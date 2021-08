Suomalaiset sotilaat aavistelevat pahaa Talebanin edetessä Afganistanissa. Hukkaan vuosikymmenten työ ei silti mennyt: ainakin yksi sukupolvi afgaaneja ehti saada vapaamman elämän.

– Käsillä on humanitäärinen kriisi. Pahoin pelkään, että siviilien teurastus alkaa, sanoo Afganistanissa mediaoperaatio­upseerina palvellut suomalainen Elli Flén.

Islamilainen äärijärjestö Taleban on viimeisen viikon aikana vallannut suurimman osan Afganistanista. Sunnuntaiaamuna maan suurista kaupungeista enää Kabul oli hallituksen kontrollissa, mutta iltapäivään mennessä pääkaupungin valtaus oli jo aloitettu.

Afganistanissa palvellut Flén kertoo seuranneensa Talebanin nousua sydän syrjällään. Hän työskenteli maassa vuonna 2007 ja kertoo tehneensä töitä tiiviisti esimerkiksi toimittajien kanssa. Luottamusta paikallisiin rakennettiin vaivalla vuosien ajan, ja nyt pitkäjänteinen työ uhkaa romuttua hetkessä.

– Pelkään, ettei nyt siirrytä takaisin nollapisteeseen vaan suoraan keskiajalle, Flén toteaa.

Viimeksi Talebanin ollessa vallassa naisten asema maassa oli surkea eivätkä naiset esimerkiksi voineet poistua kotoaan ilman miespuolista saattajaa. Flén pitää naisten oikeuksien kohentumista yhtenä merkittävistä parannuksista, joita kansainvälisen yhteistyön avulla on 20 vuodessa saavutettu.

– Nyt tämä kaikki revitään taas alas. Tietysti toivon, ettei tehty työ menisi hukkaan, mutta on vaikea nähdä, miten Taleban ylläpitäisi kaikkea saavutettua, hän sanoo.

Erityisen huolissaan Flén on vanhojen yhteistyökumppaniensa puolesta. Hän on kuullut Talebania piileskelevältä toimittajaystävältään, että järjestön joukot kiertäisivät ovelta ovelle etsien länsimaalaisten kanssa töitä tehneitä ihmisiä.

– Minä olen henkilökohtaisesti seissyt siellä Suomen lippu univormun hihassa ja luvannut, että meihin voi luottaa. Nyt heidän henkensä on vaarassa juuri siksi, että he luottivat meihin, Flén sanoo.

Elli Flén Afganistanissa vuonna 2007.

Joni Lindeman palautti Mazar-i-Sharifissa liehuneen Suomen lipun maavoimien operaatiopäällikkö Rami Saarelle viimeisten suomalaisten kotiinpaluun yhteydessä Tampereen Pirkkalan kentällä kesäkuun alussa.

Tunnelma on kovin surullinen, toteaa myös eversti evp Joni Lindeman. Hän oli Suomen Afganistanin-kriisinhallinta­operaation kansallinen vanhin, kun viimeiset suomalaiset palasivat Afganistanista kotiin kesäkuun alussa.

Lindeman on palvellut Afganistanissa kahdesti, ensimmäisen kerran 10 kuukautta vuosina 2011–2012. Viimeisin komennus Saksan johtoportaassa Mazar-i-Sharifissa kesti 12 kuukautta.

Suomen lippu laskettiin toukokuun lopussa. Tällöin alueellinen TAAC-N eli Train, Advice and Assist Command North -johtoporras muuttui vetäytymis­johtoportaaksi. Kesäkuun alussa eversti Lindeman luovutti lipun takaisin Puolustusvoimille Pirkkalan lentokentällä.

– Surullisinta tämä on tavallisen afgaanin kannalta. Maa on ollut enemmän tai vähemmän sodan kaltaisissa olosuhteissa viimeiset 40 vuotta, ja elämä on selviämisyrityksiä päivästä toiseen.

Lindeman antaa arkisen esimerkin rekkakuskin elämästä. Tiellä Mazar-i-Sharifista Kabuliin oli sekä Talebanin että hallinnon joukkojen tarkastuspisteitä.

