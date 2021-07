Rankkasateet laukaisivat Intiassa maanvyöryjä, ainakin 112 kuoli

Mumbai

Länsi-Intiassa ainakin 112 ihmistä on kuollut runsaiden monsuunisateiden aiheuttamissa maanvyöryissä, ilmoittivat viranomaiset perjantaina.

Raigadin alueella tapahtui torstaina kolme maanvyöryä. Alue sijaitsee rankkasateiden piiskaamassa Maharashtran osavaltiossa, jonka pääkaupunki on Mumbai.

Muuallakin Maharashtran osavaltion alueella on kärsitty kaatosateista ja ihmisiä on kateissa. Monille Maharashtran alueille on annettu säävaroituksia, sillä ennusteiden perusteella rankka vedentulo jatkuu lähipäivinä.

Viime viikonvaihteessa Mumbain seudulla kuoli yli 30 ihmistä, kun sateista seurasi rakennusten romahtamisia ja maanvyöry.