Pelastustoimet järistysalueella ovat edelleen pahasti kesken. Unicefin mukaan yli puoli miljoonaa lasta on kärsinyt katastrofista.

Karibialla sijaitsevan Haitin maanjäristys on jättänyt kodittomiksi kymmeniä­tuhansia ihmisiä.

Lauantainen maanjäristys oli voimakkuudeltaan 7,2 ja tuhosi Haitissa yli 60 000 kotia. Järistyksen keskus sijaitsi noin 160 kilometrin päässä maan pääkaupungista Port-au-Princesta.

Haitin viranomaisten mukaan kuolonuhrien määrä on kasvanut yli 2 000:een ja loukkaantuneita on yli 9 900. Varmistettuja kuolinuhreja on uutistoimisto Reutersin mukaan nyt 2 189. Unicefin mukaan yli puoli miljoonaa lasta on kärsinyt katastrofista.

Alkuviikosta pelastajat ovat yrittäneet etsiä romahtaneiden rakennusten raunioista henkiinjääneitä. Järistyksessä tuhoutui kotien lisäksi julkisia rakennuksia, kuten kirkkoja ja kouluja.

Haitin hallitus on julistanut kuukauden kestävän hätätilan neljässä maanjäristyksessä kärsineessä maakunnassa.

Tiistaina saapui myrsky

Tiistaina illalla Suomen aikaa maahan saapui trooppinen Grace-myrsky, joka aiheutti Yhdysvaltain kansainvälisen hurrikaanikeskuksen mukaan voimakkaita sateita, tulvia ja maanvyörymiä, uutisoi yhdysvaltalainen CNN. Uutistoimisto Reutersin mukaan sääennusteet lupaavat alueelle lisää sadetta ja myrskyisää säätä.

Les Gayesin rannikkokaupungin asukkaat joutuivat uutistoimisto AFP:n mukaan rakentamaan väliaikaisia turvakoteja kaupungin jalkapallokentälle. Sadat ovat kasanneet telttakyhäelmiä mutaiseen maahan. Asukkaat kertoivat Reutersille, että apu on ollut vähäistä sekä vettä ja ruokaa ei ole.

– Me tarvitsemme apua, paikallinen pastori Roosevelt Milford kommentoi kotinsa menettäneiden puolesta Reutersin mukaan radioasemalle.

Pelastustoimet järistysalueella olivat tiistaina vielä pahasti kesken.

– Psykologisesti emme voi ollenkaan hyvin. Meillä ei ole aavistustakaan, miten selviämme, 26-vuotias kätilö Aline Cadet sanoi tiistaina uutistoimisto AFP:lle.

Cadet työskentelee sairaalassa, joka sijaitsee järistyksestä pahoin kärsineessä Port-Salut'ssa.

– Täällä on naisia, jotka olivat raskaana, mutta menettivät vauvansa, koska kaatuivat tai loukkaantuivat, Cadet jatkaa.

Haiti ei ole vieläkään toipunut kunnolla vuoden 2010 järistyksestä, jossa kuoli yli 200 000 ihmistä ja loukkaantui arviolta 300 000. Tuolloin yli miljoona haitilaista jäi kodittomiksi.

Satojentuhansien kotien lisäksi vuoden 2010 järistys tuhosi hallintorakennuksia ja kouluja, mukaan lukien 60 prosenttia Haitin terveydenhuoltojärjestelmästä.

Maan pääsairaalan jälleenrakentaminen on edelleen kesken.

Myös Haitin poliittinen tilanne on ollut sekava sen jälkeen, kun maan presidentti Jovenel Moise salamurhattiin kotiinsa runsas kuukausi sitten.

Salamurhan johdosta on otettu kiinni yli 40 ihmistä, heidän joukossaan muun muassa toistakymmentä poliisia.