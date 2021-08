Suomi lähettää kymmeniä sotilaita Afganistaniin suojaamaan evakuointeja – eduskunta keskeyttää kesätaukonsa

Puolustusministeri Kaikkosen mukaan "kokenut joukko" toimii Kabulin lentokentällä ja sen välittömässä läheisyydessä.

STT

Suomi on päättänyt lähettää Puolustusvoimien suojausjoukon Afganistaniin.

Sotilaiden tehtävä on suojata maassa olevia suomalaisia työntekijöitä ja mahdollisuuksien mukaan auttaa tehtävissä evakuoinneissa. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi asiasta siitä päättäneen ylimääräisen valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan suojausjoukon koko lasketaan muutamissa kymmenissä henkilöissä. Joukko toimii Kabulin lentokentällä ja sen välittömässä läheisyydessä. Se koostuu Puolustusvoimien palkatusta henkilökunnasta.

– Varusmiehiä ei tällaisiin tehtäviin käytetä, Kaikkonen sanoi.

Kaikkonen ei turvallisuussyistä avannut tarkemmin joukon koostumusta. Joukko on aseistettu, mutta ministerin käsityksen mukaan mitään raskaampaa kalustoa ei ole tarvetta viedä Kabuliin.

– Voin vakuuttaa, että sinne lähtee kokenut, koulutettu ja osaava joukko.

Eduskunta keskeyttää asian vuoksi kesän istuntotaukonsa. Eduskunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen (kesk.) on kutsunut eduskunnan koolle täysistuntoon perjantaina käsittelemään valtioneuvoston selontekoa joukon lähettämisestä. Eduskunnan kesätauko on keskeytetty edellisen kerran vuonna 2016 Britannian brexit-kansanäänestyksen vuoksi.

Haavisto kertoi lisäksi ministerien yhteisessä infossa, että ulkoministeriössä on tehty tänään päätös käyttää kolme miljoonaa euroa humanitaariseen apuun Afganistanin alueelle.

"Ei olla yhtään pidempään kuin tarvitaan"

Operaatioon menee useita päiviä. Puolustusvoimien arvion mukaan joukon käytöstä aiheutuu enintään vajaan 800 000 euron kustannukset.

– Tavoitteemme tietenkin on se, että saamme evakuoitavat henkilöt mahdollisimman ripeästi kotimaahan. Ei siellä olla yhtään sen pidempään kuin tarvitaan, Kaikkonen sanoi.

Haavisto kertoi aiemmin torstaina pitävänsä vielä realistisena ajatusta, että kaikki halutut henkilöt saadaan pois maasta elokuun loppuun mennessä. Hän kertoi kuitenkin Suomen olevan huolissaan ajan riittävyydestä ja että työtä pyritään tekemään mahdollisimman etupainotteisesti.

– Olemme saaneet muiden maiden sotilaskoneista kiintiöitä, joita voimme käyttää, jos saamme ihmisiä kentälle. Kentälle pääsy on ensimmäinen asia ja konekapasiteettia näyttäisi riittävän sieltä eteenpäin pääsemiseksi.

Suomi pyrkii evakuoimaan noin 240 henkilöä Afganistanista. Suomi on saanut toistaiseksi evakuoitua yhteensä 34 ihmistä.

– Lentokentän sisäpuolelle on saatu myös ensimmäisiä afgaaneja, jotka on tarkoitus evakuoida. Tämä on positiivinen asia. Siellä portillahan on ollut erilaisia vaikeuksia, Haavisto lisäsi infossa.

Ulkoministeriön tiedossa oli keskiviikkona lähes 70 Suomen kansalaista tai Suomessa oleskeluluvalla asuvaa, jotka ovat pyytäneet evakuointiapua Afganistanista.

Lisäksi Suomi on luvannut turvaa 170 ihmiselle, jotka ovat Suomen Kabulin-suurlähetystön nykyisiä ja entisiä työntekijöitä, EU-edustuston ja puolustusliitto Naton työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään.

Niikko vakuuttunut valtioneuvoston toimista

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on ollut koolla sekä keskiviikkona että torstaina Afganistanin tilanteen vuoksi. Tämän päivän kokouksen jälkeen Haavisto totesi evakuoitavien määrän mahdolliseen kasvattamiseen liittyen, että tällä hetkellä Suomi keskittyy nimiin, jotka ovat nyt listoilla.

– Meillä on nyt kädet täynnä työtä tässä toteutuksessa ja vältämme myös katteettomien lupausten antamista, Haavisto sanoi.

Valiokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) luonnehtii kahden päivän kokouksia sisältörikkaiksi.

– Olemme vakuuttuneet siitä, että valtioneuvosto haluaa tehdä kaikkensa ennen kaikkea Suomen kansalaisten kotiin palaamisen mahdollistamiseksi, Niikko sanoi aiemmin torstaina STT:lle.

Valiokunta on seuraavan kerran koolla huomenna.

Kabulista tehtävät evakuoinnit olivat esillä myös tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunnan keskustelussa torstaina.