. Selonteossa tilannetta kuvataan erityisen vaativaksi.

Lähetettävät sotilaat olisivat kaikki Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa. Osa heistä on palvellut Afganistanin kriisinhallintaoperaatiossa.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta käsittelee asiaa tänään aamupäivällä, josta asia etenee eduskunnan täysistuntoon. Eduskunnan kuulemisen jälkeen tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee päätöksen joukkojen lähettämisestä.

Kello 13.25: Kari Tolvanen (kok) kannattaa operaatiota, mutta on huolissaan sotilaiden voimankäyttöoikeuksista.

– Anteeksi sanavalintani, herra puhemies, mutta kun peli perkelöityy siinä tilanteessa, silloin ei enää voi kysyä neuvoa tai apua tuhansien kilometrien päästä, Tolvanen sanoo.

Ministeri Haavisto vastaa vakuutusturvan tilanteeseen. Hänen mukaansa tilanteessa aiotaan soveltaa kriisinhallintaan liittyvää vakuutusturvaa. Hän vastaa myös kysymykseen voimankäytöstä.

– Kysymyksessä tulee mahdollisuus itsepuolustukseen ja joukon omasuojaan.

Kello 13.20: Jussi Halla-Aho (ps) saa puheenvuoron.

– Voidaan hyväksyä ajatus siitä, että sivistysvaltio pyrkii auttamaan hädässä olevia kansalaisiaan myös ulkomailla.

Halla-Ahon mukaan tilanteessa on syytä noudattaa johdonmukaisuutta ja huomioida se, onko kansalainen omalla toiminnallaan edistänyt pulaan joutumista.

Sivistysvaltio pyrkii auttamaan muiden maiden kansalaisia, jotka ovat toimineet Suomen hyväksi. Halla-Aho kertoo olevansa huolestunut siitä, että tämä määritellään liian väljästi.

Halla-aho kysyy, keitä Suomeen tuotavat ihmiset ovat. Hän kysyy, ovatko he afganistanilaisia, jotka ovat aiemmin saaneet turvaa Suomesta, ja miksi he ovat nyt olleet Afganistanissa.

– Operaatio toteutetaan veronmaksajien rahalla ja samalla vaarannetaan sotilaiden henki, Halla-Aho kertoo.

Kello 13.15: Minna Reijonen (ps), että eduskunnassa on muistettava myös operaation riskit. Reijonen sanoo olevansa huolissaan siitä, otetaanko lennoille muita henkilöitä, jos kaikkia nyt listalla olevia ei tavoiteta tai saada lentokentälle.

– Miten varmistamme sen, että tällaisessa tilanteessa Suomen lennolle ei tule terroristeja tai Talebanin jäseniä? kysyy Reijonen.

Anna Kontulan (vas) mukaan vasemmistoliitto kannattaa selonteossa esitettyjä toimia. Hänen mukaansa Suomen tulisi auttaa Suomen kansalaisia ja maan auttamisen vuoksi vaarassa olevia.

– Meillä on kiire saada nämä ihmiset turvaan, sanoo Kontula.

Kontula lopuksi kiinnitti huomiotaan siihen, että täysistunnossa on jo useamman kerran kehotettu pitämään puheenvuoroja lyhyinä, sillä asialla on kiire.

– Tämä on osa laajemmin tähän taloon levinnyttä kulttuuria, jossa se on aina eduskunta, jolla on kiire, sanoo Kontula.

– Ei voi olla muutamasta tunnista aina eduskunnan kohdalla kiinni, riittääkö se aika vai ei. Niin kauan kuin eletään näin, meidän kaikkien etu on se, että parlamentarismi toimii hyvin.

Kello 13.08: Jouni Ovaskan (kesk) mukaan on hyvä, että sotilaiden lähettämistä Kabulin lentokentälle käsitellään eduskunnassa.

– Koska kyse on sotilaallisesta ja näin poikkeuksellisesta operaatiosta, silloin on täysin asiallista, että jokainen kansanedustaja pääsee osallistumaan keskusteluun tästä operaatiosta ja että operaatiolle on vankka parlamentaarinen tuki, sanoo Ovaska.

