Taleban on aloittanut Afganistanin pääkaupungin Kabulin valtauksen – Reuters: hyökkäyksiä kaikista suunnista

Reutersin Nato-viranomaiselta saaman tiedon mukaan EU:n henkilöstö on siirtänyt toimintaansa pääkaupungin sisällä.

Taleban on aloittanut Afganistanin pääkaupungin Kabulin valtauksen. Uutistoimisto Reutersin mukaan hyökkäyksiä tapahtuu kaikista suunnista.

Afganistanin sisäministeriö kertoi asiasta sunnuntaina.

Kabul oli sunnuntaiaamuna ainoa suuri kaupunki Afganistanissa, joka oli vielä hallinnon kontrollissa. Aiemmin sunnuntaina Taleban valtasi Jalalabadin Itä-Afganistanissa ja eilen Mazar-i-Sharifin.

Reutersin Nato-viranomaiselta saaman tiedon mukaan EU:n henkilöstö on siirtänyt toimintaansa pääkaupungin sisällä. Yhdysvallat aloitti aiemmin suurlähetystönsä evakuoinnin ja lähetystö toimii tällä hetkellä Kabulin lentokentältä käsin.

Jalalabad haltuun ilman vastarintaa

Pääkaupunki Kabul on viimeinen Afganistanin suurista kaupungeista, joka enää on hallituksen kontrollissa. Taleban on ympäröimässä kaupunkia, josta Yhdysvallat ja muut länsimaat ovat evakuoimassa kansalaisiaan.

Nopealla tahdilla etenevä äärijärjestö on ottanut haltuunsa Jalalabadin kaupungin itäisessä Afganistanissa, kertoivat uutistoimistot AFP ja Reuters. Kaupungin asukkaiden mukaan Taleban otti kaupungin haltuunsa ilman vastarintaa.

– Heräsimme aamulla Talebanin valkoisiin lippuihin liehumassa kaikkialla kaupungissa. He tulivat tänne ilman taistelua, kommentoi paikallinen Ahmad Wali.

Saman vahvistivat Reutersille paikallinen afganistanilaisviranomainen sekä länsimainen turvallisuuslähde. Paikallisviranomaisen mukaan kaupunki antautui Talebanille siviiliuhrien välttämiseksi.

Eilen Taleban valtasi myös tiukkaa vastarintaa tehneen Mazar-i-Sharifin maan pohjoisosassa. Järjestön taistelijat etenivät noin 50 kilometrin päähän maan pääkaupungista Kabulista.