– Talebanin tarkastuspisteellä rekkakuski joutuu maksamaan 100 dollaria ja saa maksusta kuitin. Seuraavalla pisteellä poliisi laskuttaa 50 dollaria mutta ei anna kuittia. Seuraavalla Talebanin pisteellä voi näyttää kuitin jo suoritetusta maksusta, mutta seuraavalla poliisin pisteellä pitää maksaa uudestaan.

Lindeman arvioi, että Talebanin lahjonta ja pelottelu ovat varmasti vaikuttaneet osaltaan siihen, mikä tilanne on nyt. Lindeman kertoo ymmärtävänsä, miten paikalliset joutuvat hyväksymään Talebanin läsnäolon. Poliisi ei toimi yhteiskunnassa ja suojaa sitä sillä tavoin, kuin me poliisin toiminnan ymmärrämme.

– Tavallisen kyläläisen elämänpiiri on aika rajoittunut. He haluavat elää rauhassa ja turvassa. Vuonna 2012 oli tilanteita, joissa Taleban tuli ja sanoi maanviljelijälle, että saat 100 dollaria, jolla voit elättää perheesi kuukauden, jos käyt asentamassa tienvarsipommin, Lindeman kertoo.

– Jos kyläläinen ei suostu, hänen perheenjäseniään kuolee. Kyläläinen voi yrittää hakea apua poliisilta, joka laskuttaisi suojelusta. Poliisin resurssit eivät riitä.

Eversti Joni Lindeman otti itsestään kuvan helikopterissa Afganistanissa matkalla neuvonantotehtävälle.

Poliisitoimintaa kritisoi myös kahdesti Afganistanissa rauhanturvaajana vuosina 2010–2014 palvellut sotilasviranhaltija. Hän esiintyy jutussa nimettömänä nykyisen työnsä vuoksi.

Poliisien koulutus ja osaaminen jäivät hänen mukaansa hyvin alkeelliseksi, kun oli kiire kouluttaa laadukkaiden joukkojen sijaan vain nopeasti mahdollisimman suuri määrä poliiseja.

– Afganistanin hallinnon korruptiolta ja väärinkäytöksiltä ummistettiin silmät täysin, sotilasviranhaltija arvioi nykytilannetta.

Afganistanissa sekä poliiseja että hallinnon asevoimia on koulutettu. Lindemanin mukaan hallinnon armeija on hyvää, kevyttä jalkaväkeä, joka on kuitenkin sidottu teihin. Talebanilla taas on moottoripyörät, joilla liikutaan vuoristossa.

– Tilanne on kuin Vietnamissa, jossa vastapuoli käy sissisotaa modernia armeijaa vastaan.

Virolaisia ISAF-sotilaita neuvonpidossa kyläläisten kanssa Helmandissa vuonna 2010.

Vietnam-vertaus on noussut viime päivinä esiin useiden Afganistanin-veteraanien puheissa. Onko Afganistan Joe Bidenin Vietnam?

– Minusta Afganistan on Donald Trumpin huono diili, sanoo Lindeman.

– Hän mainosti itseään kovana diilintekijänä, mutta sopimus Talebanin kanssa oli minusta suunnilleen yhtä hyvä kuin hänen Pohjois-Korean Kim Jong-unin kanssa tekemä diili, jossa ’Rocket man’ muka luopui ydinaseiden kehittelystä.

Yhdysvaltain edellisen presidentti Trumpin johdolla neuvoteltiin sopimus Talebanin ja Afganistanin hallinnon joukkojen välille talvella 2020.

Taleban ei sopimusta noudattanut, huomauttaa Lindeman.

– Vuonna 2020 vihollisen aloittamia hyökkäyksiä tilastoitiin enemmän kuin vuosina 2015–2018 yhteensä. Tänä vuonna tahti ei ollut yhtään vähentynyt kesäkuuhun mennessä, ja se on vain kiihtynyt kansainvälisten joukkojen lähdettyä.

Mutta ei kriisinhallintajoukkojen työ Afganistanissa hukkaan ole mennyt, sanovat sekä Lindeman että nimettömänä pysyttelevä sotilasvirkamies.

Kokonainen sukupolvi afganistanilaisia poikia ja tyttöjä sai mahdollisuuden koulutukseen ja vapaaseen elämään, kuten musiikkiin, urheiluun, tanssiin, lauluun, deittailuun ja elokuviin. Ne voivat tuntua meille itsestäänselvyyksiltä, mutta nuo kaikki asiat Taleban oli kieltänyt, sotilasvirkamies listaa.