Timo Heinosen (kok) mukaan vastaavia joukkoja on ainakin jo Norjasta ja Saksasta. Heinosen mukaan päätös lähettää sotilaita on historiallinen ja merkittävä, eikä se ole poliittisena päätöksenäkään pieni eikä vähäpätöinen.

– Ei tämä ole aivan pieni asia ja on hyvä, että tästä keskustellaan.

Heinonen sanoo toivovansa, että tilanteen lauettua lakia arvioidaan uudelleen, jotta tilanteisiin voitaisiin reagoida nopeammin.

Heinonen kysyy, ovatko lähetettävät henkilöt kriisinhallinnan vakuutusturvan piirissä vai kantahenkilökunnan vakuutusturvan piirissä.

Kello 13.07: Kulmuni (kesk) kertoo arvostavansa sitä, että eduskunta vaikuttaa yksimieliseltä asian suhteen.

– Vastaavaa tilannetta ei ole ollut ja siksi on syytä käsitellä sitä eduskunnan selontekona. Sotilaiden lähettämiseen sisältyy merkittäviä riskejä, se on poikkeuksellista ja ainutlaatuista. Tästä tuskin tulee perinnettä, vaan tämä liittyy nimenomaan tähän surulliseen Afganistanin tilanteeseen.

– Akuutin ratkaisun kannalta on tärkeää, että asia saadaan käsittelyyn mahdollisimman pian ja käsiteltyä lopullisesti.

Kello 12.55: Sari Essayahin (kd) mielestä kansainvälisen yhteistyön tulee akuutin kriisin jälkeen keskustella esimerkiksi kehitysyhteistyöstä.

– Tämä tilanne on ainakin tuonut esiin puutteita kansainvälisessä yhteistyössä, sanoo Essayah.

Essayahin mielestä Eurooppa-neuvoston tulisi kokoontua, jotta vuoden 2015 tapahtumat eivät toistuisi. Hän lisäksi peräänkuuluttaa keskustelua EU:n nopean toiminnan joukkojen tarpeellisuudesta.

Joonas Könttä (kesk) toteaa, että nyt on toimittava akuutin tilanteen vaatimin keinoin.

– Kenelläkään ei ole varmuutta, kuinka kauan Yhdysvallat turvaa ja hallitsee Kabulin lentokenttää, Könttä sanoo.

– Surullinen tosiasia on myös se, että kaikkia apua tarvitsevia ei todennäköisesti saada pelastettua. Siksi on toimittava nopeasti.

Hänen mielestään Suomen on autettava omiamme ja meitä auttaneita pääsemään turvaan. Könttä toivoi puheenvuoronsa lopuksi siunausta sotilaille ja suomalaisille ympäri Afganistania.

– Tuokaa kaikki ehjänä kotiin.

Kello 12.50: Ano Turtiainen (ps) ottaa puheenvuoron.

– Jos yksikin suomalainen vaarassa, häntä on autettava.

Turtiainen kuitenkin kritisoi Yhdysvaltojen toimintaa tilanteessa. Hänen mukaansa ”tilanne haisee”. Hän ihmettelee sitä, että usein sodasta vetäytyessä ensin tuodaan siviilit turvaan, sitten kalusto ja viimeisenä armeija. Nyt toimitaan päinvastoin.

– Tässä ei ole mitään järkeä. Missä on suomalaisten veronmaksajien miljardit, jotka on lapettu Afganistaniin?

Kysymyksiä on paljon, mutta vastauksia vähän, hän toteaa.

Kello 12.46: Pekka Haavisto (vihr) vastaa kommentteihin.

– Käymme Yhdysvaltojen kanssa keskusteluja siitä, miten he toimivat. He ovat pyytäneet muita maita toimittamaan evakuointeja.

Aikaa on Haaviston mukaan enintään yksi kuukausi.

