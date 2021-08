Bob Dylan haastettiin oikeuteen – muusikkolegendaa syytetään 1960-luvulla alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta

New York

Muusikko Bob Dylan on haastettu Yhdysvalloissa oikeuteen alaikäisen tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka tapahtui väitetysti vuonna 1965.

Newyorkilaiseen oikeusistuimeen tehdyn haasteen mukaan Dylan olisi hyväksikäyttänyt tuolloin 12-vuotiasta uhria keväällä 1965 kuuden viikon ajan. Haasteessa sanotaan, että Dylan hyödynsi asemaansa tunnettuna muusikkona, antoi tytölle alkoholia ja huumeita, ja käytti tätä hyväkseen useita kertoja. Dylanin syytetään myös uhanneen tyttöä väkivallalla.

Uhri sanoo Dylanin aiheuttaneen hänelle vakavaa psykologista vahinkoa ja tunneperäistä traumaa, ja hakee muusikolta korvauksia.

Dylanin, 80, edustaja sanoi "56 vuotta vanhan väitteen" olevan valheellinen, ja vakuutti Dylanin tiimin puolustautuvan tiukasti.

Kuuluisuuteen 1960-luvulla noussutta Dylania pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista laulaja-lauluntekijöistä, ja hän sai vuonna 2016 sanoituksistaan kirjallisuuden Nobel-palkinnon. Rockin ja folkin legendan tunnetuimpia kappaleita ovat Blowin' In The Wind, The Times They Are a-Changin' ja Like A Rolling Stone.