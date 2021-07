Kansalaisten vastarinta sotilasjunttaa vastaan Myanmarissa jatkuu – humanitaarinen kriisi uhkaa maata

Syrjäytetyn Aung San Suu Kyin oikeudenkäynnin on määrä päättyä maanantaina.

STT

Myanmarissa mielenosoitukset ja lakot helmikuussa vallan kaapannutta sotilasjunttaa vastaan jatkuvat edelleen, kertoo Myanmarissa paikallisten kansalaisjärjestöjen parissa työskennellyt ja maassa asunut suomalaistutkija Henri Myrttinen.

Tavallisten kansalaisten tilanne on kutienkin käymässä ahtaammaksi päivä päivältä. Maan talous on romahtanut, ja esimerkiksi käteisen saanti on lähes mahdotonta.

– Ihmisten ylivoimaisesti suurin huoli on kuitenkin tällä hetkellä kolmas korona-aalto, joka on iskenyt Myanmariin erittäin rajusti. Sotilasjuntta on täysin epäonnistunut koronan vastaisissa toimissaan. Niin pahasti, että viimeisenä oljenkortena he kehottivat tällä viikolla ihmisiä toistamaan buddhalaisia mantroja, kun muuta apua ei ole tarjolla.

Avun tarjoamisen sijasta juntta on pidättänyt lakkorintaman eturintamassa olleita lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Pidätettyjen joukossa on ollut muun muassa Myanmarin rokotusohjelman entinen johtaja Htar Htar Lin. Myrttinen kertoo, että opposition jäseniä on myös kuollut vankilassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

– Luottamus viranomaisiin on nollassa, ja ihmiset pyrkivät sen sijaan itse järjestämään apua, kuten etsimällä happipulloja Facebookin avulla, hän sanoo.

Myös maan talous sakkaa tällä hetkellä. Kansalaiset lakkoilevat ja järjestävät yhä työnseisauksia protestoidakseen junttaa vastaan.

Ruokapulaa ei vielä ole, mutta sen ennustetaan nousevan uudeksi ongelmaksi ennen vuoden loppua, Myrttinen sanoo.

– Monille Myanmarissa juntan hyväksyminen talouden elpymisen vuoksi ei ole mitenkään hyväksyttävissä oleva vaihtoehto.

Armeija aliarvioi epäsuosionsa

Vallankaappauksen ja mielenosoituksien alkaessa Myanmarissa asunut Myrttinen kuvailee ensimmäisten viikkojen mielenosoituksia valtaviksi, värikkäiksi ja väkivallattomiksi. Väkivallan käytön aloittivat poliisi ja armeija, ja sotilasjuntta onnistui lopulta tukahduttamaan laajat protestit.

Myrttisen mukaan juntta aliarvioi oman epäsuosionsa ja sen, miten paljon vihaa sen paluu aiheuttaisi. Juntta ei myöskään arvannut, että kansalaiset olisivat valmiita uhraamaan oman terveytensä, taloutensa ja turvallisuutensa sotilasjuntan vastustamiseksi.

– Vaikka loppujen lopuksi armeijan raaka voima sai yliotteen, kaikki tämä tuntuu suurelta osin tyhjältä voitolta asevoimien kannalta. Armeijan raaka väkivalta, heidän ylimielinen käyttäytymisensä ja siviilien nöyryyttäminen ovat kouriintuntuvasti kasvattaneet entisestään heihin kohdistuvaa vihaa ja halveksuntaa.

Pattitilanne voi jatkua vuosia

Armeijan helmikuussa syrjäyttämän ja pidättämän johtajan Aung San Suu Kyin oikeudenkäynnin on määrä päättyä maanantaina. Häntä syytetään monista eri asioista, muun muassa "koronarajoituksien rikkomisesta".

Myrttisen mukaan oikeudenkäynnin lopputulemalla ei ole suurta merkitystä, koska juntta voi jatkaa Aung San Suu Kyin vangitsemista mielivaltaisesti tuomiosta huolimatta.

Poliittisen tilanteen hän näkee kuitenkin olevan jumissa.

– Maa on ajautunut pattitilanteeseen. Kumpikaan osapuoli ei ole riittävän vahva voittaakseen eikä valmis tekemään kompromisseja. Pelkään, että maa tässä umpikujassa vielä vuosia, ellei juntta eroa tai sitä pakoteta eroamaan, jos Kiina tai Venäjä ei enää sitä tue.