Ulkoministeri Haavisto vastaa kysymyksiin alihankkijan kautta Suomen suurlähetystölle työskennelleistä. Hänen mukaansa tästä joukosta tulisi autettavaksi noin 300 hengen lisäjoukko.

Tämän lisäksi, jos mukaan otetaan esimerkiksi kehitysyhteistyöhankkeissa työskennelleitä, naisjournalisteja, joita Suomi on kouluttanut ja ihmisoikeuspuolustajia, ollaan Haaviston mukaan lähempänä tuhatta kuin viittäsataa ihmistä.

– Kun katsomme nyt tätä logistista haastetta, joka on jo tässä ensimmäisessä operaatiossa, ehkä ymmärrätte, että emme voi sitä aivan heti kaksinkertaistaa, Haavisto sanoi.

Haavisto myös kertoo, että sotilasjoukot, jotka lähetettäisiin Kabulin lentokentälle, ovat vapaaehtoisia.

– Varusmiehiä ei käytetä näin vaativaan tehtävään.

Alueena on hänen mukaansa vain Kabulin lentokenttä ja sen välitön lähiympäristö.

Haavisto sanoo uskovansa, että sotilaiden vakuutuskysymykset ovat kunnossa.

Puhemies Antti Rinne (sd) pyytää edustajia pitämään puheenvuoronsa lyhyinä asian kiireellisyyden vuoksi.

Kello 12.37: Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko korostaa asian kiireellisyyttä.

– Olkaa huoleti, tämä käydään huolella kyllä läpi valiokunnan ja eduskunnan toimesta, kun sen aika tulee.

Kai Mykkäsen mielestä lainsäädäntöä tulisi vastaavien tilanteiden osalta tarkastella tulevaisuudessa.

– Hyvä kysymys on se, olisiko joukkojen pitänyt lähteä jo eilen, sanoi Mykkänen.

Edustaja Jari Ronkaisen (ps) mukaan on tärkeää, että eduskunta käsittelee asiaa ennen joukkojen lähettämistä. Ronkainen kysyy, kuinka suuri osa Afganistanista tuotavista 170 henkilöstä on oleskeluluvalla Suomessa olevia, jotka ovat vapaaehtoisesti lähteneet oleskelemaan Afganistaniin.

Kello 12.34: Edustaja Juha Mäenpää (ps):

– Entisenä rauhanturvaajana minulta löytyy ymmärrystä siitä, että kriisisavussa ja lähetystössä työskennelleille ja heidän ydinperheille annetaan apua ja heidät evakuoidaan.

Tilanne on vaarallinen ja siksi Mäenpää toivoo, että tehtäviin käytetään vain sellaisia puolustusvoimien henkilöitä, jotka sitoutuneet kansainväliseen toimintaan.

Kello 12.30: Haaviston mukaan menettelystä konsultoitiin oikeuskansleria.

Ulkoministeri Haavisto vastaa kysymykseen siitä, olisiko tilanteessa voitu käyttää kiireellistä menettelyä. Hänen mukaansa selontekomenettelyyn päädyttiin harkinnan jälkeen.

– Todella tässä on myös konsultoitu oikeuskansleria, Haavisto sanoi.

– Juuri tällaista tilannetta varten ei selvästikään ole lainsäädäntöä kirjoitettu.

Haaviston mukaan selontekomenettelyyn päädyttiin tästä syystä.

Kello 12.30: Pääministeri Sanna Marin (sd) saa puheenvuoron.

– Eurooppa-neuvoksen puheenjohtaja vastaa siitä, milloin he kokoontuvat. Ei ole vielä tiedossa, että neuvostoa olisi pyydetty kasaan. Mikäli kutsu tulee, ilman muuta olen valmis osallistumaan.

Kello 12.26: Tom Packalén (ps) nosti esiin Suomen suurlähetystöä turvanneiden henkilöiden tilanteen. Heitä Suomi ei tämänhetkisen tiedon mukaan ole auttamassa turvaan. Packalén korosti tämän merkitystä tulevaisuuden kannalta.

