Taleban iskee voimalla kaupunkeihin Afganistanissa

Kandahar

Afganistanissa hallituksen joukot taistelivat sunnuntaina ääriliike Talebanin joukkoja vastaan useissa merkittävissä kaupungeissa. Talebanin raketit vaurioittivat esimerkiksi maan toiseksi suurimman kaupungin Kandaharin lentokenttää, jonka kautta hallituksen joukkojen huolto kulkee.

Taleban on vallannut merkittävästi maa-alaa Afganistanissa, mutta se on pääosin pystynyt levittäytymään harvaan asutulla maaseudulla. Viime aikoina ääriliike on alkanut iskeä moniin keskeisiin maakuntakeskuksiin.

Kandaharissa Talebanin iskut ovat jatkuneet jo viikkojen ajan. Hallitus on lähettänyt lisää erikoisjoukkoja läntiseen Heratin kaupunkiin. Myös Lashkar Gahin kaupunki on pyytänyt hallitusta lähettämään lisäjoukkoja tukemaan hyökkäyksen torjumista.

Taistelut Afganistanissa ovat yltyneet toukokuun alun jälkeen, jolloin ulkomaiset joukot aloittivat vetäytymisen maasta.