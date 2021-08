Haavisto: Suomi pyrkii evakuoimaan noin 240 Suomen kansalaista ja lähetystön työntekijää Kabulista

Kabuliin saapuneiden suomalaisten viranhaltijoiden tehtävä on ohjeistaa evakuoitavia siitä, milloin Kabulin lentokentälle on turvallista saapua.

STT

Lähes 70 evakuointiapua tarvitsevaa Suomen kansalaista on ilmoittautunut Kabulissa, kertoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Haavisto kommentoi asiaa poistuttuaan ulkoasiainvaliokunnan kokouksesta.

– Meillä on yhteensä lähes 70 Suomen kansalaista tämän päivän laskujen mukaan, jotka ovat pyytäneet evakuointiapua Afganistanista. Totta kai nämä kansalaiset ovat meille prioriteetti.

Ministerin mukaan lisäksi noin 170 paikallisen lähetystön työntekijää ja heidän perheenjäsentään pyritään evakuoimaan Suomeen.

Maanantain ja tiistain aikana Kabulista evakuoitiin 22 ihmistä, kun myöhään tiistaina vielä neljä Suomen kansalaista saatiin turvaan.

Viranhaltijat ohjeistavat evakuoitavia

Kabuliin on eilen illalla saapunut kaksi suomalaista viranhaltijaa, jotka ovat yhteydessä evakuointitoiveen esittäneisiin suomalaisiin. Virkamiesten tehtävä on ohjeistaa Suomeen evakuoitavia siitä, milloin Kabulin lentokentälle on turvallista saapua.

– Pyritään järjestämään niin, että ihmisten pääsy lentokentälle helpottuisi, ministeri kertoo.

Haaviston tietojen mukaan Kabulin lentokentän turvallisuustilanne on säilynyt vaikeana.

– Myös Taleban on pystyttänyt omia tiensulkuja ja tarkastuspisteitä, eli henkilöt joutuvat kulkemaan useamman Talebanin tarkastuspisteen kautta, ja viimein lentokentällä, amerikkalaisten valvoman tarkastuspisteen kautta.

Kahden Kabulissa olevan Suomen viranhaltijan tehtävä on luoda lista niistä ihmisistä, jotka Suomi hyväksyy koneeseen.

– Virkamiehet pitävät koko ajan yhteyttä suomalaisiin ja antavat tarkkoja ohjeita, mihin kellon aikaan ja minne heitä odotetaan.

Niikko: Haavistolla homma hanskassa

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) kiitti ulkoministeri Haaviston työpanosta Afganistanin evakuointitilanteen hoidossa valiokunnan kokouksen jälkeen.

– Kyllä Haavistolla on homma hanskassa, sitä ei voi ollenkaan moittia, Niikko sanoi.

Niikon mukaan Suomi on tähän asti tehnyt kaiken voitavan maassa olevien suomalaisten ja suomalaisia auttaneiden afganistanilaisten auttamiseksi pois maasta. Suomen hallituksen sijaan Niikko suhtautuu kriittisesti niihin suomalaisiin, jotka eivät poistuneet maasta heti sen jälkeen, kun Suomen ulkoministeriö oli 6. elokuuta kehottanut kaikkia lähtemään Afganistanista.

– Ne, jotka tätä kehotusta noudattivat, pääsivät vielä viikon ajan kaupallisilla lennoilla pois maasta. Nyt Suomella on haasteita saada heidät pois sieltä, kun he eivät silloin pitäneet tilannetta riittävän vakavana, Niikko moittii.

Niikko arvioi kriittisesti myös EU:n toimintaa Afganistanin suhteen. Hän kummeksuu sitä, että EU:n kriisinhallintajoukoilla ei ole ollut minkäänlaista roolia unionikansalaisten evakuoinnissa.

– Tässä nähdään, että kun tulee tiukka paikka, niin EU:lla ei ole minkäänlaisia toimintavalmiuksia edes omien kansalaistensa poishakemiseksi kriisipesäkkeestä, Niikko sanoo.

"Häpeällistä kohtelua"

Myös ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd.) kiittelee ulkoministeriön toimintaa Afganistanin tilanteen hoidossa.

– Ulkoministeriön toiminta on ollut erinomaista näissä erittäin vaikeissa olosuhteissa, Tuomioja sanoi.

Kaikki suomalaiset viranomaistahot eivät kuitenkaan ole Tuomiojan mukaan toimineet moitteettomasti Afganistanin suhteen. Hän kiinnittää huomiota Suomessa oleskeluluvan saaneiden afganistanilaisten henkilöiden perheiden yhdistämiseen, jota on tietoisesti vaikeutettu. Myös nämä perheenjäsenet pitäisi saada Tuomiojan mukaan turvaan Afganistanista.

Tuomiojan kritiikki kohdistuu Maahanmuuttovirasto Migriin, joka vielä muutama kuukausi sitten halusi jatkaa ihmisten palautuksia Afganistaniin.

– On häpeällistä, miten näitä ihmisiä on kohdeltu, Tuomioja sanoi.

Tuomioja patistaa EU:ta sopimaan ajoissa toimintalinjoista siltä varalta, että Afganistanista lähtisi suuria määriä pakolaisia kohti Eurooppaa.

– Nyt ensimmäinen asia on tietysti vaikuttaa Talebaniin niin, että tällaista massapakolaisuutta ei synny, Tuomioja painotti.