– Me voidaan joutua maksamaan siitä kallis hinta jossain lähetystössä tai jossain kriisipesäkkeessä. Toivon, että tähän asiaan saadaan ratkaisu, Packalén sanoi.

Kello 12.24: Matti Vanhanen (kesk) on äänessä.

– Haavisto esitti karun kuvan Afganistanin tilanteesta. On meistä kiinni, kauanko tässä istunnossa kuluu.

Vanhasen mukaan aika laajemmalle keskustelulle siitä, keitä autetaan ja miten tilanteessa tulisi pidemmällä aikavälillä toimia, on myöhemmin. Nyt on tehtävä päätös suojelusta.

Kello 12.23: Kokouksessa puheenvuoron piti myös Anders Adlercreutz (rk). Hän kertoo, että Rkp:n eduskuntaryhmä tukee sotilaiden lähettämistä. Hän kuitenkin nostaa kysymyksen siitä, mitä Afganistanissa tapahtuu evakuointien jälkeen.

Ano Turtiainen (ps) kyseenalaistaa, onko operaatio oikeasti luotu suomalaisten auttamista varten. Hänen mielestään "Suomen lakeja ollaan venyttämässä vihervasemmistolaisen ideologian edistämiseksi".

Kello 12.20: Sari Essayah saa puheenvuoron.

– Herää kysymys, miksei Eurooppa-neuvostoa ole kutsuttu koolle, jotta vakavilta seurauksilta voitaisiin välttyä.

– Mihin tarvitaan EU:n nopean toiminnan joukkoja, joita ei tässä tilanteessa ole voitu käyttää, Essayah kertoo.

Kello 12.17: Katri Kulmuni saa puheenvuoron.

– Tämä on poikkeuksellinen päätös, mihin eduskunnassa olemme joutuneet. Nopeasti muuttuva tilanne on tullut yllätyksenä, Kulmuni kertoo.

Kulmunin mukaan tilanteen myötä Suomen lainsäädännöstä on löytynyt kohtia, joita on tarkennettava. Akuutin kriisin jälkeen lainsäädäntöä pitäisi tarkastella tämän suhteen. Muut maat ovat hänen mukaansa osanneet reagoida tilanteeseen nopeammin. Suomessa yllättävään tilanteeseen reagointi on ollut verrattain hitaasti.

– Tämä on syytä laittaa eteenpäin, jotta Suomen kansalaiset saadaan pois kriisin keskeltä.

Kello 12:13: Seuraavaksi puhuvat ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko ja varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja.

– Sosiaalidemokraatit pitävät tätä operaatiota tarpeellisena ja kiireellisenä, sanoi Tuomioja.

Kello 12.12: Haavisto jatkaa: Asiaa ratkaistaessa on arvioitava tilannetta kokonaisvaltaiseksi. Haaviston mukaan Kabulin lentokentän sotilasaluetta voidaan pitää suhteellisen turvallisena alueena. Mahdollisuus tahallisiin tai tahattomiin eskaloitumiseen on kuitenkin olemassa.

Haavisto kertoo, että alueella toimivat kansainväliset joukot ovat joutuneet paikoittain käyttämään aseita. Taleban ei suoranaisesti uhkaa kentällä toimivia joukkoja, Haavisto kertoo. Mahdollisuus tahallisiin tai tahattomiin eskalaatioihin on silti olemassa.

Lähettämällä suojausjoukkoja Haaviston mukaan tuetaan Suomen evakuointeja, jotta ne voidaan toimeenpanna turvallisesti.

Kello 12.07: Ulkoministeri Pekka Haavisto saa puheenvuoron. Hän ehdottaa käytettäväksi puolustusvoimien suojausjoukkoja.

Suomen on tarkoitus tuoda 170 Suomen suurlähetystössä työskennellyttä afganistanilaista ja heidän perheensä turvaan maasta. Haaviston mukaan Suomi on nyt evakuoinut 49 henkilöä Afganistanista.

Kello 12.01: Kokous eduskunnassa alkaa.