– Naisetkin saivat opiskella ja tehdä töitä, osallistua politiikkaan ja ylipäätään lähteä kotoaan 20 vuoden ajan. Se ei ollut turhaa.

Myöskään toinen, turvallisuussyistä nimettömänä pysyttelevä, joulukuussa Afganistanista palannut sotilas ei usko tehdyn työn menneen täysin hukkaan, sillä operaation aikana maan infrastruktuuria on kehitetty ja kansalaisten elintaso on parantunut. Hän arvelee, että tilanne olisi nyt huomattavasti heikompi, jos Talebanin olisi annettu pysyä vallassa 20 vuotta sitten.

Lisäksi sotilas uskoo työn Afganistanissa parantaneen Suomen mainetta ulkopoliittisesti.

– Kriisityöllä lujitetaan suhteita esimerkiksi Nato-maihin. Olemme tehneet kansainvälistä yhteistyötä menestyksekkäästi, vaikka ei se varmasti afganistanilaisia nyt lohduta, hän toteaa.

Sotilas kertoo muistavansa päivän, kun sai tiedon Yhdysvaltojen aikeista vetäytyä. Hän kertoo jo silloin epäilleensä, ettei tilanne tule päättymään hyvin. Sotilas kertoo kuitenkin yllättyneensä Talebanin viimeaikaisesta etenemisnopeudesta.

– Kyllä se vähän mietityttää, että 20 vuotta on tehty kriisinhallintatyötä ja tämä on lopputulos, hän sanoo.

Suomalaisen tukikohdan tunnus Mazar-i-Sharifissa. Kuva on vuodelta 2007.

Suomalaiset ISAF-joukot partioivat Mazar-i-Sharifissa. Kuva on vuodelta 2009.

Myös nimetön sotilasvirkamies kertoo järkyttyneensä varsinkin siitä, että suomalaisille kriisinhallintaveteraaneille tuttu Mazar-i-Sharifin kaupunki antautui taisteluitta.

– Pelottaa varsinkin, mitä Afganistanin naisille käy. En usko hetkeäkään Talebanin lupauksiin kunnioittaa naisten oikeuksia tai olla kostamatta heitä vastaan toimineille.

Häntä hirvittää Suomelle työskennelleiden tulkkien ja muiden paikallistyötekijöiden kohtalo. Suomella on erityinen vastuu niistä, joiden apuun Suomi on kaikkina aikoina Afganistanissa toimiessaan tukeutunut.

Luottavaiselta ei vaikuta myöskään eversti Joni Lindeman.

– Taleban on luvannut, että katumusta osoittavat hallinnon joukot säästyvät. Mutta minun henkilökohtainen mielipiteeni on, että se, mitä Taleban sanoo, on toista, mitä Taleban tekee.

Elli Flén toivoo, että suomalaiset ymmärtäisivät Talebanin nousun vaikuttavan Lähi-idän lisäksi myös koko Euroopan turvallisuuteen.

– Henkilökohtaisesti en usko, että Taleban pysyy nätisti Afganistanissa. Meillä tulisi olemaan valtio, joka ei seuraa kansainvälistä lakia eikä sitoudu noudattamaan ihmisoikeuksia, hän sanoo.

Flénin mielestä Yhdysvaltojen vetäytyminen maasta tapahtui liian nopeasti. Hän piti jo palvelusaikanaan selvänä, että Afganistanin tilanteen vakauttaminen vaatisi pitkäjänteisyyttä.

– Ymmärrän, että sinne on kaadettu valtavasti rahaa, mutta kyllä afgaanit maksavat todella kovan hinnan siitä, että me kyllästyimme, Flén sanoo.

Toisaalta hän toteaa, ettei kaikkea vastuuta voi sysätä Yhdysvalloille. Suomen päätöstä evakuoida Suomen, EU:n ja Naton palveluksessa työskennelleitä afganistanilaisia Flén pitää esimerkillisenä.

– Hieno päätös, mutta kysymys kuuluu, onko enää aikaa. Tilanne näyttää pahalta.

Lue lisää: Talebanin mukaan ”sota Afganistanissa on ohi” – Suomi ja kymmenet muut maat vetoavat äärijärjestöä päästämään Afganistanista pakenevat pois maasta