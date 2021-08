Tämä on siviilien tilanne Afganistanissa: naiset ja toisinajattelijat odottavat kauhulla Talebanin paluuta – Asiantuntijan mukaan poliittinen eliitti paennee maasta

Asiantuntijan mukaan ääriliikkeen kostosta on vielä liian aikaista puhua.

Siviilien tilanne Afganistanin eri kaupungeissa vaihtelee suuresti, kun ääriliike Taleban hallitsee maata jotakuinkin kokonaan, kertoo Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.

Muun muassa BBC kertoi aiemmin, kuinka tavalliset afganistanilaiset pyrkivät pakenemaan maasta ja lennot Afganistanin pääkaupungista Kabulista naapurimaihin, kuten Intiaan, ovat olleet täysiä.

Siviilien tämänhetkisen tilanteen on kerrottu olevan vaikea niille naisille, jotka on talebanien valtaamilla alueilla pakotettu jäämään koteihinsa sen sijaan, että he menisivät kouluun tai töihin.

Ruohomäen mukaan toisinajattelijat, kuten ihmisoikeusaktivistit ja toimittajat ovat varmasti Talebanin silmätikkuina. Myös kaupungeissa elävä nuorempi väki ja koulutetut naiset pelkäävät tulevaisuutensa puolesta: onko heidän haaveensa koulutuksesta ja rauhanomaisesta elämästä mennyttä.

Nopea valtaus ei sattumaa

Ruohomäki ei lähde vielä tässä vaiheessa spekuloimaan sitä, mitä tuleman pitää Afganistanissa talebanien astuessa jälleen valtaan. Hänen mielestään pitäisi keskittyä juuri tähän hetkeen.

– Tässä vaiheessa peli on hallituksen näkökulmasta jo menetetty. Presidentti Ashraf Ghanin antautuminen olisi parasta, mitä Afganistanin hallitus voisi tehdä, Ruohomäki sanoo.

Hän pitää antautumista parempana vaihtoehtona kuin taistelemista, jotta ihmishenkiä säästyisi.

– Ei ole sattumaa, että Taleban on niin nopeasti saanut vallattua alueita, koska sillä on kuitenkin kannattajajoukkonsa, Ruohomäki sanoo.

Hänen mukaansa Talebanin kannatus vaihtelee konservatiivisen maaseudun ja modernimpien kaupunkien välillä huomattavasti. Talebanien kannatus on voimakkaampaa konservatiivien keskuudessa.

– Naisten asemakaan ei ole talebanien keksintöä, vaan juontaa juurensa antimodernistisesta, vanhasta ja hyvin konservatiivisesta maaseudun elämäntavasta pataaniväestön ydinalueilla, hän toteaa.

Pakene, tai tule ammutuksi

Osa talebanien kannatuksesta on Ruohomäen mukaan opportunistista. Maan tavallinen väestö ja ylemmässä asemassa olevat seuraavat, mistä tuuli alkaa kääntyä ja liittyvät voittopuolelle. Tämä ei Ruohomäen mukaan tarkoita välttämättä hurraa-huutoja huutavaa vastaanottokomiteaa talebanjoukoille, vaan voi olla myös hiljaista hyväksyntää.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki Helsingissä toukokuussa 2018.

– Afganistanin historia on ollut tavallisille ihmisille selviytymisen tarinaa, ja kun ihminen näkee, että vaihtoehdot ovat vähissä, niin toki silloin tekee laskelmia siitä, miten selviytyy huomisesta ja ylihuomisesta, Ruohomäki kuvailee.

Hänen mukaansa hallituksen antautuessa kovan linjan poliittisilla voimahahmoilla, kuten maan varapresidentillä Amrullah Salehilla, olisi todennäköisimpinä vaihtoehtoina paeta maasta tai tulla kiinni otetuksi ja ammutuksi.

– Näkisin, että poliittinen eliitti, joka ei halua joutua tekemisiin talebanien kanssa, varmaan pyrkii pakenemaan maasta – mahdollisesti amerikkalaisten kyydillä.

Painostavan rauhan ilmapiirissä

Ruohomäen mukaan Talebanin ylin poliittinen johto on todennut ottavansa vastaan islamilaiseen emiraattiin kaikki hallituksen puolella työskennelleet henkilöt, jos nämä irtisanoutuvat nykyisen hallituksen kannattamisesta ja liittyvät emiraatin riveihin.

– Mazar-i-Sharif, jossa suomalaiset toimivat aikoinaan ISAF-joukoissa, vallattiin myös aika pitkälti ilman suurta verenvuodatusta. Siellä oli ollut taisteluita esikaupunkialueella, mutta kaupunki antautui ja hallitusjoukot pakenivat kohti Uzbekistanin rajaa, Ruohomäki kertoo.

Hänen mukaansa Talebanin ylin poliittinen johto on antanut omille taistelijoilleen ohjeet, ettei esimerkiksi hallituksen vallassa olleita rakennuksia ja taloja tulisi tuhota, eikä muihinkaan kostotoimenpiteisiin pitäisi alkaa. Paikallisten komentajien toiminta vaihtelee puolestaan Ruohomäen mukaan huomattavasti.

– On aivan liian aikaista alkaa spekuloida, mihin suuntaan tilanne tulee isossa kuvassa kehittymään. Täytyy tehdä ero niiden alueiden välillä, jotka ovat olleet ääriliikkeen hallussa käytännössä jo useamman vuoden ja jotka liike on taas hiljattain valloittanut.

Ruohomäki kertoo, että esimerkiksi Mazar-i-Sharifin läheisessä Balkhissa ja pari päivää sitten vallatussa Heratissa torit ovat auenneet ja arjen toiminnot käynnistyvät pikkuhiljaa ja takellellen. Turvallisuusjoukkojen ja talebanien välisten aseellisten yhteenottojen jälkeen alueilla vallitsee painostava, sodanjälkeisen rauhan ilmapiiri.

– Ristituleen joutuneet siviilit ovat hyvin odottavalla kannalla siitä, mitä tuleman pitää.