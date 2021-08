Hindujen pyhässä Gangesjoessa lipuu sadoittain koronavainajia

Monsuunisateet ovat romahduttaneet jokitörmät, joihin sadat köyhät perheet ovat haudanneet läheisiään.

Allahabad, Intia

Kaislikon pitkien ruohojen välistä näkyy silloin tällöin vilahduksia sahraminvärisestä kankaasta. Intian pyhää Gangesjokea myöten lipuu hiljalleen kohti merta kuoleman synkkää satoa: koronavainajia viimeisellä matkallaan.

Maan itä- ja pohjoisosan köyhillä perheillä ei usein ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin jättää edesmennyt läheisensä pyhän virran syleilyyn tai haudata hänet joen töyräälle, koska rahaa ruumiin polttohautaukseen ei ole tai krematoriot ovat liian täynnä.

Monsuunisateiden alettua joen virtaus on kiihtynyt ja töyräät ovat osin luhistuneet jokeen vieden mataliin hautoihin haudatut vainajat lipumaan pitkin 2 500-kilometristä jokea.

Hindujen pyhän kaupungin, Allabadin, viranomaiset kertovat nostaneensa joesta jo pitkälti toistasataa tunnistamatonta ruumista, jotka on sen jälkeen polttohaudattu kaupungissa.

Tilanne on pitkälti samanlainen muissakin Pohjois-Intian uskonnollisina keskuksina tunnetuissa kaupungeissa, kuten Varanasissa. Paikalliset asukkaat pelkäävät, että jos ruumiita ei saada ajoissa pois joesta, jo entuudestaan maailman saastuneimpiin vesiväyliin kuuluvasta Gangesista tulee tautipesäke.

"Vene voi aina osua ruumiiseen"

Yhdessä kaupungin krematorioista työskentelevä Sonu Chandel sanoo järkyttyneensä pahasti jo alkukesästä, kun hän näki miten perheet kaivoivat hautoja jokitörmiin. Monsuunin myötä tilanne on pahentunut entisestään.

– Oli jo alun perin hyvin surullista nähdä, kun köyhät joutuivat hautamaan rakkaimpansa tavalla, joka ei ollut arvokas. Nyt kun vesi on noussut, tilanne on pahentunut entisestään. Kun menen veneelläni joelle, on koko ajan olemassa vaara, että vene tai airo osuu joessa kelluvaan ruumiiseen, Chandel kauhistelee.

Viranomaiset arvioivat, että Allabadin ja sen lähistön jokitörmiin haudattiin koronapandemian pahimpina kuukausina ainakin 600 vainajaa.

Vuolas virta vie kuolleet mennessään

Koronaviruspandemian räjähtäminen alkukesästä vei monelta perheeltä mahdollisuudet viedä vainajansa krematorioon, koska koronasulut veivät usein juuri köyhimpien työpaikat.

Polttohautaus saattaa Intiassa maksaa jopa 7 000 rupiaa (runsaat 80 euroa). Summa voi tuntua meistä pieneltä, mutta köyhille intialaisille sen kerääminen hautajaisia varten on mahdotonta.

Niinpä paikallisille viranomaisille ei ole jäänyt juuri muuta vaihtoehtoa kuin yrittää nostaa mahdollisimman paljon ruumiita joesta, usein paikallisten kalastajien avustuksella.

Sateiden jatkuessa Gangesiin tulvii kuitenkin koko ajan enemmän vettä, mikä tekee työstä lähes mahdotonta.

– Virta on hyvin vuolas. Ruumiiden kalastaminen rannalle on todella vaikeaa, myöntää paikallinen poliisi.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Intiassa on rekisteröity pandemian aikana liki 430 000 koronavainajaa, mikä on toiseksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen. Rekisteriin päätyvien vainajien määrää pidetään kuitenkin yleisesti aivan liian pienenä todellisiin lukuihin nähden.