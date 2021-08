Muotilehti Vogue nappasi Greta Thunbergin kanteensa – Ilmastoaktivisti syyttää pikamuotia ”puhtaasta viherpesusta” ja kertoo ostaneensa uuden vaatteen viimeksi kolme vuotta sitten

Ruotsalainen ympäristöaktivisti Greta Thunberg on nostettu muotilehti Voguen pohjoismaisen painoksen kanteen.

Ympäristöaktivisti Greta Thunberg sivaltaa suorat sanat vaateteollisuuden haitallisuudesta muotilehti Voguen pohjoismaisessa versiossa.

Thunberg on valittu tällä viikolla ilmestyneen Vogue Scandinavian ensimmäisen numeron kanteen. Haastattelu ja kansikuva on kerännyt sosiaalisessa mediassa rutkasti kehuja.

Kansikuvassa Thunberg istuu puun alla vehreässä metsässä ja silittää hevosta ylisuuressa beigessä trenssitakissa. Valokuvan on ottanut Alexandrov Klum -nimellä toimiva taiteilijaduo, jonka muodostavat Iris ja Mattias Alexandrov Klum.

Lue lisää: Suomessa ilmasto on lämmennyt muuta maailmaa nopeammin – Lähetä oma ilmastonmuutokseen liittyvä kysymyksesi

Kritisoi muotiteollisuutta kaunistelematta

Haastattelussa Thunberg, 18, kritisoi muoti- ja vaateteollisuutta kaunistelematta. Näin muotikriittistä haastattelua on Voguessa tuskin nähty. Thunberg syyttää pikamuotia ”puhtaasta viherpesusta”.

Thunbergin näkemyksen mukaan moni muotiteollisuuden yritys esittää itsensä vastuunkantajana käyttämällä sellaisia termejä kuten ”kestävä”, ”eettinen”, ”vihreä”, ”ympäristölle neutraali” ja ”reilu”.

– Mutta ollaan rehellisiä: tämä ei ole tuskin koskaan mitään muuta kuin puhdasta viherpesua, Thunberg sanoo lehdessä.

– Muotia ei voi massatuottaa tai kuluttaa ’kestävästi’ nykyisessä maailmantilanteessa. Tämä on yksi monista syistä, miksi tarvitsemme systeemin muutosta.

Haastattelu julkaistiin maanantaina sen jälkeen, kun kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportti 1,5 asteen tavoitteesta julkaistiin. Raportin mukaan kuluva vuosikymmen on lämpenemisen hillinnässä ratkaiseva.

Ironisen Thunbergin haastattelusta tekee se, että Vogue Scandinavia on markkinoinut itseään nimenomaan ”tietoisen muodin” lehtenä. Vogue Scandinavian päätoimittaja Martina Bonnier on korostanut lehden ympäristöarvoja.

Lehden pohjoismaista versiota ei myydä kaupoissa. Sen voi ostaa 19,99 eurolla lehden verkkokaupasta. ”Näin voimme kontrolloida koko jakelu- ja tuotantoketjua itse”, Bonnier kommentoi maaliskuussa Voguelle.

Tarkoitus on vähentää materiaalihukkaa. Tilaajille lehti lähetetään kierrätettävässä ja muovittomassa pakkauksessa, joka on kehitetty yhteistyössä suomalaisruotsalaisen Stora Enson kanssa.

Lue lisää: Merkittävä ilmasto­raportti julki: 1,5 asteen tavoite vaatii hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä – ”Tämä raportti on herätys todellisuuteen”

Osti uuden vaatteen viimeksi kolme vuotta sitten

Vaateteollisuus on yksi suurimmista ympäristön saastuttajista. Tekstiiliteollisuus tuottaa vuosittain yhtä paljon päästöjä kuin lentoliikenne ja laivaliikenne yhteensä.

Thunberg arvostelee nimenomaan pikamuotia, mutta samankaltainen brändäys kuuluu myös huippumuotiin, josta Vogue on lehtenä perinteisesti kertonut.

– Muotiteollisuus on suuri myötävaikuttaja ilmasto- ja ympäristöhätätilaan, Thunberg sanoo lehden haastattelussa.

– Puhumattakaan sen vaikutuksista lukemattomiin työntekijöiden ja yhteisöihin, joita hyväksikäytetään ympäri maailman, jotta jotkut voivat nauttia pikamuodista, jota moni pitää kertakäyttöisenä.

Ympäristöaktivisti sanoo lehdessä, että on itse viimeksi ostanut uuden vaatteen kolme vuotta sitten. Sekin oli käytetty.

– Minä vain lainaan asioita tutuilta ihmisiltä, Thunberg sanoo.

Voguen pohjoismainen versio on muotilehden 28. alueellinen julkaisu. Vogue Scandinavia keskittyy Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan, Suomeen ja Islantiin, joista myös lehden tekijät on koottu. Toimituksen pääkonttori on Tukholmassa.